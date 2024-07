II Trimestre: La vida sigue igual

Abril

1 de abril: El refrán dice: «En abril aguas mil y todas caben en un barril». Confío que sean más de un barril.

4 de abril: ¿Agua para las piscinas privadas? Parece que no. Pero para los hoteles, sí; el turismo demanda este servicio. Los que pagan a los ayuntamientos sus impuestos tienen menos derecho, al parecer, que los que no lo pagan. El agua, poca o mucha, es de todos.

12 de abril: Una moción presentada en nuestro Ayuntamiento: destinar la antigua prisión de Málaga a Centro de Interpretación y Documentación de la Memoria Democrática de Málaga. No entiendo bien el alcance de la propuesta: en la prisión hubo delincuentes, asesinos y ladrones; entre julio de 1936 y febrero de 1937, curas, hermanos maristas, gente de ideas monárquicas… que fueron fusiladas; entre febrero de 1937 hasta su cierre, personas de ideas contrarias al nuevo régimen que fueron fusiladas o condenados a reclusión… No me cuadra el batiburrillo o mezcolanza de la moción.

17 de abril: Un nuevo toque al solar Astoria-Victoria: contratación del anteproyecto para el futuro centro de danza. No hay prisa. Pasito a pasito... hasta el posible o probable cambio de Ayuntamiento.

18 de abril: Otra vez y ¿van? voces de Málaga se alzan contra la Torre del Puerto. En esta ocasión es la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte.

22 de abril: Viendo por televisión (una de ellas) la información del tiempo (todas las televisiones se pasan el día informando del tiempo) me enteré por la voz del informador y por el dibujito que recogía esa lluvia sobre nuestra provincia; me asomé a la ventana: ni una gota. Posiblemente estaría diluviando en Pujerra u otro municipio de Málaga.

22 de abril: Este mismo día contemplé por una televisión que unos vándalos arrasaban una exposición montada en la calle Larios. No es la primera vez que se da un caso semejante. Como a esos vándalos (bestias) no les pasa nada…

23 de abril: Las ofertas para diseñar el anteproyecto del posible edificio en el solar Astoria-Victoria para un montón de actividades son, según el Ayuntamiento, «anormalmente bajas». Pronóstico: tres o cuatro años más para reiniciar los estudios del nuevo anteproyecto del proyecto del diseño, etc.

24 de abril: Un avance en el proyecto de Auditorio en la zona portuaria: el Ayuntamiento comprará al Puerto la parcela donde se levantará. Once milloncejos de nada por una parcelita de 31.393 metros cuadrados.

29 de abril: Esta vez ni el Madrid ni el Barcelona de baloncesto, que ganan siempre, se hicieron con la Basketball Champions League, en español, Campeones de Europa. La copa la ganó el Unicaja de Málaga.

El Unicaja, campeón de la BCL, celebra el campeonato por las calles de la ciudad. / Álex Zea

30 de abril: Por una vez, y que siga, el pantano de la Viñuela se ve favorecido por la lluvia. 0,7 hectómetros cúbicos de agua al terminar el mes. Eso, en litros, una pimporrá de agua.

Mayo

1 de mayo: Se cumple el refrán referido al tiempo de «Cuando marzo mayea, mayo marcea». Y el Día del Trabajo empezó lloviendo en Málaga.

8 de mayo: El Hospital Clínico recibe a 75 nuevos médicos para completar su formación. La foto de familia revela que las médicas ganan por goleada a los médicos.

9 de mayo: En el considerado Centro Histórico de Málaga, los viandantes gozan de una ventaja de la que no disfrutan los vecinos de la Carretera de Cádiz y El Palo, por ejemplo. Los ‘carteristas’ (ladrones, para entendernos) tienen ‘prohibido’ ejercer su oficio en la zona turística.

13 de mayo: Como el aceite de oliva empieza a bajar de precio, los aceiteros tienen que recuperar a los compradores que cambiaron el de oliva por otros más baratos. Se presume una rebaja. El abuso cometido tiene un proverbio: «La avaricia rompe el saco».

17 de mayo: Un paso más: se ha elegido el diseño elaborado para la construcción del edificio sobre el solar del desaparecido Astoria. Se respetarán y se podrán visitar los restos arqueológicos hallados en el subsuelo. Por la fotografía difundida no podrán hacerlo los discapacitados físicos porque solo hay una escalera y no se descubre por parte alguna un hueco para un ascensor.

Una imagen del diseño de Barozzi Vega para el futuro centro de danza en el edificio Astoria / L. O.

Junio

2 de junio: Se instalarán cámaras para detectar posibles (seguros) actos vandálicos contra monumentos dedicados a personajes y hechos históricos. Y cuando detengan a los bestias, ¿qué? Libertad de expresión. Y todo sigue igual.

6 de junio: Una de las empresas malagueñas de economía circular es una de las más prometedoras en su actividad. Su nombre comercial es Aliqindoi. Un ejemplo de malagueñismo. Que cunda.

23 de junio: El Málaga C.F. asciende a Segunda División después de un épico partido en Tarragona. Los más viejos de la localidad recordamos que el C.D. Málaga (así se denominaba el club entonces) hizo la proeza de ascender a Segunda y al año siguiente a Primera, hazaña que ojalá se repita y dentro de un año volvamos a Primera… y que yo lo vea.

Celebración Málaga CF por las calles de la ciudad / Gregorio Marrero

23 de junio: El gol de Antoñito Cordero al filo de terminar el partido le convirtió, a los 17 años de edad, en «El Héroe de Tarragona».

24 de junio: 5,6 millones de plazas para volar a Málaga este verano. ¿Cabremos todos? Aunque vengan en grupos y no todos de una vez, a la entrada de la calle Larios habrá de colocarse el aviso: «De uno en uno hasta completar el aforo».

24 de junio: Jovencitos y una jovencita fueron detenidos por la Policía Local cuando hacían pintadas en el túnel del Pasillo de Guimbarda. Y ahora ¿qué? Arte callejero, libertad de expresión, democracia…y ¿cuándo y por quién serán borradas las pintadas?

25 de junio: La Noche de San Juan generó 23 toneladas de basuras en las playas de la ciudad, ¡menos que el año pasado! No hay que alarmarse: en la del año próximo batiremos el récord de 2023.

Así amanecen las playas de Málaga tras la resaca de la Noche de San Juan / Álex Zea

25 de junio: La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un verano «mucho más cálido de lo normal». Total: ya tenemos tema de conversación para todo el verano.

27 de junio: Una tormenta con truenos y poca agua. Siempre lo mismo.

29 de junio: Unos 15.000 malagueños se echan a las calles para protestar contra la proliferación de pisos turísticos. De seguir así, los malagueños tendremos que irnos a vivir a la España vaciada y viviremos de las rentas del alquiler.