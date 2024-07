Málaga encarga un estudio de demanda para construir un primer aparcamiento disuasorio

El Ayuntamiento de Málaga ha encargado un estudio de demanda para estudiar la construcción del primer aparcamiento disuasorio de la ciudad en la explanada aledaña al Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Este tipo de aparcamiento disuasorio, también conocido como "park and ride", es una fórmula planteada por el consistorio desde hace años pensada para que los coches estacionen en zonas periféricas de la ciudad y que sea el transporte público el que cubra el traslado desde esas ubicaciones hasta el centro, evitando así la circulación de vehículos por el núcleo de la capital.

Es una medida que ya se recoge en el Plan de Movilidad Sostenible de Málaga, en el que se contemplan otras ubicaciones, además del Carpena, para establecer este tipo de aparcamientos disuasorios como, por ejemplo, la estación de cercanías Guadalhorce, el Plaza Mayor, Ciudad de la Justicia, Ciudad Jardín, los Asperones, el Arroyo de Totalán o el Limonar.

"Los aparcamientos disuasorios son aparcamientos ubicados en zonas periféricas de la ciudad que tienen como objetivo fomentar la intermodalidad. De esta manera el conductor que viene a la ciudad en vehículo privado, lo deja en el aparcamiento y cambia de modo de desplazarse (autobús, metro, cercanías, bicicleta, etc.)", indica el Plan de Movilidad Sostenible.

No obstante, hasta ahora no se habían producido avances significativos para empezar esta red de aparcamientos disuasorios, una infraestructura que empieza a ser especialmente relevante con la próxima implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga -previsto para el próximo verano- que, pese a que no impondrá unas restricciones muy rígidas en cuanto a la movilidad durante su despliegue, sí se espera que la futura Ley estatal de Movilidad Sostenible endurezca estas limitaciones.

Palacio de Deportes Martín Carpena. / Google Maps

Este estudio que ha encargado ahora Promálaga para el Martín Carpena estudiará la demanda de movilidad que generaría la implantación de este aparcamiento para cuantificar tanto las dimensiones necesarias del espacio, su capacidad, tipos de acceso y conexiones con la vía principal, además de afecciones al viario urbano.

Con respecto a los accesos, se plantearán diferentes conexiones con las vías principales, como son la MA-20, MA-21, MA-22 o la avenida Imperio Argentina.

Subterráneo o en superficie

Además, este trabajo deberá ofrecer un abanico de alternativas en cuanto a la tipología del estacionamiento, distinguiendo entre un edificio subterráneo o en altura, además de proponer la "solución más ventajosa", según se recoge en los pliegos del contrato al que ha tenido acceso este periódico, en el que se pide a los licitadores que sugieran también futuros usos para la cubierta del aparcamiento, ya sea en superficie como en plantas superiores.

Y, por último, se deberá analizar la futura gestión de este aparcamiento disuasorio "proponiendo de forma justificada las necesidades operativas con las redes de transporte público de la ciudad (Bus EMTSAM, Metro, CTMAM, …) y otros modos complementarios (bicicleta, VMP, …), todo ello con el fin de ofrecer una alternativa al usuario del vehículo privado para acceder al centro de la ciudad y a los barrios".

Para todo ello, el estudio incluirá una programación de actuaciones, desde el punto de vista temporal como económico con la "identificación de posibles caminos críticos".

"Para disminuir el uso del vehículo privado, es fundamental implementar una intermodalidad, en la que el sistema integrado de varios modos pueda ser competitivo frente al exclusivo uso del vehículo privado considerando los diferentes modos sostenibles que integra, no como competidores, sino como complementarios y partícipes de una cadena común de transporte", argumenta Promálaga.

El contrato tendrá una duración de cuatro meses y un presupuesto de licitación de 54.354,5 euros (IVA INCLUIDO)