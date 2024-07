El fiasco de la Expo deja en punto muerto el desarrollo logístico de Buenavista

Hace poco más de un año que Málaga volvió de París con las manos vacías tras una intensa campaña diplomática para que su candidatura saliese ganadora en la carrera por convertirse en la ciudad sede de la Exposición Especializada de 2027.

Belgrado se alzó como ganadora con la capital de la Costa del Sol pisándole los talones pero incapaz de remontar en la votación final de los miembros del Bureau International des Expositions (BIE), que se celebró en el Palais des Congrès d’Issy.

La consecuencia directa de tal fiasco fue que la propuesta malagueña, «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible», que llevaba aparejada no solo la construcción de los pabellones sino una inversión pública de 2.000 millones de euros, incluyendo la construcción del recinto y un ambicioso paquete de infraestructuras, quedaba desechada, aunque un mes después de la decepción pasaría a una suerte de «stand by» debido a que el alcalde hizo pública su intención de no renunciar al desarrollo del recinto y volver a presentar una candidatura para la edición de 2032.

«No hay un proyecto en el mundo más interesante en materia medioambiental», defendió el alcalde Francisco de la Torre ante los medios de comunicación.

No obstante, volver a recabar todo el apoyo institucional, diplomático y empresarial no es fácil y desde entonces no se han producido grandes movimientos, más allá de respuestas tibias por parte de la Junta de Andalucía y muestras de interés en colaborar por parte de la anterior directiva de SEPES -Entidad Pública Empresarial de Suelo, de titularidad estatal-, que es la propietaria de los terrenos de Buenavista, en el distrito de Campanillas.

Desde entonces, y coincidiendo con el arranque del presente mandato municipal, el desarrollo logístico de la parcela -donde se proyectaba la construcción de un recinto en forma de anillo para acoger la exhibición- sigue en punto muerto.

Por su parte, el consistorio quiere ahora desarrollar en estos terrenos logísticos un parque empresarial tecnológico y centrado en sostenibilidad urbana, siguiendo el espíritu de la candidatura a la Expo y yendo más allá del anuncio del alcalde, que planteaba allí un centro de investigación -sin mucha más definición al respecto- que en un futuro pudiera acoger este gran evento si Málaga resultase escogida en un segundo intento.

De hecho, Promálaga ha sacado a licitación esta semana un estudio de movilidad del entorno de Buenavista, con un plazo de cuatro meses y un presupuesto de 42.297,2 euros (IVA incluido).

El consistorio plantea construir allí un distrito «mixto» en el que se integre la vivienda asequible -las 1.400 VPO que van en las parcelas residenciales-, la actividad económica y la actividad logística, todo un ecosistema integrado en lo que ha denominado «valle del Arroyo Merino».

Promálaga argumenta que el trabajo que se realizó para la candidatura de Málaga ante el Bureau International des Expositions (BIE) no fue «baldío» ya que «permitió trabajar en un modelo urbano sostenible en la zona conocida como Buenavista para posicionar a Málaga de nuevo como referente, construyendo un proyecto estratégico de ciudad más allá de la celebración del evento internacional».

Residencial

No obstante, la parte residencial de este sector, donde se contempla la construcción de 1.400 VPO -llegó a conocerse como «villa Expo» porque se emplearía en sus inicios para las estancias de los trabajadores de la exhibición internacional-, sí sigue adelante en su tramitación urbanística, centrada ahora en el desarrollo del suelo para poder edificar.

Esta misma semana, el Gobierno ha anunciado que ha entregado al Ayuntamiento de Málaga el proyecto de urbanización ya redactado que adjudicó en septiembre del año pasado a la UTE Consultores de Ingeniería UG21 SL-CAI Soluciones de Igeniería SL por 193.116 euros y con un plazo de 30 meses.

Terrenos de Buenavista. En amarillo, el suelo con uso residencial. / L.O.

Ese proyecto de urbanización incluye no solo el desarrollo de la pastilla de suelo -iluminación, viario, servicios...- sino el anteproyecto de un paso superior por la A-357, que conectará el nuevo barrio de VPO con el distrito Teatinos-Universidad.

Ahora el consistorio malagueño deberá iniciar la tramitación urbanística y aprobarlo para poder iniciar las obras que desarrollarán el suelo residencial para poder edificar las viviendas.

Fuentes de SEPES ya aclararon a este periódico que el desarrollo del suelo residencial «no está condicionado» de ninguna manera al desarrollo de la parte logística e industrial, por lo que «llevarán tiempos y trámites diferentes».

Esto quiere decir que SEPES ahora está impulsando el desarrollo de la parte del sector de uso residencial con un expediente y una tramitación concreta, un proceso que se deberá iniciar de la misma manera para la parte logística, que por ahora, sigue yerma.

«Con respecto a la parte residencial, aún no hay convenio para la gestión de los aprovechamientos residenciales pero el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, suscrito entre SEPES y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, permite diferentes modelos de gestión compatibles entre sí, por lo que prevemos que haya viviendas que promueva SEPES y otras las administraciones locales. En todo caso se coordinará con el Ayuntamiento de Málaga», señalaron estas fuentes con respecto a la fórmula que se escogerá para gestionar las viviendas protegidas que contemplan estos suelos.