Urbanismo aprueba la venta de Repsol pero seguirá sujeta al fallo judicial

El Consejo Rector de Urbanismo ha aprobado esta mañana la venta de las cinco parcelas que el Ayuntamiento de Málaga tiene en propiedad en los antiguos terrenos de Repsol.

Este era uno de los puntos de mayor calado del orden del día de Urbanismo y que ha salido adelante con los votos del Partido Popular y la abstención de Vox, en ausencia de PSOE y Con Málaga, que se han incorporado unos minutos tarde tras asistir a una concentración de la plantilla de la Gerencia: “Es una falta de consideración”, han criticado en un cruce tenso de declaraciones entre el equipo de Gobierno y los partidos de la oposición.

En concreto, Urbanismo da luz verde a la propuesta de adjudicación de estos suelos a Urbania, la única promotora que mantuvo sus ofertas en firme durante el proceso de enajenación, que se encuentra judicializado tras la admisión a trámite de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la plataforma Bosque Urbano.

Esto implica que la tramitación para formalizar la venta sigue su curso tras permanecer un año en una suerte de “stand by” mientras la gerencia y la promotora acercaban posturas con respecto al encaje legal de esta operación, teniendo en cuenta que las parcelas que se venden están consideradas “bienes litigiosos”.

Con este paso que da Urbanismo, pone en marcha la cuenta atrás par que la promotora entregue en Urbanismo la documentación que acredite que cumple con los requisitos previos a la adjudicación, para lo que, según la Ley de Contratos del Sector Público, tiene un plazo de diez días hábiles. Si Urbania no presenta esta documentación en plazo, “se entenderá que los licitadores han retirado la oferta” se detalla en uno de los puntos que se han aprobado.

Bosque Urbano planta otros 30 árboles en los antiguos terrenos de Repsol / av

No obstante, la venta de los suelos, por los que el consistorio ingresará 66 millones de euros, sigue sujeta al fallo judicial que resuelva el recurso de Bosque Urbano, un pleito que está llevando el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 4 de Málaga y que ha cumplido ya dos años sin que se hayan producido avances.

De hecho, el resultado final de la venta está condicionada por la resolución judicial hasta tal punto que Urbanismo ha optado por aplicar un “principio de prudencia” y consignar el ingreso millonario que recibirá por estas parcelas, por lo que no tocará ni un céntimo hasta que no haya sentencia.

En caso de que la resolución judicial sea favorable a Bosque Urbano, la Gerencia de Urbanismo deberá devolver los 66 millones de euros a Urbania o bien compensarle con otros aprovechamientos urbanísticos en otra ubicación de la ciudad, aunque esta última opción es la que parece menos probable en caso de que se produjese este escenario.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se mostró confiado ayer en que el proceso judicial se resuelva a su favor y reclamó más celeridad en el poder judicial:

"Yo veo muy difícil,una solución desfavorable a un tratamiento hecho estrictamente en términos de legalidad. Una cosa que es desarrollo del plan general, no puede tener más que el respaldo de quienes están para justamente hacer que se cumpla la legalidad. Pero bueno, yo respeto las decisiones judiciales, cuando se produzcan, pero que tengan que producirse pronto, no podemos estar durante años esperando decisiones judiciales en esta materia".

Proyecto propuesto por Urbania para Repsol / L.O.

No se paralizará

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha insistido en la legalidad de proceso y ha reiterado en que no hay motivos para paralizar la venta, como le pedía PSOE y Con Málaga.

“Aunque tengo que aguantar que me tachen de corruptela y de [tener] intereses particulares, estamos cumpliendo estrictamente la legalidad del Plan General de 2011, no hay nada que lo impida. Haremos el parque y las 400 viviendas VPO, que ustedes se agarran a la pancarta de las viviendas y de las no viviendas”, ha espetado Casero. “Y si un juez nos dice que nos equivocamos, acataremos”.

La concejala socialista Maricarmen Sánchez ha recalcado que la venta no cuenta con una “una garantía jurídica” por lo que se debería paralizar la venta para abordar la “oportunidad” de crear un “un gran pulmón ubicado en la zona más densamente poblada de Europa”.

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido al consejo que “si finalmente la sentencia judicial va en contra de la decisión que han tomado hoy aquí, están adoptando decisiones que son lesivas para los intereses de la ciudad”.

En respuesta a Morillas, Casero le ha recriminado que la tache de “negligente” y ha vuelto a remitirse a la previsión urbanística del PGOU para esta parcela, que le ha recordado, aprobaron cuando gobernaban en la Junta de Andalucía. “No siente usted sentencia sobre un tema que no está en ese punto, usted no es la jueza”.