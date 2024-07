Los graduados sociales exigen soluciones al atasco judicial

Vuelve el mes de agosto, y con él la llegada del ‘parón’ en el sistema judicial establecido por la Ley. Aunque esto reduzca la actividad en los juzgados, desde el Consejo Andaluz de Graduados Sociales advierten que la existencia de esta pausa no es un problema mayor en el sistema, sino que es el atasco de juicios pendientes por los escasos recursos humanos de los juzgados. Esto se traduce en prolongaciones de juicios, es decir, lo que debería ser tratado en un mes, se alarga a cuatro. La existencia del atasco obliga al Consejo Andaluz a pedir medidas para sanear el problema.

El 'colapso' del sistema judicial puede tener solución, según el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz: Un sistema de mediación eficaz reduciría de forma notable la cantidad de casos de jurisdicción social que llegan a juicio. Se puede realizar una mediación extrajudicial entre las dos partes implicadas y una persona neutral. Incluso se podría hacer de forma intrajudicial, donde un juez invita a las partes a resolver el conflicto».

No obstante, la principal solución para impulsar y agilizar todos los trámites legales es realizar una inversión en los juzgados. «Esto no puede sostenerse mucho tiempo más. Desde la pandemia se agudizó este estancamiento y no ha ido a mejor, todo esto hace que los juicios pierdan el sentido social. O encontramos una solución o el sistema colapsa», recalca de forma contundente Eduardo Ruiz.

Pausa vacacional

La pausa vacacional se establece en agosto por el descenso de actividad judicial en comparación a otras etapas del curso. «Todos tenemos derecho a unas vacaciones, agosto es el mes por excelencia de descanso. El resto de profesiones también se las toman en estas fechas, por lo que es normal que haya menos pasos por los juzgados», explica Ruiz. «La gente suele achacar al parón veraniego el problema de la lentitud en la resolución y no tiene nada que ver».

A pesar de la existencia de este parón, no implica que se paralicen totalmente los juicios. Hay excepciones de casos hábiles como despidos, movilidad geográfica o vacaciones. Estos temas se consideran hábiles porque deben ser tratados con inmediatez o pueden ser llevados con brevedad y con los pocos recursos disponibles en el mes estival.

«Por supuesto que el parón afecta al trámite de los juicios, se reduce enormemente la actividad, pero es el menor de los problemas. Cuando llegamos a septiembre recibimos todos los casos aplazados en un periodo de cuatro o cinco días y los ordenamos según un plazo de preferencia. Todo se trata correctamente», afirma el presidente de los graduados sociales.

«Aunque tengamos derecho a una pausa vacacional, en este trabajo realmente nunca llegas a descansar», señala Ruiz. «Si recibimos una notificación de una comparecencia a 10 días de las vacaciones hay que tratarla, aunque por suerte se habilitó la posibilidad de tratar estos temas de forma telemática. Podemos presentar la demanda online ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación».

Las plataformas donde trabajan estos profesionales están totalmente adaptadas al trabajo online, como es el caso de LexNET o CMAC.

Buen asesoramiento

Existe un plazo para presentar una demanda una vez que ocurre el incidente. Para que no haya problemas con dicho plazo, los afectados acuden a profesionales que les aseroran correctamente.

«Es cierto que hay ocasiones donde los demandantes se lían con las fechas en agosto, porque sobreentienden que su caso es inhábil, cuando no es así, pero ocurre en ocasiones muy excepcionales. La gran mayoría acuden a un profesional desde el primer momento que sabe cuando se puede presentar una demanda»

