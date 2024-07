La Princesa mejorará su seguridad vial tras años de demandas vecinales

Los vecinos de la barriada de La Princesa, en la Carretera de Cádiz, por fin verán que el Ayuntamiento de Málaga da respuesta a sus demandas por mejorar la seguridad vial del entorno. El Grupo Municipal Socialista en el Consistorio, a través de una moción ante la comisión de Sostenibilidad Ambiental, ha conseguido que todos los grupos voten por unanimidad agilizar la recepción de la urbanización de Carril de la Cordobesa.

Los vecinos se habían manifestado en dos ocasiones de forma multitudinaria para exigir al Ayuntamiento de Málaga que recepcionara las obras de urbanización de esta vía porque "no pueden entrar ni ambulancias, ni camiones de bomberos, ni los repartidores de la bombona de gas”, creando “un gran problema que lleva dos años sin resolverse por falta de voluntad del equipo de gobierno", ha expresado en su intervención Begoña Medina, responsable de Medio Ambiente en el grupo socialista, tras escuchar las palabras de un portavoz de los vecinos, Pedro López, durante la comisión.

Pedro López es vecino de La Princesa desde hace 60 años y solo percibe "abandono por parte del Ayuntamiento. Durante dos años hemos estado a merced de las constructoras, soportando cortes de tráfico, ruido y polvo. Ahora, para colmo, las obras han terminado pero no quitan las vallas. No entendemos por qué el Ayuntamiento nos da la espalda". También, López ha mostrado unas imágenes sobre la dejación de la barriada al estar vallada la urbanización: "Como no pueden entrar los camiones de Limasam, todo está sucio y la situación es insostenible". Con él ha coincidido Francisco Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos La Princesa, que afirma que "hemos pedido por activa y por pasiva al Ayuntamiento que recepcione la urbanización para que se restaure la movilidad y volvamos a la normalidad en el plazo más breve posible".

Begoña Medina ha pedido premura al equipo de gobierno: "Con las nuevas viviendas, ya construidas, La Princesa alcanzará los 7.000 residentes próximamente. Por eso, es imprescindible crear un plan de movilidad, recepcionar la urbanización en Carril de la Cordobesa, poner las zonas comunes a disposición de los vecinos y evitar que las personas mayores dejen de estar obligadas a transitar por la carretera, porque es un peligro para ellas". La moción ha salido adelante en sus puntos sustanciales, del 1 al 4, por unanimidad de todos los grupos, si bien el punto quinto no ha salido adelante por los votos en contra del Partido Popular.

De esta manera, el Ayuntamiento se compromete a agilizar la recepción de la urbanización para la mejora de la movilidad, que los vehículos en situación de emergencia, como bomberos, sanitarios y policía, puedan entrar en la barriada de La Princesa; que se mejore la salubridad y limpieza de la barriada, además de la colocación de nuevo arbolado en la calle Santa Matilde. Sin embargo, el PP ha tumbado la petición de “devolver a la parada de la EMT a su ubicación original en Carril de la Cordobesa”.

PP en contra de la revisión de arquetas

Durante la misma comisión, los grupos de PP y de Vox se han opuesto a pedir a Servicios Operativos un plan integral de revisión y mejora de arquetas en los barrios, principales responsables de caídas de malagueños en la vía pública. La moción también pedía la retirada de postes eléctricos cuando ya no tengan vida útil, debido al peligro de incendio.

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha advertido que "hay que exigir a las empresas privadas la subsanación de todas las arquetas y postes que se encuentren en mal estado y que provoquen peligro para la ciudadanía", a la vez que pide a Servicios Operativos un informe para determinar cuáles de estos elementos pertenecen al Consistorio "para retirarlos inmediatamente de la vía pública". Para Medina, "debemos aspirar a que la ciudad de Málaga esté libre de cables aéreos, por ello resulta más que necesario actuar para revertir la situación actual promoviendo una ciudad libre de contaminación visual", ha zanjado la socialista.