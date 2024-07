«A los malagueños no se les echa, se les abre la puerta para que se vayan»

¿Cómo está la salud del movimiento vecinal?

Siendo objetivo, el movimiento vecinal no se ha disuelto pero se ha maquillado un poco. Ahora prevalecen mucho las plataformas y eso no ayuda al movimiento social en su conjunto, ni al vecinal, porque se quedan para cuestiones puntuales y no son organizaciones jurídicamente constituidas. Aparte de eso, las redes sociales están haciendo que se difumine. Pero una cosa es que se difumine y otra que no exista. Además, la corporación municipal no ayuda porque, aunque tiene la consigna de fomentar la participación, tienen el Portal de Transparencia, hay que pasar 25 ventanillas y hay mucho analfabetismo digital, sobre todo entre las personas mayores y familias vulnerables.

Hay quejas de las asociaciones por la falta de utilidad de los consejos municipales.

Desde que se constituyeron las juntas de distrito es un problema endémico. La ciudadanía quiere soluciones rápidas . No se puede quedar en el olvido, por ejemplo, poner un arbolito en un alcorque vacío. Si se tarda cinco meses, ¿un problema serio cuánto se tarda en solucionar? Si vas tres veces a un consejo territorial que se celebra cada dos meses y el problema sigue, ¿para qué voy?

¿Los barrios están poco cuidados porque se prioriza el Centro, como denuncian algunas asociaciones vecinales?

Como malagueño tengo esa sensación. Entiendo que el Ayuntamiento lave la imagen y dé todos los servicios donde vienen a visitarnos, al Centro, donde hay más turistas que malagueños; pero eso supone que los barrios sigan abandonados. Estamos ante una economía que beneficia no sé a quién, porque a los barrios de Málaga no. Si como dice la concejala Alicia Izquierdo, en la mayoría de las ciudades el Centro es para oficinas, si del Centro se van los malagueños, ¿dónde tendrán que ir a pedir el voto?, a los barrios.

Las asociaciones de vecinos se quejan también de las pocas competencias de los distritos.

Es que los distritos nunca han tenido competencias. La administración municipal se ha desconcentrado para acercarla a los barrios, pero las áreas siguen teniendo sus competencias. Fíjate si el equipo de gobierno es contradictorio que ahora está preparando un reglamento para que los distritos tengan más autonomía, pero sin competencias; así que estamos en las mismas.

¿Cuál sería la solución?

Dar más dinero y competencias a los distritos.

El 29 de junio tuvo lugar la manifestación para protestar por la situación de la vivienda en Málaga. ¿Comparte su punto de vista?

A los malagueños no se les está echando sino abriendo la puerta para que se vayan. El Gobierno, a través de los fondos Next Generation y otros fondos europeos, ha repartido mucho dinero a las comunidades autónomas para que lo traspasara a los ayuntamientos en materia de vivienda. ¿Cuánto dinero ha tenido que devolver la Junta al Gobierno central porque no se han ejecutado? Ahí entra el Ayuntamiento de Málaga. Pero no es solo un problema de pisos turísticos, es que no se está dando facilidades para las VPO o el alquiler de vivienda. ¿Y dónde está el parque de viviendas de emergencia? Hay muchas comunidades que lo tienen implantado y los ayuntamientos ceden terreno; pero aquí no hay movimiento para beneficiar a las familias vulnerables. Lo que no se puede permitir es que haya pisos turísticos en La Palma-Palmilla. Los pisos turísticos están llegando a barriadas vulnerables de Málaga ¿Dónde está esa ayuda pública, municipal a familias desestructuradas?

José Óscar López, presidente de Solidaridad, en Cortijo Alto, donde se encuentra la sede vecinal. / A.V.

¿Qué le parece la medida municipal anunciada en junio para limitar los pisos turísticos, presente en los PGOU de 1997 y 2011?

Creo que es estrategia política; no tienen voluntad de solucionarlo. Sale ahora, en el 24, cuando llevan gobernando desde el 95. Somos la ciudad con más pisos turísticos. Una vez más, Málaga es referente, pero para lo malo. Creo que hay que apoyar al Gobierno central, en el sentido de que, para que haya pisos turísticos necesite más del 75% de la comunidad de propietarios.

¿Cómo ve el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de no renovar las licencias de pisos turísticos pasados 5 años, por una ley previa de la Generalitat?

La idea es buena, pero si hay que esperar 5 años, a esta legislatura le quedan 3. ¿Qué pasa si no salen reelegidos? Los dirigentes públicos no miran por la ciudadanía sino por mantenerse en el poder.

Como presidente vecinal de Martiricos, ¿qué opinión tiene de las Torres de Martiricos?

El proyecto inicial que quería vender el Ayuntamiento eran tres torres donde hoy está el parque de Citesa; en ese sentido hemos salido ganando al alejar las torres de Martiricos del barrio. También hemos ganado con el parque. En la parte económica no conozco a quienes viven en las torres, pero dudo mucho que estén animando la economía del barrio. Sí es cierto que hay dos hoteles que todavía no están al cien por cien y sí le pueden dar vida. Como residente, a mí no me ha supuesto nada diferente; lo único, la revalorización de los pisos si los vendemos, porque perder hemos perdido hasta aparcamientos.

¿Qué postura tiene Solidaridad frente a los rascacielos de Repsol y la Torre del Puerto?

Siempre hemos defendido lo que defiende la plataforma Bosque Urbano Málaga para los terrenos de Repsol. Si a dos distritos tan poblados como la Cruz de Humilladero y la Carretera de Cádiz le metes todo lo que irá en el polígono industrial y los rascacielos... Estamos faltos de zonas verdes y del mantenimiento de zonas verdes. Además, también estamos en la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte contra la Torre del Puerto. Nos oponemos a conseguir más turistas a toda costa. Eso no beneficia a la ciudadanía. Lo que le beneficia es una administración pública que solucione los problemas de quienes viven aquí, no de quienes nos visitan.

