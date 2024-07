Los Black Eyed Peas llegan el domingo a Málaga

Este domingo los míticos de Black Eyed Peas vuelven a Málaga 5 años después de que estuvieran en el Weekend Beach Festival en Torre del Mar. Será en el Selvatic Málaga Fest, en el espacio Málaga Forum. El grupo formado por los artistas de Los Ángeles, will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo ofrecerán al público, canciones que son historia de la música como, Pump It, Where is the love o la mítica Gotta a Feeling. A lo largo de su carrera el grupo ha realizado más de 300 actuaciones, entre ellas, el descanso de la Super Bowl del año 2011.

Las puertas de Selvatic se abrirán este próximo domingo a las 19.00 horas, con un preshow a cargo de Dj Meow, que amenizará el evento hasta las 22.00 horas cuando entrará en escensa el grupo Angelino. Las últimas entradas se pueden adquirir en Enterticket y en la web del festival.

Una Agenda cargada de artistas

Este grupo es uno de los muchos artistas que han pasado y van a pasar por el festival que va de junio a septiembre de este 2024.

El 26 de julio es el Boombastic, con estrellas como Rels B, Cruz Cafuné, Lit Killah, C.R.O, un día más tarde sigue el festival con Arcángel, Funzo & Babyloud y más artistas

El 2 de agosto, noches al compás con artistas confirmados como Pitingo, Los Banis.

El 16 y 17 de agosto, el Emage Fest, con entre otros, Shallipopi, Dystinct, El grande toto, Didi B y más por confirmar.

El 29 de agosto, el indie day, vienen Sidonie, Shinova, Claim, Leon Benavente y el 6 de septiembre Ptazeta + Lia Kali.