«Lo más importante que he hecho en la vida es luchar por la libertad»

Las reflexiones de Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) atraviesan, con el empuje de ciertos anhelos de libertad, la historia reciente de España. Una tarde de julio, antes de presentar su último ensayo en el centro de Málaga, se reencuentra con el estudiante que tomó conciencia de la dureza de la dictadura; con el sindicalista que fundó Comisiones Obreras en tiempos muy convulsos; o con el demócrata que recibió encarcelado en Carabanchel la noticia de la muerte de Franco. En sus respuestas, no sólo transita por su vida ‘roja’. También habla del presente político y no se muerde la lengua. No se cree a quienes ven en peligro la unidad de España

¿Qué recuerdos asociados a su vida personal o su trayectoria sindical y política le trae Málaga, la ciudad a la que ha venido a presentar su libro?

A Málaga he venido muchas veces, en muchos momentos. A diferentes actos, a campañas electorales, sindicales... Y hoy (por el pasado jueves) es un día un poco especial porque es el 48 aniversario de la famosa Asamblea de Barcelona, en la que se crea Comisiones Obreras.

Su ensayo se titula ‘La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo’. ¿Sigue luchando, al escribir una obra de estas características, por los valores del sistema democrático, como ya hizo durante el franquismo y la Transición?

Hay muchas maneras de luchar por la democracia. Y en una situación de libertades como en la que estamos, lo que me ha movido es que creo que hay que fortalecer la democracia, hay que desarrollarla y profundizarla. Y, por lo tanto, es una manera de contribuir a esa lucha permanente con la que siempre hay que estar defendiendo la democracia.

¿En qué se traduciría esa expansión de la democracia que defiende?

Planteo que hay que expandirla horizontalmente, geográficamente. Irla expandiendo por todos los países del mundo porque la gente no sabe que, hoy en día, solo el 40% de la humanidad vive en democracia. Y también planteo que hay que profundizar hacia lo vertical. Hay que empezar a democratizar la economía. Ese es uno de los ejes del libro: el desarrollo de la democracia. Porque la democracia, en mi opinión, no sólo es votar cada cuatro o cinco años. Es también tener derechos de educación, de sanidad, de pensiones... Esa es la parte social. Y ahora habría que entrar en la tercera fase. Habría que profundizar en la democracia económica. Sobre todo, en algunas grandes multinacionales que son demasiado grandes para caer; o que viven en un régimen de monopolio; o que son estratégicas. La representación de la democracia tendría que estar en esas empresas para que no fueran sólo privadas.

¿Y a qué se refiere cuando habla de ‘ir superando’ el capitalismo?

A que la revolución digital, en la que estamos inmersos, plantea una cuestión nueva. La revolución industrial era producir mercancías, producir bienes. Pero la revolución digital es producirte a ti. A través de los datos, a través de los algoritmos, te están produciendo a ti: a tu manera de pensar, a tu manera de consumir, a tu manera de vivir, a ti mismo. Entonces, el gran reto que se plantea, hoy en día, es si esas grandes multinacionales que controlan los datos van a controlar a la democracia o si la democracia las va a controlar a ellas. Esas compañías tienen cientos de miles de datos de las personas. Y saben, por ejemplo, lo que tú vas a votar antes de que votes. Está afectando a toda la democracia. Y por eso en el libro planteo cómo ir conquistando espacios que ya no sean el capitalismo, sino el postcapitalismo. O sea, nuevas formas mejores de producir, de consumir y de vivir. Uno de los ejemplos que pongo es el estado de bienestar, que sólo existe en Europa. Que el Estado se apropie del 47% o del 50% de la riqueza que se genera en un país a través de los impuestos, y con eso te dé sanidad y educación gratis, ya es una forma no capitalista. A los capitalistas no les gusta nada eso. Lo mismo que en el feudalismo se introdujeron sistemas capitalistas hasta que lo hegemonizó completamente, ahora dentro del sistema capitalista hay que ir introduciendo elementos que vayan creando una forma superior. Por tanto, no se trata tanto de acabar con el capitalismo sino de superarlo. De superar los aspectos más tóxicos, tan negativos como la desigualdad o la incapacidad de luchar contra el cambio climático, que están jibarizando la democracia.

