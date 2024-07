Detectan en Málaga un repunte de delitos de chantaje sexual en las redes

Agentes de la Policía Nacional de Málaga han detectado en los últimos meses un repunte de denuncias realizadas por delitos de ‘sextorsión’, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa. En los casos investigados en la provincia, los perjudicados describen un modus operandi común: tras iniciar contacto a través de redes sociales con perfiles, supuestamente de mujeres reales, proseguían con un contacto más íntimo donde llegaban a intercambiar imágenes sexuales con las que después eran extorsionados. En las operaciones policiales han sido detenidos tres hombres por su implicación en esta actividad delictiva. Uno de los arrestados, originalmente habría sido víctima de la trama, derivando su extorsión en la obligación de cobrar a otras víctimas a cambio de no publicar sus fotos íntimas.

Agentes de la sección de Ciberdelincuencia, adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaria Provincial de Málaga, han detectado un incremento de denuncias relacionadas con delitos de ‘sextorsión’ en la provincia.

En casi todos los casos, una supuesta mujer contactaba con las víctimas y les seducía.Tras ganarse su confianza, con mayor o menor rapidez, comenzaban a realizar un intercambio de imágenes de carácter sexual e incluso videollamadas. Una vez obtenido el material videográfico les solicitaban dinero a cambio de no difundir las grabaciones o capturas entre sus familiares y amigos.

Perfil "gancho"

La investigación policial verificó que los perfiles desde donde contactaban con las víctimas eran perfiles ‘gancho’, creados por grupos criminales a partir de la información e imágenes obtenidas de perfiles públicos, habitualmente, de mujeres reales.

"Tras un primer contacto mediante conversaciones por aplicaciones de mensajería instantánea, el autor del engaño acaba intimando con su víctima consiguiendo, finalmente, obtener imágenes de contenido sexual. Con las fotografías o videos comprometidos en poder de la organización, se inicia la extorsión, solicitando cantidades periódicas de dinero a cambio de no difundir el material entre sus familiares y amigos que, previamente, habían sido captados del propio perfil de la víctima", detallan en el comunicado.

En una de las actuaciones policiales se identificó a tres autores pertenecientes a grupos criminales quienes, finalmente, "fueron arrestados por los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal". En el entramado, cada miembro de la red criminal desempeña un papel. Unos crean perfiles falsos, otros captan víctimas y las embaucan, mientras que consiguen imágenes que les sirvan para realizar el chantaje; o se encarga solo del cobro de la extorsión. Lo que dificulta la persecución e investigación del delito.

En esta operación se han localizado hasta 40 víctimas repartidas por la geografía nacional, aunque no se descarta que existan más que no hayan denunciado, "bien por vergüenza o por sentimiento de culpabilidad". De hecho, uno de los detenidos había sido víctima, pero comenzó a extorsionar a otras víctimas "a cambio de no publicar sus fotos íntimas".

Riesgo de las redes

Los agentes de Ciberdelincuencia hacen hincapié en los peligros de las redes sociales. Manifiestan que, los depredadores sexuales se valen del anonimato y de la facilidad para crear perfiles falsos a los que dotan de unas características concretas -jóvenes atractivas con ropa sugerente por ejemplo- para captar la atención de víctimas inmaduras. Cabe recordar que, estos hechos pueden desencadenar en otros más graves, pudiendo el autor extorsionar a los menores, solicitando más material a cambio de no difundir -el obtenido previamente- entre sus contactos o familiares.