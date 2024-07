El concejal de Vivienda: "En el 29J vi señales de etnocentrismo y racismo"

Una vez más, los miembros de la corporación municipal en el Ayuntamiento de Málaga han vuelto a enzarzarse en una disputa por la crisis habitacional que atraviesa la ciudad, siendo incapaces de acercar posturas, más allá de reconocer que existe un problema.

En esta ocasión, el debate lo ha servido una moción del PSOE en la que se pedía al equipo de gobierno que reconozca el problema habitacional existente que "quedó palpable" tras el 29J, una movilización a la que, según la socialista Carmen Martín, el equipo de gobierno respondió con un "tibio intento" para regular los pisos turísticos así como con "declaraciones inadmisibles" por parte de los concejales responsables de Turismo y Digitalización Urbana, Jacobo Florido y Alicia Izquierdo que exigían que el Pleno censurase.

Los socialistas incluyen en el cuerpo de la moción estas declaraciones: “Irte a vivir a Álora, Cártama o Alhaurín no me parece un drama. Son pueblos muy bonitos, donde se puede tener una calidad de vida estupenda”, por parte de Izquierdo. o “Si tienes una vivienda en propiedad, nadie te expulsa de Málaga”. Y en el caso de Florido, un post en su cuenta de X tras la movilización: "Espero que todos los que hayáis venido de fuera, en la manifestación del 29J, hayáis al menos disfrutado de la mejor gastronomía, de los mejores hosteleros y os hayáis quedado en los mejores hoteles" .

El concejal de Vivienda en el consistorio malagueño, Francisco Pomares, ha centrado su intervención en el 29J, una jornada en la que, asegura, se produjeron "dos manifestaciones paralelas", una de "muchísima gente con la necesidad urgente de vivienda" y otra "política", con "manifestaciones en contra del alcalde y del equipo de gobierno".

"En la manifestación lo que vi fueron señales de etnocentrismo y racismo, culpando al turismo de la falta de vivienda", ha criticado Pomares, al tiempo que lo ha comparado con el racismo que emergió, a su juicio, hacia los inmigrantes durante los 80 y 90 en Málaga por los problemas de seguridad, durante la crisis económica de 2007 o con la irrupción de la pandemia. "En esas manifestaciones racistas no nos van a encontrar porque el turismo no tiene la culpa".

Le ha corregido el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia, que ha sostenido que lo que el concejal de Vivienda estaba describiendo con respecto al rechazo al turismo es una corriente de "xenofobia".

"No tiene claro los conceptos. No es etnocentrismo porque no es una cuestión étnica y no es racismo porque no es una cuestión de razas, es xenofobia", le ha contestado a Francisco Pomares, al que ha acusado de expresar una falacia sobre una movilización en la que no estuvo presente. "Aquí no hay turismofobia, el conflicto es con su política pública, su modelo de gestión".

¿Qué dice la RAE de "etnocentrismo", "racismo" y "xenofobia"? Etnocentrismo: Tendencia a considerar superior el grupo étnico o la cultura a los que se pertenece y a convertirlos en modelo exclusivo de referencia.

Tendencia a considerar superior el grupo étnico o la cultura a los que se pertenece y a convertirlos en modelo exclusivo de referencia. Racismo: Tendencia a exaltar la raza o el grupo étnico propios, considerando como inferiores los demás.

Tendencia a exaltar la raza o el grupo étnico propios, considerando como inferiores los demás. Xenofobia: Odio a lo extranjero o a los extranjeros.

"Estamos a favor de un turismo sostenible, que sea capaz de convivir con los vecinos del centro. No vamos a hacer a unos los malos y a otros los buenos", le ha recriminado también Carmen Martín.

En el caso de Vox, su portavoz Antonio Alcázar ha preferido no entrar al trapo y ha criticado que la moción "no invita a profundizar sobre las soluciones reales de esta grave situación que atraviesa la capital de Málaga".

Con respecto a la moción, que también pedía un estudio para reconvertir los pisos turísticos en viviendas de alquiler de larga duración, se ha rechazado en bloque con los votos en contra de PP y Vox.