"Málaga necesitaría contratar más de mil profesionales de enfermería"

José Miguel Carrasco Sancho es el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga desde el año 2020. En su caso personal, tras casi cuatro décadas ejerciendo, asegura que se siente “contento”. Sin embargo, como representante de la profesión afirma que no puede decir lo mismo y que es “pesimista” con la situación que atraviesa la enfermería malagueña. ¿Los motivos? El déficit de profesionales que arrastra la provincia desde hace años, la inestabilidad en los contratos y la constante rotación en los puestos de trabajo, que provocan que la calidad de los cuidados que están presentando, “no sea la que nosotros entendemos que se merece el ciudadano”.

¿Qué diagnóstico hace del estado de la sanidad pública malagueña?

Si contemplamos el termómetro del ciudadano, es una situación, la verdad, muy quejosa, donde vemos continuamente que las demoras y el acceso al sistema sanitario está cada vez más complicado. No hablamos ya del sistema especializado y de las consultas de especialistas, en las cuales la demora se nos está yendo, como confirman los datos de la Consejería; sino que el sistema de atención primaria también está creando muchísimos problemas a nivel global. Y entendemos que la atención primaria es la puerta que siempre debe estar abierta al ciudadano.

En el caso de la enfermería, un problema sobre el que llevan años advirtiendo es el déficit de profesionales.

Sí, el ratio de profesionales de enfermería ya es un mal endémico en Andalucía y Málaga. El ratio de Andalucía es uno de los más bajos de España y el de Málaga se convierte también en uno de los más bajos. Hemos de tener en cuenta que Málaga es una población, no solamente estable, sino además una población flotante turística, que en determinados momentos nos desborda. Y entendemos que todo eso también conlleva una demanda de servicios sanitarios que son necesarios. Por ello, es cierto que nosotros hemos reivindicado desde hace mucho tiempo que es un mal endémico el número de profesionales de enfermería en Málaga por ciudadano. Pero, además, las condiciones que nos encontramos este verano son todavía más pésimas, en el sentido de contrataciones que no se están haciendo y, luego, el tipo de contrato que se está haciendo deja mucho que desear. Entonces, son los tres factores: número de profesionales, condiciones de los contratos de este año de cara al verano y el número de contratos tan escaso que se están haciendo.

¿Le preocupa la situación que podamos encontrarnos este verano?

Sí y, sobre todo, hablando de enfermería en lo que corresponde a la calidad de los cuidados y a la seguridad del paciente, que es un tema muy importante para nosotros. Y estamos viendo cómo esos cuidados no se pueden prestar en las mejores condiciones y con los mejores resultados. Y todo eso, por supuesto, tiene su incidencia no solamente en los profesionales, sino en el ciudadano y en las consecuencias de la actuación del sistema sanitario por ese déficit en la calidad de los cuidados.

¿Ese déficit endémico se verá entonces agravado este verano?

Sí. El número de contratos es menor, la duración también es menor y vemos como nuestros profesionales, desgraciadamente, se van a otras provincias y a otras comunidades. No hablamos ya del extranjero, sino dentro de España. Hemos visto como la gran mayoría de los que han finalizado sus estudios en el mes de junio están contratados en otras provincias españolas. Madrid y Barcelona en estos momentos son las que se están llevando el mayor número de contratos de profesionales de enfermería.

¿Podría decirse que Málaga está sufriendo una fuga de talento de enfermería?

Sí, desde hace tiempo, pero ahora hemos visto cómo se está agravando cada vez más. Llegó un momento en que el irse al extranjero había tenido un declive y los números de profesionales que se iban eran menores, pero ahora hemos vuelto otra vez a lo mismo. Hemos vuelto a que las ofertas de los países extranjeros son incomparables con nosotros, pero también estamos viendo cómo de cara al verano otras comunidades autónomas están ofreciendo contratos, simplemente con tres meses de duración, que hacen que sea un contrato extraordinario y más apetecible en comparación a los que estamos ofreciendo en Andalucía. Eso dice mucho de los contratos que estamos dando.

Para hacernos una idea más clara de cuál es la situación actual, ¿qué panorama se encuentra en Málaga un recién graduado?

