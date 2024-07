Un malagueño, finalista a mejor orador del mundo en español

«La sensación que tengo es increíble, la de poder representar a España y a Málaga; y luego, también, la oportunidad de poder ser campeón del mundo, algo que no se tiene todos los días», confesaba este martes por teléfono Alberto García Chaparro, que pasa unos días de vacaciones en Marsella.

Este malagueño de 22 años, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), conoció en la tarde del lunes que estaba entre los cuatro finalistas a mejor orador del mundo en español para jóvenes universitarios.

La final de ‘Esto es debatible’ 2024, el Campeonato del Mundo de Oratoria en Español, le llevará el próximo 17 de octubre a la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, la capital argentina, donde se medirá con un español de Lugo, Óscar Rodríguez de Vivero; una argentina, Stefanía Fossa Olandini y una peruana, Steffany D. Gamarra.

Como explicaba la semana pasada a este diario, antes de llegar a esta fase final pasó varias cribas con 400 candidatos de 20 países. Y para poder estar entre los cuatro mejores jóvenes oradores en español, tras la última de las pruebas -un tema libre a desarrollar en dos minutos- un jurado especializado le eligió; pero también pesó (en concreto un 30 por ciento en la nota final), el voto del público: Obtuvo 6.700 votos, el más votado de todos.

Cartel con los cuatro finalistas al Campeonato del Mundo de Oratoria en Español, con Alberto García Chaparro entre ellos. / L.O.

Como explica, los finalistas pasarán una semana en Argentina, y volarán gracias a uno de los patrocinadores, Iberia. «Estaremos una semana entera porque la ciudad y la universidad de Belgrano también nos reciben; allí estaremos preparándonos cuatro días y aprendiendo con expertos; y el último día será la semifinal por la mañana, y la final por la tarde», detalla.

Para esta gran fase final, los contrincantes conocerán este mismo jueves el tema que tendrán que exponer y, como curiosidad, habrá un sorteo para saber si tendrán que estar a favor o en contra del asunto. Y, además de desarrollar el tema -como pasaba en pruebas anteriores- los jóvenes oradores tendrán un poco de «enfrentamiento dialéctico» con sus oponentes.

«Voy con todo el ánimo del mundo; para mí, que estoy terminando mi etapa competitiva en debate universitario ,es directamente la oportunidad de mi vida», confiesa.

Un reto positivo

Alberto García Chaparro no teme desconocer el asunto que le toque en liza desarrollar. «Soy experto en pocas cosas, si en algo soy experto es en debates, y precisamente, el hecho de tener tanta experiencia me hace tomarme de forma positiva un tema que no conozco. Tenemos fuentes de información, fuentes de internet, profesores, expertos para contactar con ellos y que nos ayuden a prepararnos. Me lo tomo como un reto positivo», remarca.

Para el joven malagueño, las principales cualidades que debe tener un orador son «Conocimiento de lo que uno habla y convicción: creerse lo que uno dice; así conseguimos persuadir, que es el objetivo último de la comunicación».

Mientras se prepara para la final de este Mundial, Alberto cuenta que quiere dedicarse profesionalmente «a la docencia universitaria», aunque no descarta de plano la política, «porque me gusta ayudar a la gente».

