"Málaga será una ciudad para los jóvenes y por eso estamos tan seguros de nuestro papel como candidata"

Málaga ha vuelto a salir elegida como finalista para convertirse en Capital Europea de la Juventud en 2027, tras la derrota en 2023 ante Tromso, la ciudad noruega. A diferencia del año anterior, la capital de la Costa del Sol es favorita para salir como ganadora, al menos así lo afirma la representante de la ciudad para la candidatura, Marina García. La benalbina atendió a La Opinión de Málaga para informar sobre el posicionamiento de la ciudad en este premio.

¿Qué supone para usted representar a Málaga en la candidatura a Capital Europea de la Juventud 2027?

Esto es sin duda un orgullo. Siempre quise ser parte del crecimiento juvenil de esta ciudad. Siempre me interesó la temática europea, y por eso cuando se hizo el proceso de selección no me lo pensé dos veces, quería tener este puesto y no puedo estar más orgullosa. Se dio la oportunidad gracias a Cánovas Fundación y le estoy muy agradecida a ellos.

¿Qué implica que Málaga sea Capital Europea de la Juventud?

Eso es un cargo que significa mucho. Poder ser Capital Europea de la Juventud implica seguir con ese proceso de involucrar a los jóvenes de forma activa en las decisiones que toma la ciudad, es así como se puede formar el camino que lleve a la creación de una Málaga joven. Sin duda, esta ciudad está creciendo y la representación juvenil debe crecer con ella.

Estuvo en la candidatura que hizo Málaga el año pasado, ¿cuál es la principal diferencia respecto a la candidatura para 2026?

Sí, fui parte de aquel proyecto, pero este año no tiene nada que ver con el anterior. La candidatura de 2024 es un paso más allá. En 2023 fuimos con la idea de un proyecto, ahora ese proyecto es una realidad, tenemos varias ideas pendientes en proceso. El camino ya está en marcha, Málaga será una ciudad para los jóvenes y es por eso que estamos tan seguros de nuestro papel para obtener el logro de Capital Europea de la Juventud para 2027.

Según las sensaciones que ha tenido en este año de trabajo, ¿podría decir que Málaga es favorita para 2027?

Obviamente, estamos muy seguros del trabajo que hemos hecho y eso se tiene que reflejar en el resultado. Es lo que he comentado antes, el proyecto que presentamos para 2024 es ya una realidad, de ahí nuestra confianza.

¿Cómo cree que Málaga puede destacar ante las otras candidatas: Chisináu (Moldavia), Parma (Italia) y Skopje (Macedonia)?

No hay ningún tipo de duda que Málaga es una ciudad magnífica. Nosotros poseemos una variedad inmensa de culturas y somos los jóvenes los que tenemos la voz para combinar todo lo bueno de la ciudad con el trabajo, y así seguir con nuestra esencia.

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo una vez que finalice la candidatura?

Claramente quiero seguir trabajando por y para la juventud. Tengo toda la certeza que el próximo 2027 será un año donde no solo a los jóvenes se les pondrán en valor, sino que además Málaga estará formada por ellos. Hemos conocido a muchísimas personas de diferentes ámbitos que nos ayudarán a nuestros objetivos.

¿Dónde podrán los jóvenes apreciar este cambio?

En todos los ámbitos. Queremos que todos los que tengan buenas ideas obtengan una relevancia notable. Por ejemplo, el Festival de Málaga será especial para los chicos y chicas, pues tenemos la idea de una entrega de premios donde se les reconoza.