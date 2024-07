De las bolsas de alimentos a las tarjetas Sociedad

Del 24 de mayo al 2 de junio pasado se celebró la tradicional Operación Kilo de Primavera organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), en la que los clientes de Mercadona pudieron realizar donaciones monetarias en el momento de abonar sus compras. Dichas donaciones se han transformado en un total de 2.310 Tarjetas Sociedad con un valor de 40 euros cada una de ellas que serán entregadas por Bancosol Málaga a sus entidades sociales colaboradoras para que las adjudiquen a sus usuarios más desfavorecidos.

Hay que recordar que Mercadona sigue solidarizándose con los colectivos más vulnerables y ha realizado un importante esfuerzo por ampliar su red de colaboración con entidades sociales, sumando 215 nuevas entidades de diversas zonas geográficas, tanto en España como en Portugal, en 2023. Al cierre del pasado ejercicio colaboraba ya con 762 entidades sociales, lo que se ha traducido en la entrega de 23.100 toneladas de productos en el conjunto del año que equivalen a más de 380.000 carros de la compra.

Las tarjetas Sociedad de Mercadona sustituyen a la tradicional donación física de productos que los clientes del supermercado hacían in situ en cada una de las tiendas. El gran valor que tiene esta tarjeta es que da la posibilidad al usuario que la recibe de hacer una compra más global e incluir alimentos perecederos, como carne y pescado, y productos de higiene para bebés y para la mujer, tradicionalmente «olvidados» en las donaciones in situ. Además de aumentar la cantidad y calidad de los productos adquiridos, las familias beneficiarias tendrán una alimentación mucho más completa, nutritiva y saludable, garantizando y preservando otro aspecto muy valorado por los usuarios: su intimidad y su anonimato. Esta tarjeta tiene todos los valores para cubrir las necesidades de sus destinatarios, serán entregadas de forma semanal a cada miembro de la unidad familiar (una familia con tres miembros, por ejemplo, recibirá semanalmente tres tarjetas).

La compañía lleva ya varios años apostando por la progresiva implantación y colaboración a través de las tarjetas Sociedad, que contribuyen a dignificar el acto de compra, integrar al usuario y contribuir a mejorar su situación de vulnerabilidad.

Simplificación del proceso

Esta nueva forma de donación a través de las tarjetas provoca la simplificación de todo el proceso en la que salen ganando todos los agentes implicados y acaba donde tiene que acabar: en manos del usuario final.

El pasado 4 de julio se celebró en la sede de Bancosol Málaga el acto de entrega de las primeras tarjetas a dos usuarias de dos entidades de la provincia malagueña que colaboran con el Banco de Alimentos de Málaga como son el Vuelo de las Libélulas, de Benalmádena y la Asociacion Jarifa Alimentos, de Álora.

Diego Vázquez, presidente de Bancosol Málaga, señaló en el transcurso del acto que se sentían «tremendamente orgullosos de la labor que hacemos junto a Mercadona, una distribuidora que cada vez aumenta más su labor social y en la que ya no se tira ningún alimento en sus supermercados». Vázquez comentó que al no disponer desde comienzo de este 2024 de los FEA (Fondos Europeos de Alimentación), «iniciamos el año con menos dos millones de kilos de alimentos», y se felicitó por ser pioneros en la entrega de las tarjetas Sociedad, «una modalidad que mejora la cantidad y la calidad de la ayuda que prestamos, a la vez que se dignifica el servicio». Por último, el presidente de Bancosol Málaga añadió que hay que seguir avanzando «para dignificar a la parte de la población que lo está pasando mal», y calificó de «unión muy fuerte» la existente entre Bancosol, Mercadona, las entidades sociales y los usuarios y receptores de las ayudas.

«Alivio de enfermedades»

Susana, usuaria de la Asociación el Vuelo de las libélulas de Benalmádena, y destinataria de una las tarjetas Sociedad señaló que «es muy importante que podamos comprar todos los alimentos. Voy a Mercadona y me hago con fruta, verdura, pescado, etc. que me viene muy bien para mí y para mis dos hijas. Sufro algunas enfermedades y la dieta es muy importante para aliviarlas. Los alimentos frescos son muy importantes y tenemos derecho a incluirlos en nuestra dieta. Gracias a esto hemos aliviado mucho la situación en nuestra casa». Además la usuaria benalmadense destacó los mecanismos de control exigidos para comprobar «el buen uso que hacemos de las tarjetas».

Belén, una de la promotoras de la Asociación el Vuelo de las libélulas comentó cuando recibió la Tarjeta Sociedad de manos de Diego Vázquez, que más de la mitad de las familias con las que trabajan en la asociación «son desfavorecidas por motivos de enfermedad y la alimentación es muy importante en estos casos». Además calificó con un diez «la gestión y la transparencia de las mismas».

La otra destinataria de la Tarjeta Sociedad fue María, usuaria de la Asociacion Jarifa Alimentos, de Álora, que tiene dos hijos y un marido enfermo. María indicó que «la tarjeta nos proporciona en casa algunos alimentos que normalmente no podríamos comprar».