La protectora de animales defiende la desaparición de los coches de caballos en Málaga

El de los coches de caballos es un tema polémico y recurrente en Málaga. Desde 2007, diferentes grupos animalistas luchan por que se acabe el oficio. "Las tradiciones no se tienen que mantener para siempre, nos preocupan las condiciones de los animales. La profesión es perjudicial, deben desaparecer los coches de caballos", aseguran desde la protectora.

Este mismo lunes 15 de julio, en la comisión de Urbanismo celebrada en el Pleno del Ayuntamiento, la concejala de Vox, Yolanda Gómez, volvió a abrir el tema de la expiración de las licencias de los coches de caballos. A esto respondieron las representantes de las organizaciones animalistas presentes, como Miriam Sierra: "La belleza de Málaga no reside en ver a hermosos animales, un día de terral, echando espuma por la boca".

Malas condiciones

"Los cocheros declaran que estos animales solo trabajan dos días a la semana, pero no existe un registro del tiempo que están en la calle", denuncia Carmen Manzano, miembro de la protectora de animales de Málaga. "Ya no es solo el tiempo de trabajo, es también lo que sufren con la calor del clima malagueño", añade.

Miriam Sierra también añade que hay otras variables dañinas para los caballos: "Estos animales sufren estrés y problemas adaptativos producidos por los ruidos fuertes y el tráfico. También padecen lesiones en los tendones, músculos y huesos por estar largos periodos de tiempo de pie".

Las herraduras de goma ya han llegado a varias ciudades, pero todavía no han llegado a la ciudad de Málaga. Los cocheros alegaron que el motivo de no introducirlas era porque los animales no se adaptaban y sufrían. A esto ha respondido la protectora: "Es normal que no se acostumbren en un día, lo que sí es dañino son las herraduras de hierro, a los caballos le cuesta levantar la pata por el peso de las herraduras de metal".