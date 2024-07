Isabel Rodríguez indigna a Málaga: "Si los malagueños no tienen vivienda, ¿quién va a atender a los turistas?"

Málaga sufre desde hace años un acuciante problema con la vivienda que hace que muchos malagueños se sientan expulsados de su propia ciudad al ser incapaces de afrontar el pago de unos alquileres que se han disparado. Miles de personas se manifestaron incluso el pasado 29 de junio por las calles del Centro para denunciar una situación que consideran "insostenible" y para reclamar un cambio de modelo turístico que permita que "vuelva a ser una ciudad digna de ser habitada". El lema lo decía todo: "Málaga no se vende". "Málaga para vivir, no sobrevivir". La vivienda -por el encarecimiento de los precios o la falta de inmuebles asequibles- es ya el principal problema de Málaga que tienen los propios ciudadanos que viven en la ciudad o en su área metropolitana. De hecho, ascienden a un 92% los malagueños que tildan de 'muy caros' o 'caros' el precio de los alquileres en su barrio de residencia, según un reciente estudio de la UMA.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha participado este viernes en el Encuentro Ser Málaga bajo el título 'España: soluciones ante el problema de la vivienda', y se mostró partidaria de prohibir los pisos turísticos, imitando lo que ya ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, para ayudar a que estos inmuebles entren a formar parte del mercado residencial. Es una manera de intervenir en las zonas tensionadas, como lo es particularmente Málaga, que defendió la ministra, quien también se mostró partidaria de plantear estímulos a la construcción de vivienda nueva. Rodríguez, del mismo modo, reclamó a las comunidades y los municipios que apliquen la Ley de Vivienda para impulsar el alquiler. Lo dijo ante el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y otros regidores de municipios malagueños, promotores, banqueros, empresarios y representantes sindicales...

Pero, a la vez, Rodríguez provocó una gran indignación entre los malagueños que ha generado en su contra un auténtico aluvión de reacciones en las redes sociales. Según la ministra, "Si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a los turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? ¿Dónde estarán y dónde tendrán que acudir a dormir cada noche quienes vigilan nuestras calles para darnos seguridad?"

La ministra Isabel Rodríguez durante el encuentro organizado por la cadena Ser de Málaga. / Álex Zea

Es decir, a pesar de la evolución social de las últimas décadas, de convertirse en ciudad de los museos, del desarrollo de la smart city, de la presencia de las más destacadas firmas tecnológicas, de ser foco de atracción de talento... ingredientes también seguramente claves para que comprar un piso sea una utopía para la media de los malagueños, para la ministra, Málaga, según se puede interpretar de su desafortunado comentario, es cuna de meros servidores. Palabras que no solo no sirven para alcanzar el tan demandado en la teoría modelo productivo, sino que consolidan el más rancio concepto de servilismo hacia un turismo que, para colmo, aporta poca calidad, el del "vino" y el "espeto". Así que las críticas no se han hecho esperar.

"¿Así que el motivo por el que los ciudadanos deben tener acceso a una vivienda es para poder servir al turista? ¿Esto es broma?", decía una usuaria de la red social X, donde la propia ministra ha publicado, textualmente, sus palabras, acompañado de un vídeo. Algo que llama poderosamente la atención a muchos internautas: "Lo peor de esto es que es un argumento grabado y editado, y encima la ministra lo sube a Twitter como si fuera algo positivo". "¿Cómo de lejos están los políticos de la ciudadanía para venir a Málaga y soltarnos esto en toda la cara?", se preguntaba otro usuario. "Mira que vivo para dar por saco en Twitter en 24/7 pero esa BASURA de comentario no se me hubiera ocurrido ni a mí. Igual los malagueños tienen derecho a vivir su vida y no vivir para servirte a ti nada, clasista de los c...", concluía un otro tuitero.

En el ámbito político también se han sucedido los reproches. Por ejemplo, desde las filas del PP de Málaga, su secretario general, José Ramón Carmona, reprochaba: "Ministra, los malagueños/as no solo somos camareros. También somos fontaneros, sanitarias, del sector tecnológico, del sector agro y así hasta ser la provincia que mas empleo crea. Imagino que donde tú vives, no te mezclas con los q te “atienden” y “sirven” un vino, no?"

Guillermo Díaz, hasta la pasada legislatura diputado por Málaga de Ciudadanos, también ha querido censurar estas palabras de Rodríguez: "Nos conoce poco a los malagueños y lo que es Málaga. Muy poco. No estamos para serviros. Estáis para servir. Esta mentalidad explica muchas cosas que perpetran en el Gobierno. Por cierto, Málaga tiene estupendos profesionales, también camareros, que podrían daros muchas lecciones de ética y moral", ha escrito en X.