Al principio, cuando termina uno la carrera, se ve con alegría y optimismo. Y esa juventud o falta de experiencia en el mercado laboral hace que cualquier contrato que te llega, tanto del ámbito privado como público, lo vivas con alegría. Pero poquito a poco vamos viendo cómo van pasando los años, nuestra inestabilidad se mantiene y hacer una familia y tener una estabilidad en la vivienda es un poquito complicado. Y luego nuestro elemento profesional de formación y de orientarnos a una determinada capacitación y competencia profesional, cada vez es más difícil, porque puedes estar trabajando con un contrato en un hospital de pediatría y al día siguiente en atención primaria. La variabilidad es tan grande que poco a poco te vas dando cuenta de cuál es la realidad. Y es difícil, en estos niveles, mantener un optimismo y una alegría por ejercer la profesión.

De enero a junio, 126 profesionales han abandonado la provincia, lo que casi se equipara al total de bajas que se registraron a lo largo de todo el año 2023, ¿qué efectos tienen estas cifras en la asistencia al paciente?

La incidencia que tiene toda esta situación en la calidad de los cuidados de enfermería es muy clara. Primeramente, hay estudios ya que nos dicen que el número de profesionales en un determinado servicio incide en la mortalidad de los pacientes. El segundo, hay otros estudios que nos dicen que la estabilidad de los profesionales de enfermería incide en la calidad de los cuidados. Es decir, no tenemos el mismo resultado de un profesional que tiene una estabilidad en su puesto de trabajo, que el que se ve abocado a estar circulando por distintos hospitales. Y el tercero es la rotación que hacen en determinados centros, es decir, tener hoy un profesional en quirófano, mañana tenerlo en una UVI, pasado tenerlo en un urgencias..., nunca ese profesional que está rotando día a día tendrá los conocimientos que tenga un profesional que está de forma estable en un lugar donde está adquiriendo una experiencia que sirve simplemente para una cosa: que los cuidados que prestan sean de la mayor calidad posible, que eso es lo que nosotros intentamos conseguir. Como vemos, estos tres elementos: número de profesionales, inestabilidad en el contrato y rotación en los puestos de trabajo, hacen que la calidad de los cuidados que estamos prestando no son los que nosotros entendemos que se merece el ciudadano.

¿Detectáis desde el Colegio que estas condiciones también provocan en los profesionales un mayor estrés y presión a cometer errores?

Esta situación crea inseguridad en el profesional, por supuesto. El hecho de que un profesional llegue un día por la mañana y no sepa dónde va a trabajar, eso le crea una inseguridad y una incertidumbre y, por lo tanto, una incidencia en esos cuidados que está prestando y, por supuesto, en la morbilidad y mortalidad de la población cuando se ven atendidos.

Hablando de esa continua rotación, la semana pasada el Colegio apoyó la solicitud del CGE al Ministerio de Sanidad para que se desarrollen e implementen plenamente las especialidades de enfermería, ¿qué problema existe con las enfermeras especialistas a día de hoy?

En el año 2005 se crea un decreto donde se establecen las nuevas especialidades de enfermería y cómo adquirir esa capacitación para tener esa titulación como especialista. De manera que se crea el formato equivalente a cualquier otra profesión, igual que los médicos son médicos internos residentes, en nuestro caso es enfermero interno residente, el EIR. Entonces, una vez que tienes tu titulación de enfermero, mediante un sistema de oposición te presentas al acceso a la especialidad EIR y, en función de la puntuación, tienes acceso a una especialidad u a otra a nivel de toda España. Es decir, ya es difícil acceder porque necesitas pasar por una fase de oposición. Luego, durante dos años tienes que estar formándote y cuando sales tienes dos titulaciones: de enfermero generalista y además tienes un título de especialista. ¿Y qué problema nos encontramos ahora? Que todos los años salen promociones de enfermeros especialistas, porque se van convocando, pero los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados, no convocan plazas con carácter de especialista. De manera que, todos esos profesionales que se han formado como especialistas nuevamente se ven desanimados porque todos los conocimientos y capacitación que han adquirido no les sirve para ponerla en el ejercicio profesional con el reconocimiento de especialista, porque tienen que trabajar como enfermeros generalistas como el resto, pero con unos conocimientos muy específicos y muy amplios en una determinada área.

Otra reivindicación histórica del sector es la demanda del cambio de la categoría profesional, ¿por qué reclamáis esta modificación?

