Málaga, en sábado, aún más del Carmen

Málaga es del Carmen. Pero en sábado, incluso lo es aún más. La archicofradía, tras ensayar el pasado año con el adelanto de jornada debido a la cita electoral del 23J, tomó la determinación de recabar todos los permisos necesarios, que no son pocos, para llevar a cabo la permuta definitiva de su día de salida y, dada la magnífica experiencia, cambiar sus estatutos. Ella siempre va acompañada. Siempre en loor de multitudes. La Virgen es la capitana que ordena las vidas de todos sus hijos que le imploran, sobre todo cuando el barco de sus vidas hace aguas. Porque La Virgen del Carmen no es solo el puerto seguro al que dirigirse, sino la Madre que acude diligente a la orilla tras cada uno de los naufragios. No obstante, el adelanto de día ha servido para que un mayor número de personas se acerquen al Perchel desde bien temprano para ver cómo la imagen soltaba anclas e iniciaba una travesía que dejaba a su paso una auténtica marejadilla de religiosidad popular.

En los últimos 25 años, la procesión ha venido evolucionando hasta dar con el formato y el día que parecen definitivos. Más racional, incluso, pese a la intensidad de una jornada que es maratoniana, que amanece con las claras del alba y se prolonga hasta altas horas de la madrugada. Hace tiempo que la Virgen dejó de llegar hasta la antigua Lonja de Pescadería en el Puerto. Su coronación canónica, en 2004, supuso también un punto de inflexión en el orden de los cultos. El rosario llegaba hasta la Catedral, donde tenía lugar una eucaristía y, posteriormente, la imagen era trasladada hasta el edificio de la Autoridad Portuaria, donde permanecía expuesta en veneración hasta la tarde, cuando era embarcada en el remolcador para que bendijera las aguas de la bahía y para su posterior procesión terrestre de regreso al Perchel, desde el Puerto. Y desde 2022, cambiando el orden de los factores tras los dos años de obligada suspensión debido a la pandemia, llevando a cabo la procesión marítima por la mañana y saliendo, por la tarde, desde el Primer Templo, asumiendo un modelo que, junto al cambio de día estatutario, no ha necesitado más que un año para terminar de consolidarse.

Rosario de la aurora de la Virgen del Carmen Coronada. / Eduardo Nieto

Sea como fuere, Málaga madruga dos veces al año para venerar a sus imágenes predilectas. En primavera, en un sábado de vísperas en busca del potente y blanco imán que atrae fervores, promesas y acciones de gracia. Y ahora, en verano, para seguir la estela carmelitana de la Virgen que, puntual, a las ocho de la mañana, y con varias salvas de cohetes, se hacía a la calle de una ciudad que esperaba con impaciencia verla salir de su sede canónica. En una ciudad sin apenas dicotomías, la Trinidad y El Perchel imitan prototipos devocionales y, en ambos históricos arrabales, se reproduce el seísmo que hace temblar las capas tectónicas en las que la ciudad construye parte de su personalidad.

Son los vecinos de siempre que, en millares, regresan a sus orígines, al barrio que les vio nacer. A ellos, a sus padres o a sus abuelos. Y lo hacen para compartir devoción junto a la Virgen del Carmen Coronada. Un rosario que recuperaba esencias marengas, si bien mantenía sus claves cofrades más reconocibles. Sobre su peana a modo de andas de traslado, tan regia, tan alta, rezando los misterios, entonando cánticos, con algún que otra aclamación, puede que no tantos como los vivas de antaño porque faltan también aquellas voces que resonaban en cada rincón y que eran únicas y perfectamente identificativas, pero ganando metros como solo lo sabe hacer esta imagen, escoltada por sus remeros, sí, pero tras una cuidada cuadrilla de acólitos turiferarios y ceriferarios, la Virgen cruzaba el puente que lleva su nombre para llegar a la Alameda de Colón, al antiguo Ensanche que ahora se llama El Soho, hasta llegar al Muelle 2 del puerto, donde aguardaba el remolcador donde iba a embarcar para renovar la tradición.

El Carmen de los Submarinistas emerge de las profundidades. / Gregorio Marrero.

Encuentro con el Carmen de los Submarinistas

La procesión marítima por la bahía sirvió para repetir el siempre emotivo encuentro con el Carmen de los Submarinistas, que acababa de ser rescatada de su capilla bajo el agua junto al Roqueo del Perro. Y para rendir homenaje también a los fallecidos en el mar y hacer intercambio de ofrendas florales. Porque el cambio de día de salida del Carmen Coronada también ha obligado, aunque de muy buen grado, a cambiar las reglas de la asocación, tan íntimamente vinculada a la archicofradía, para seguir haciendo coincidir sus actos. Y en esta mañana de sábado sus responsables, pertrechados con sus característicos trajes de neopreno, acudiron al Perchel para recoger la corona y los escapularios que durante la novena han permanecido a los pies de la titular de la corporación que consideran matriz.

Hasta los delfines se atrevieron a asomarse a la superficie para despedir a la que es patrona de las profundidades, como sabiendo exactamente la hora en que comenzaba su procesión marítima. Este encuentro en el mar fue tan emotivo como siempre. La Virgen del Carmen Coronada, en la popa del remolcador 'Trheinta', engalanado con banderitas. Y la pequeña, pero pesada, imagen submarina, en su hornacina a modo de coral, con su biznaga en las manos. Vítores, abrazos, sonrisas, lágrimas de alegría por renovar esta bella tradición marinera. Y en el recuerdo, los ausentes, Paco Cañete, por encima de todos, los promotores que se entregaron a su devoción carmelitana y a la práctica del submarinismo en sus diferentes disciplinas, y cuya devoción ya ejercen también sus nietos.

Los delfines acompañan a la Virgen de los Submarinistas. / Gregorio Marrero

Pasado el mediodía llegaba la Virgen a la playa de La Malagueta y era recibida por el coro 'Son de Málaga' para ser expuesta en veneración en la carapa instalada en la arena, hasta que a las 17.00 horas comience la procesión hasta la iglesia de San Gabriel, donde tendrá lugar una misa, con el acompañamiento de la banda de la Trinidad.

Por su parte, la Virgen del Carmen Coronada, regresaba a puerto para iniciar su traslado hasta la Catedral, ya a los sones de la banda de la Paz, donde a las 13.00 horas comenzaba una solemne eucaristía previa a la salida procesional de la tarde, prevista a las 19.30 horas.