Málaga se libra de momento de la ola de calor que azota a España

Málaga se libra, de momento, de la primera ola de calor de este verano que está viviendo gran parte del país, al menos hasta el viernes, cuando se espera que la Comarca de Antequera y la Serranía de Ronda entren a la 13.00 horas en aviso amarillo, que estará activo hasta las 21.00 h. Por su parte la Costa del Sol, Comarca de Antequera, la capital y el Valle del Guadalhorce se estarán bajo aviso amarillo el sábado por altas temperaturas de 13.00 a 21.00 horas, una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que se superen los 40ºC, que ya se alcanzaron el lunes en la provincia. Eso sí, el resto de comarcas, como es el caso de la Axarquía, evitaría los avisos también durante el fin de semana. Habrá que esperar a el próximo martes, que llega una nueva ola de calor, si afecta a la provincia malagueña.

Para que se considere una ola de calor, fuentes de la AEMET detallan que se deben de cumplir tres requisitos: el primero es superar los umbrales de aviso naranja, que en nuestra zona sería la frontera de los 40ºC; el segundo requisito es que se superen estos umbrales durante tres días en una secuencia de cuatro; y el tercer requisito es que estos dos primeros, afecten al menos al 10% de la península y Baleares. "Es posible que en el día de hoy, esta ola de calor no se acabe cumpliendo debido a la nubosidad alta que estamos viviendo y que no estaba esperada", detallan fuentes de la Aemet. Las nubes que cubren gran parte de la provincia desaparecerán conforme avance la tarde aunque no así la calima. Mañana sí habrá ola de calor y esta durará hasta el sábado cuando llegarán vientos de poniente que afecten a la entrada de masa de aire caliente de origen africano y desciendan en gran parte del país las temperaturas.

Mapa de avisos para el viernes en Málaga / L.O.

En la capital, en la tarde de este jueves la máxima será de 28 grados. Al iniciar el fin de semana, mañana los termómetros subirán hasta 30ºC de máxima, mientras que el sábado se entrará en avisos amarillos y se prevé alcanzar los 35ºC, aunque la sensación de bochorno será mayor debido al temido terral, que volverá el sábado a la capital, ya que esos vientos de poniente que refrescarán gran parte de Andalucía, tardarán en llegar a Málaga. El domingo aunque todavía no se conocen los avisos, puesto que solo llegan a tres días vista, los mercurios serguirán en la misma línea del sábado y escalarán hasta los 36ºC.

La comarca de la Axarquía tendrá durante este viernes máximas similares a la de la capital, al igual que mañana viernes, que también comparten los 30ºC en gran parte de los municipios que la componen. El sábado los termómetros subirán al contrario que lo que se espera en gran parte del país, aunque no se espera que los municipios de la comarca alcancen el aviso amarillo, aunque en Vélez estarán en 34ºC, o en el interior de la zona municipios como Cómpeta o Iznate que alcanzarán los 35ºC, por los 32ºC de Torrox o Nerja. El domingo, habrá máximas repartidas entre los 35 y los 37ºC.

En el interior de la provincia, en Antequera, este jueves habrá máximas de 36ºC y mañana viernes entrarán en aviso amarillo por altas temperaturas, alcanzando el mercurio 39ºC a eso de las 16:00 de la tarde. El sábado vuelven esos avisos previstos para el municipio, que alcanzará los 38ºC y el domingo los 36ºC, situación prácticamente idéntica a la que se vivirá en Ronda, donde el sábado y el domingo eso sí, tendrán dos grados menos que en Antequera evitando así, el aviso amarillo el sábado.

Mapa de avisos por altas temperaturas para el sábado 20 de julio / L.O.

En el litoral de la Costa del Sol, esta tarde los termómetros llegarán a los 30ºC, mientras que el fin de semana empezará con 33ºC, el sábado avisos amarillos, llegando a tener 37ºC y el domingo bajarán dos grados con respecto al día anterior en Mijas. En Marbella, tendrán cada día en torno a dos grados menos que en Mijas, pero también está previsto ese aviso amarillo el sábado, mientras que el domingo comparten temperatura.

Índice de riesgo de incendios forestales

La ola de calor que azotará a gran parte de Andalucía ha provocado que el Plan Infoca advierta a la población del alto riesgo o riesgo extremo de incendios forestales. Desde este viernes, casi toda la extensión de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, cuyas máximas se prevén que alcancen los 41ºC, estarán en riesgo extremo por incendio terminantemente prohibido el encendido de fuego junto a zonas forestales.

Índice de riesgo de incendio forestal para el sábado / L.O.

Pacma alerta de que la ola de calor puede afectar a los animales

El partido animalista Pacma también ha querido lanzar una campaña de concienciación a los dueños de animales domésticos y alerta de que 30 millones de animales pueden verse gravemente afectados por esta ola de calor en el país y avisan que los animales "son más vulnerables que nosotros a la hora de hacer frente a los más de 40 grados que estos días vamos a sufrir en algunas zonas de España".

Para hacer frente a esta ola de calor, Pacma, hace un llamamiento a la rotación de horarios de circulación de los animales por las calles durante las horas de máximo calor y piden la instalación de fuentes en todos los parques caninos para prevenir la deshidratación, los golpes de calor y evitar quemaduras en las patas por el contacto con los pavimentos ardientes.

También piden a los municipios con más de 20.000 habitantes que instalen fuentes de agua para perros en las zonas acotadas para animales en los parques y refugios climáticos para resguardarse. Además, piden que los responsables que pongan en peligro la vida de los animales, se enfrenten a penas superiores a los tres meses de cárcel actuales.