Cuando el Plan Bolonia entiende que Europa es un espacio común de formación y de educación a nivel universitario, en nuestro país se crea un problema porque nosotros teníamos dos tipos de titulación: la de los antiguos licenciados (cinco años o más) y la de los diplomados (tres años). Así que, cuando el plan Bolonia se pone en funcionamiento obliga al cambio de reconocimiento de las titulaciones y pasan todas a ser denominadas grado y a durar cuatro años. Enfermería en concreto, que era una carrera de tres años, pasa a una carrera de cuatro. A partir de entonces se crea un problema porque nuestro sistema educativo no está en sintonía con el sistema laboral. Antes, a nivel funcionarial, las licenciaturas estaban reconocidas como grado A1 y las diplomaturas como A2. Pero esa ruptura con las titulaciones que tenemos hoy en día es donde surge el problema. Y no es por ganar más dinero como lo suelen simplificar, porque al final es una miseria lo que supone. Nosotros reclamamos pasar de A2 a A1, más allá de la cuestión económica, por el reconocimiento y participación en determinados ámbitos, como es la gestión de espacios sanitarios públicos, como, por ejemplo, un centro de salud. Cosa que se había permitido a los profesionales de enfermería hasta no hace mucho tiempo. Pero la Consejería de Salud, para quitarse un problema y evitar las impugnaciones que ocurrían en cada convocatoria por el sindicato de una determinada categoría profesional, esos puestos ya los convocan con exigencia de titulación A1.

De manera que una enfermera sí puede ser consejera de Salud, como es el caso ahora, pero no puede dirigir un centro de salud

Efectivamente. Aquí en Málaga hemos tenido gerentes de distrito sanitario que eran enfermeros y no había ningún problema y gestionaron magníficamente bien. No porque la profesión de enfermería nos dé la capacitación para gestionar a alto nivel, ninguna profesión cuando sales de la universidad te la da, nos la dará después nuestro desarrollo profesional individualizado. Y ahí es donde está el gran problema. El problema no es la cuestión económica, el problema es poder participar en igualdad de condiciones todas las profesiones sanitarias, no solo la enfermería, sino las 11 profesiones sanitarias que hay.

“Es difícil en estos niveles mantener un optimismo y una alegría por ejercer la profesión”

Y, a nivel general, ¿considera que la sociedad reconoce la importancia de la labor asistencial de los enfermeros?

La pandemia fue un paréntesis, se nos reconocieron muchas cosas y luego volvimos otra vez a la realidad. A título particular, sí nos sentimos reconocidos. La ciudadanía nos reconoce nuestra capacitación y conocimiento. Es decir, reconoce a Luis, a María, etc. una vez les conoce, pero, a nivel global, como profesión dentro del sistema sanitario, no sentimos que tengamos ese reconocimiento por parte de la población.

¿A día de hoy cuántas enfermeras hay trabajando en Málaga?

Las profesiones sanitarias estamos obligadas para el ejercicio de la profesión a estar colegiadas, con lo cual en Málaga tenemos ahora mismo, a nivel de la provincia, unos 9.700 profesionales colegiados en activo.

¿Y cuántas más harían falta para compensar ese déficit del que hemos estado hablando?

Si nosotros queremos un ratio a nivel español, que estamos hablando de 5 y pico, y tenemos un millón de habitantes, pues tendremos que contratar más de mil profesionales de enfermería para llegar a la media española, que no europea.

¿Qué medidas proponen desde el Colegio para atajar esta falta de profesionales?

Tenemos que tener claro que lo principal que tiene que haber es un pacto de Estado entre todos. Tenemos que saber qué queremos a largo plazo y decírselo al ciudadano. Hoy en día tenemos un gran problema con los enfermos crónicos y con los enfermos de cuidados paliativos. Son dos etapas de la vida que cada vez están con un mayor número de demanda y vemos cómo no damos respuesta. ¿Queremos invertir en cuidados crónicos? Ahí estamos los enfermeros. ¿Por qué? Porque tenemos una esencia distinta a esos hospitales de agudo. Un hospital o centro de crónico no requiere de grandes tecnologías, requiere de cuidados básicos y ahí está la enfermería. Es decir, nuestra reivindicación es pensar y saber que se quiere a largo plazo y adaptar las plantillas de enfermería. Tienes que crear fidelización entre los profesionales, establecer plantillas adecuadas, dar unos contratos estables y tratar a los profesionales cómo se les tratan en otros sitios. Y luego, saber que la orientación hoy en día de nuestra situación sanitaria pasa por los enfermos crónicos. Nos olvidamos de que la población de mayor edad es cada vez mayor y son personas que cada vez requieren más cuidados, porque cada vez tienen más patologías y más cronicidad.

