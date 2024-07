De la Torre busca inversión privada para desarrollar su "plan B" de la Expo

El alcalde de Málaga sigue buscando fórmulas para que la decepción de la Expo no deje en dique seco el desarrollo previsto en los terrenos logísticos de Buenavista, en el distrito de Campanillas. Entre esas vías, De la Torre mira ahora a la inversión privada.

La última versión de los planes de De la Torre para estos suelos, por ahora el mayor núcleo de expansión de la capital, apuntan a la creación de un gran parque empresarial destinado a investigar "soluciones urbanas sostenibles", en la línea de lo que el regidor ya anunció que quería que fuese ese "'plan B" para la Expo, esto es, la construcción de un centro de investigación en sostenibilidad aprovechando el diseño de los pabellones con el cuenta ya el consistorio.

Una idea, por ahora etérea, y de la que De la Torre es reacio a dar más pistas por el momento. De hecho, a preguntas de la prensa, el regidor ha comunicado que el consistorio está en búsqueda de inversores privados para reimpulsar este proyecto que, tras la vuelta de París con las manos vacías el verano pasado -la votación final de la Expo fue en junio de 2023-, se mantiene en punto muerto.

"Queremos crear un espacio muy de referencia, hay un estudio muy bonito planteado desde el punto de vista ambiental donde veamos los temas de movilidad de esa zona desde el punto de vista público porque hay un metro cercano en la zona de la Universidad", ha manifestado, en referencia al estudio de demanda que ha encargado Promálaga para estudiar la movilidad del entorno de Buenavista. "Es un tema que si tiene éxito con iniciativa privada pero con una inversión de impacto social y ambiental, no durará solo tres meses sino años al servicio de la sostenibilida urbana".

Acuerdo "verbal"

Y con respecto a SEPES, la entidad estatal que es propietaria de los terrenos, el alcalde ha explicado que existe un "acuerdo verbal" sobre el futuro de esta parcela, sin entrar en más detalles.

"Es un tema ambicioso y complejo y hablaré lo justo porque no me gusta vender humo hasta que no estén conseguidos los objetivos", ha valorado De la Torre sobre sus planes para estos suelos logísticos, que se unirían a los del Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de la Junta.

Estos suelos están situados al oeste de la pastilla de uso residencial, también en propiedad de SEPES, en la que se desarrollarán 1.400 VPO, para lo que ya hay redactado un proyecto de urbanización que ahora tendrá que tramitar el consistorio.