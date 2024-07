La plataforma Un Techo por Derecho de Málaga denuncia trabas para acceder a una VPO

La plataforma Un Techo por Derecho, integrada por más de 80 mujeres malagueñas con dificultades para acceder a una vivienda, ha denunciado hoy una serie de trabas que, aseguran, convierten en un “despropósito” el sistema para optar a una VPO en la capital.

Este colectivo va a presentar esta mañana por registro una petición ante el Ayuntamiento de Málaga para exigir un cambio en los requisitos que pide el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), principalmente, que se acabe con el sistema por sorteo así como que se flexibilice la obligatoriedad de estar empadronado en Málaga los últimos tres años porque, apuntan, excluye a las personas desahuciadas.

“Todas las personas afectadas ponen en cuestión el sistema por sorteo. Se sienten como que están metidas en un bombo, como que su vida depende de una lotería. Una vez al mes y medio que hace un sorteo del Comité Fres [comité de Familias en Riesgos de Exclusión Social], las familias lo viven como el 22 de diciembre y eso no puede ser así”, denuncia la portavoz de la plataforma Rosa Galindo, que reclama al consistorio un proceso participativo “real” y no una “milonga” en el actual proceso de modificación en el que se encuentra la ordenanza que regula el funcionamiento del Registro de Demandantes de Empleo de Málaga.

Excluida del proceso

Este sistema por sorteo ha excluido del próximo proceso de adjudicación de una vivienda pública a Esther Marín, que sufrió un desahucio hace un año y desde entonces vive en casa de su hermana con sus tres hijos menores.

Esther explica que tras ser desahuciada y volver a habitarse la vivienda en la que estaba, pasó a estar en situación irregular en el padrón y ahora no figura como empadronada en ningún domicilio.

Asegura que tiene su padrón “bloqueado” y tampoco puede inscribirse en la casa de su hermana, que pertenece al IMV, porque cambiarían las circunstancias del núcleo familiar.

Por ello, lamenta que se encuentra en una suerte de “limbo” que la ha dejado fuera del sorteo que realiza el Comité Fres, ya que exige un mínimo de tres años de empadronamiento en la capital y no consigue acceder a un padrón histórico con el que podría demostrar que siempre ha vivido en la ciudad.

“Yo he estado toda la vida empadronada en Málaga, pero al no tener vivienda me desempadronan. Tampoco puedo acceder ni al padrón histórico ni al padrón individual. ¿Qué pasa? Que ahí empiezo a dar muchas vueltas, me llaman y me dicen que no puedo acceder al sorteo si no estoy empadronada, a una semana antes de que se realice el sorteo. Si no tengo vivienda, ¿dónde me empadrono?”, relata Esther.

Por otro lado, esta malagueña aunque trabaja de limpiadora en la UMA, por lo que percibe un salario de 950 euros, no consigue acceder a un alquiler asequible incluso contando con una ayuda municipal al alquiler concedida. "Los propietarios no nos quieren alquilar la vivienda porque venimos de un desahucio y piensan que le vamos a dejar la vivienda sin pagar. Yo tengo la ayuda aceptada, pero no encuentro ninguna vivienda, es como un agujar en un pajar".

Respuesta del Ayuntamiento de Málaga

En conversación con este periódico, el concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, ha invitado a la plataforma a que participe en el proceso de modificación de la ordenanza y haga sus aportaciones, aunque también aprovecha para responder a las quejas de este colectivo.

Con respecto al sistema por sorteo, Pomares aclara que es un modelo recogido en la Ley de Vivienda andaluza de 2010, que ahora está en proceso de reforma, por lo que no es una competencia municipal. "Es un tema que tiene que elevar a la Junta. Si por lo que sea en la reforma establece una prioridad a la hora de acceso a la vivienda de VPO, es el momento de hacerlo. Pero tiene que ser a nivel de toda Andalucía", sostiene que el concejal, que igualmente defiende que es un sistema que garantiza que existe una "igualdad de oportunidades".

Pomares recuerda que existen "dos puertas de entrada a la VPO", el sorteo general, al que accede toda la población, y las viviendas de segunda ocupación -viviendas del parque público municipal que recupera el ayuntamiento- y que se adjudican a personas en situación de vulnerabilidad. El ayuntamiento recupera al año unas 150 de estas viviendas pero, según Pomares, debido a la gran demanda de peticiones se acaban sorteando también en lugar de hacerse una adjudicación directa siguiendo el principio de "discriminación positiva".

Y en relación al requisito de estar empadronado, el concejal explica que se implantó como condición para evitar que la ciudadanía se presentase a procesos de entrega de vivienda pública de otros municipios. "La vivienda tiene que ser un derecho a la persona donde resida".