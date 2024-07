Teresa Abarca: "Málaga es un muy buen público y esperemos que abracen con fuerza 'Chicago. El musical"

'Chicago. El musical' llegó ayer al Teatro Cervantes de Málaga con su gran equipo de bailarines, actores y cantantes. Entre ellos se encuentra Teresa Abarca, quien comenzó como parte del cuerpo de baile en anteriores producciones y que será ahora la encargada de dar vida a Roxie Hart. Esta artista nacida en Zaragoza, ha trabajado en los musicales 'A quién le importa', 'Tarzán' y '50 sombras', en el papel protagonista de Anastasia Steele, por el cual recibió el premio a mejor actriz revelación en los Premios de Teatro Musical. También, ha doblado canciones en series y películas. En 2017, se estrenó en cine como actriz-bailarina en la producción americana 'The promise', dirigida por Terry George.

Hablamos con la protagonista, la cual nos desvela todos los secretos del estreno de este musical en la provincia malagueña, que llega al más puro estilo de Broadway.

¿Qué significa para usted, tanto a nivel profesional como personal, interpretar el papel de Roxie Hart, la protagonista principal de un musical de Broadway?

Uno lo personal con lo profesional porque me gusta tanto subirme al escenario que tener esta posibilidad para mí es vivir un sueño constante después de tantos años. Además, Roxie es un personaje muy completo en el mundo de los musicales porque los niveles de danza, canto e interpretación tienen que ser altos y al final es un esfuerzo. Tenemos que cuidarnos mucho durante toda la semana para mantener nuestros cuerpos, voces y expresiones. Es un trabajo duro pero muy gratificante porque es una cosa pasional. Para mí, es un pasito añadido; sigo subiendo escalones en el teatro musical al interpretar papeles tan completos.

¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado en esta obra?

A la fusión de canto, interpretación y danza. He tenido dos semanas intensas de ensayos con todo el equipo artístico español, que por cierto es una maravilla, pero ha sido un entrenamiento intenso tanto vocal como físicamente. Además, como artistas no nos podemos oxidar, y si hay algo nuevo que aprender o practicar tenemos que estar al día.

¿Cómo es Roxie Hart? ¿Cómo hace para empatizar con ella siendo una asesina?

Roxie es una asesina por impulso, y esa es la gracia de su personaje y lo que más me conecta con ella. Ella es divertida; tiene chispa de niña, de querer jugar, y sobre todo ese impulso que le da a veces, con lo que me identifico muchísimo, aunque no al punto de matar a nadie, claro.

¿Qué cree que hace a 'Chicago' una obra relevante y casi atemporal?

Es un musical muy clásico. Todas las coreografías y las canciones llevan escritas años y no se pueden cambiar. Pero es una obra atemporal mágica, en la que cada compañía, en este caso la española, aporta su esencia, tanto en las canciones como en las interpretaciones. Me parece que es un musical con mucha calidad, muy bien escrito y además que lo tiene todo para que el espectador disfrute las dos horas y media de espectáculo.Esperemos que Málaga, que es un muy buen público, abrace con fuerza el musical y tenga muy buena acogida en la ciudad. Confiamos en la obra y también en el público.

¿Cómo es el día a día en la gira de una producción de este calibre? ¿Algún secreto entre bambalinas que nos pueda contar?

El espectador ve un show que sucede encima del escenario, pero la verdad es que entre bambalinas hay otro show montado que nadie ve. Está todo el equipo de caracterización y atrezzo, los técnicos de luces y maquinaria, además de nosotros y tenemos que montar una especie de coreografía para que todo esto surja. También, como artistas, siempre tenemos nuestra diversión interna, porque es un espectáculo que realizamos todos los días y necesitamos mantenerlo vivo, por lo que tenemos que estar vivos nosotros. Todo lo bien que nos lo pasamos nosotros es lo que sale luego al público. Es mi parte favorita de salir al escenario: sentir al público y poder notar cómo se divirten ellos al divertirme yo.

¿Qué futuros proyectos tienes en mente después de Chicago?

'Chicago' ha marcado mucho en mi carrera profesional y siempre tendrá un cachito de mi corazón como otros muchos musicales. Cada temporada audicionamos para nuevos musicales y si tenemos suerte empezamos a ensayar y encarnar otro papel diferente. No sé lo que me depará el futuro pero lo espero con mucha ilusión.