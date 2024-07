IU pregunta al Gobierno por el "aumento" de escalas de barcos de guerra de USA en el puerto de Málaga

El diputado en el Congreso por Sumar y coordinador General de IU Andalucía, Toni Valero, ha registrado una iniciativa ante el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de España que "garantice que el puerto de Málaga está al servicio de la paz y no de la guerra, y pedir explicaciones sobre cuál es el motivo del aumento de atraques de buques estadounidenses en la dársena malagueña durante las últimas semanas y con qué operaciones militares están relacionadas".

Al respecto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este viernes no tener conocimiento de la presencia de buques militares estadounidenses en el puerto de Málaga. "No tengo conocimiento de esa noticia, no lo sé. Y creo que cuando se pregunta hay que preguntar con conocimiento de causa. Yo ignoro si buques militares americanos han estado en el puerto de Málaga y si recibo esa pregunta ya daremos la contestación adecuada", señaló la titular de Defensa.

Por su parte, Valero alerta en un comunicado de que "en los últimos meses han aumentado los barcos de guerra estadounidenses atracados en el puerto de Málaga". "Consideramos que los puertos andaluces deben ser puertos de paz, por eso hemos preguntado al Gobierno por lo motivos y vamos a estar muy vigilantes para que los puertos andaluces no estén al servicio de aquellas operaciones militares que no estén amparadas en las resoluciones de las Naciones Unidas ni cuenten con participación española. También hemos preguntado acerca de si existe alguna previsión para que estas escalas continúen o vayan en aumento en fechas próximas".

"España no se sumó a la operación militar estadounidense en Somalia ni tampoco a la más reciente en el Mar Rojo, a pesar de las presiones norteamericanas. Estados Unidos, lejos de fomentar la paz en Oriente Medio, es un factor desestabilizador en la zona que sigue apuntalando al estado terrorista de Israel en su genocidio contra el pueblo palestino", afea Valero.

Algunos de los buques que han recalado en el Málaga, según IU, argumentando escalas de descanso o repostaje son el 'Hershel oody Willians' ESB-4, base de apoyo de despliegue de la clase Lewis B. Puller y que "llegó al puerto malagueño a principios de junio", el buque USS 'Mount Whitney' LCC-20, barco de mando de la clase Blue Ridge o el USNS 'Robert E. Peary' T-AKE-5, unidad de abastecimiento de la clase Lewis and Clark.

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, explica que "los atraques de buques de la marina de guerra estadounidense se están volviendo parte del paisaje habitual de la bahía malagueña, contrastando con la imagen natural de la zona e inquietando a las personas residentes".

"Málaga es una ciudad de paz y no puede convertirse en base de operaciones de las guerras de los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses, menos aún cuando aumenta la tensión bélica en Oriente Medio y el noroeste africano y se está llevando a cabo un genocidio contra la población de palestina en Gaza", concluye Morillas.