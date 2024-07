Bella Festival 2024. No puedes perdértelo

El próximo 3 de agosto vuelve al Oasisss Marbella Fest, Bella Festival, el mejor festival de música indie. Tras su éxito del año pasado, en el que 10.000 asistentes acudieron al recinto marbellí, en este 2024 vuelven las mejores propuestas de la música independiente del panorama nacional en un espacio único en la Costa del Sol preparado y acondicionado con todas las comodidades para congregar a públicos de todas las edades. Un año más artistas consagrados compartirán escenarios talentos emergentes. Bella Festival está organizado por Intromúsica, una promotora y sello con una experiencia de 24 años en el mundo de la música independiente.

Amaral encabeza el cartel de la edición de este año para celebrar con todo el público que se acerque al recinto marbellí sus 25 años de carrera. También estarán presentes Viva Suecia, una de las bandas más exitosas del indie-pop patrio; el grupo La La Love you, creadores de ‘El Fin del Mundo’, e Iván Ferreiro, uno de los referentes del pop en nuestro país en las tres últimas décadas.

En Bella Festival se dan cita las mejores propuestas de la música independiente del panorama nacional / La Opinión

No todo va a ser artistas consagrados en Bella Festival, que pondrá su mirada tambiém en artistas que son presente y, sobre todo, futuro. Iñigo Quinteiro, una de las revelaciones de al año con su canción ‘Si no estás’; y los barceloneses Malmö 040, una de las grandes sensaciones del pop-rock también forman parte del cartel del Festival.

El indie-dance y el house también tendrán su espacio, el denominado Bella Club: Alba Reche y Marc Dorian, líder de la banda Dorian, y que ya actuaron en la primera edición del festival, repiten este año. Además, se suman a la fiesta los veteranos We are not Dj`s y el popular Isaac Corrales dispuestos a hacernos sudar a base de hits atemporales. Además desde la organización anuncian que habrá «alguna sorpresa» de última hora.

En total serán seis conciertos y cuatro sesiones de DJ’s para un festival que se sitúa como referente musical en la Costa del Sol. Si la pasada edición fue un deleite con los conciertos de Leiva, Guitarricadelafuente, Dorian y Arde Bogotá. Este año Bella Festival vuelve con más fuerza para albergar una experiencia musical donde pop, rock, indie y electrónica configuran un encuentro inolvidable.

Los mejores conciertos de la Costa del Sol se dan cita en Bella Festival / La Opinión

El Oasisss Marbella Fest se encuentra en la localidad de San Pedro de Alcántara, y cuenta con más de 80.000 metros cuadrados. En este espacio, que el pasado verano revolucionó el ocio en la zona, ofrece diferentes actividades más allá de la música. Entre ellas una gran oferta gastronómica, zonas de arte y cómodas áreas de chill-out para descansar de tanto baile. Cuenta con tres escenarios, dos de ellos ubicados uno frente al otro para que el público que no se pierda ningún artista del cartel.

La apertura de puertas será a las 17:00 h. Tanto las entradas generales como las VIP ya están a la venta. Además se ha llegado a un acuerdo con Brisa Festival que se celebra del 25 al 27 de julio en el recinto de conciertos El Puerto de Málaga contando con El Kanka, Mikel Izal, Lori Meyers, Kiko Veneno y Xoel López entre otros artistas, para lanzar un abono conjunto para que los amantes de la música puedan disfrutar de los dos festivales más deslumbrantes dedicados al indie en la provincia de Málaga.

El recinto cuenta con un parking bien situado, y la organización dispone de acuerdos con diversos establecimientos hoteleros de la zona, ofreciento a los asistentes tres formatos de pack de alojamiento, para así abarcar el mayor rango de público: hotel (con Hard Rock Hotel como colaborador), hostal y camping.