Nadie elige dónde nace ni cuándo, pero ¿podría decirse que su vida se vio marcada desde ‘el minuto 1’ por el hecho de venir al mundo en plena Guerra Civil española?

Mi generación tenía muy claro que en España era esencialísimo no volver a enfrentamientos civiles. Y, por eso, somos la generación de la reconciliación nacional, que siempre he defendido; la generación de la lucha por las libertades; la generación de la superación de la Guerra Civil. Y, de alguna manera, generacionalmente, me siento dentro de ese momento de superación de la Guerra Civil.

Usted estaba encarcelado en Carabanchel el día que murió Franco, ¿sintió una alegría aún mayor al recibir la noticia en una situación de privación de la libertad?

Creo que todos los demócratas sentimos un alivio. Y, si estás en una celda después de varios años de prisión, pues la satisfacción y la alegría es todavía mayor. No fue tanto una alegría personal, en el sentido de que se había muerto un dictador, sino una alegría motivada por el hecho de que tendría que abrirse una nueva etapa en la historia de España.

Nicolás Sartorius. / CRISTÓBAL G.MONTILLA

Si lo piensa desde la distancia que impone el paso del tiempo, ¿merecieron la pena la lucha contra la dictadura o hitos como la fundación de Comisiones Obreras aunque tuviese que estar siete años entre rejas?

Por supuesto que valió la pena, claro que sí. Lo volvería a hacer. Lo más importante que muchos hemos hecho en la vida es luchar por la libertad y por la democracia, acabar con la dictadura y devolver la dignidad a la sociedad española y a España.

¿Resultó decisivo el ambiente universitario de su época, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, para que se acercara al activismo político?

Sí, sí. El periodo universitario, que empecé a finales del año 1955 o en 1956, fue muy importante para la toma de conciencia política. Y para la toma de conciencia de la situación desastrosa en la que vivía España. Era una situación de dictadura férrea, de dictadura represiva durísima, que me parecía inaceptable. Mi toma de conciencia se hace en la universidad y también en el mundo del trabajo. Porque participé en una experiencia, que era el Servicio Universitario del Trabajo, en la que los estudiantes íbamos a trabajar a determinadas empresas, en el campo, etcétera. Y eso era un contacto con el mundo del trabajo, que vivía en unas condiciones pésimas de represión y de explotación. Ese conjunto es lo que me hizo tomar conciencia.

¿Se sentiría cómodo hoy en día, en un Congreso de los Diputados tan polarizado, sentado en un escaño como ya hizo en los 80 y los 90 cuando representó al PCE e IU?

Estar en el Congreso de los Diputados es un honor grandísimo porque refleja que una parte de la sociedad española te ha votado, que ha confiado en ti. Una de las cosas que en la vida política puede ser más satisfactoria, y que es el honor más grande que puedes tener, es ser diputado. Y, por lo tanto, que haya esa polarización no afecta a la idea de que en el fondo los diputados están representando a millones de mujeres y de hombres de nuestro país. Y eso es muy importante.

¿Cree que la clase política actual vive en una zona de confort a la que le vendría bien el espíritu de la Transición, que hizo tanto con tan poco?

No estoy de acuerdo con el concepto de clase política. Las personas que se dedican a la política no son una clase. Para nada. Hay gente que en un periodo de su vida se dedica a la política -algunos más años, otros menos-, no es una clase. Y, en segundo lugar, la situación es muy distinta a la que nosotros vivimos, estábamos pasando de una dictadura a una democracia. Y ahora son otros problemas. De todas maneras, me parece que sería bueno que hubiera mayores consensos en algunos temas importantes. Pero no es fácil con la oposición que hay hoy al Gobierno por parte del PP y Vox. Eso hace muy difícil los consensos, como se ha demostrado en muchos momentos. La crispación se genera, en mi opinión, porque la situación económica y social van bien. Y, entonces, se genera una crispación que emborrone un poco el campo de juego.

¿Qué le diría a quienes tanto han jaleado, al hilo de la ley de amnistía, que la unidad de España es una especie en peligro de extinción?

Que falsean la realidad, que mienten, porque la unidad de España no está para nada en riesgo. Está bastante mejor ahora esa situación que en el año 2017, cuando el procés de Cataluña, que entonces sí que estuvo en riesgo la unidad del país y es cuando gobernaba el Partido Popular. Pero ahora no hay ningún riesgo para la unidad de España, sino todo lo contrario. En Cataluña los independentistas han bajado en votos, han bajado en diputados, han perdido posiciones y la mayoría la tiene el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido que no pone en riesgo para nada la unidad de España.

¿Sigue siendo la existencia de ‘dos España’ uno de los grandes problemas de este país?

No. No creo que haya una diferencia entre España y otros países. Siempre en todos los países hay no dos, sino tres o cuatro o veinte... En Francia también hay dos Francias. Y en Inglaterra hay dos Inglaterras. Y en todas partes hay una situación de intereses sociales distintos y partidos diferentes. Esa idea de que hay dos España sólo en España y no en otros países, nunca me la he creído. Creo que hay también dos Italias. Y en Estados Unidos, no digamos...

¿Le dio el pasado domingo una alegría el país vecino, Francia, con la remontada ‘roja’ que le echó el freno en las urnas a la ultraderecha?

Sentí alivio y satisfacción porque era una situación peligrosa. Francia es un país absolutamente central en la Unión Europea. Y el que pudiera haber un gobierno de la extrema derecha en Francia, que son gobiernos que no son europeístas, que son euroescépticos, que están en contra del fondo de la construcción europea, hubiera sido una tragedia para Francia, para España, para Europa... Y, por lo tanto, sentí una alegría.

¿Le preocupa que, tras la caída de Ciudadanos, Vox sea la tercera fuerza política más votada en España?

Es preocupante que Vox sea la tercera fuerza política en España, sin duda. Que la extrema derecha tenga la representación que tiene, me preocupa. Y creo que hay que tomar medidas para que eso no crezca y para que la gente comprenda que por ese camino no se va a ninguna parte. Son partidos que no tienen solución para los problemas del país. Son partidos, en el fondo, que quieren volver otra vez a lo que ellos llaman las patrias, lo que llaman las soberanías, la Europa de las naciones. Como el progreso de la Unión Europea es para mí una de las claves del progreso de España y de Europa, todo lo que vaya contra eso me parece peligroso, nocivo, y que hay que combatirlo.

¿Qué opinión le merece el respaldo electoral recibido el pasado 9J por ‘Se acabó la fiesta’, el proyecto ultraderechista de Alvise Pérez?

Yo creo que es un fenómeno que no es político, es un fenómeno de un número X, no sé si son 800.000 votos... No me parece que entre en la categoría de la política. Son fenómenos antisistemas, de protestas sin objetivos, de una persona de eso que hay ahora de los influencers, de los que tienen influencia en las redes sociales. Y que se presenta y, como se mete con todo y quiere destruirlo todo, hay gente que está descontenta y que le vota. Pero no creo que tenga ninguna trayectoria futura.

¿Se pegó la izquierda española un tiro en el pie al concurrir a esas elecciones europeas del pasado mes de junio con listas separadas, como las de Sumar o Podemos?

La división -como se ha demostrado en el caso francés, que es muy interesante en ese sentido- paga un precio en votos. A la gente no le gusta la división y castiga la división. Y, en cambio, la unidad premia. Me parece que ir divididos a las elecciones no favorece a un proyecto que se quiera defender, ya sea de izquierda o ya sea de lo que sea. Es decir, la división siempre es mala. Y creo que Francia ha demostrado que cuando las fuerzas de izquierda se han unido han tenido un buen resultado.

Suscríbete para seguir leyendo