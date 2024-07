Eugenio Taillefer, el malagueño de las 13 olimpiadas

El pasado viernes, Eugenio Taillefer Pérez (Málaga, 1932), acompañado por su mujer y sus hijos, no se perdió la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Entre otras razones, porque ha tenido el privilegio de asistir a 13 citas olímpicas en medio globo, como deja constancia un gran mapamundi en su casa de Málaga.

Como cuenta este afable y cercano abogado, perteneciente a una de las familias más emprendedoras de la provincia; de joven fue un recordado delantero de fútbol, aunque también practicó mucho la vela en el Real Club Mediterráneo.

De paso, le empezaron a gustar mucho los deportes olímpicos, hasta el punto de que convenció a un par de amigos para jugar a la lotería «y poder ir a las Olimpiadas».

Pero, viendo que la suerte no le favorecía, su padre, Augusto Taillefer Gil, que tenía mucho contacto con Finlandia por las famosas Maderas Taillefer, uno de los negocios familiares, le prometió que le mandaría a las Olimpiadas de Helsinki 56.

Fotografías y entradas de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. / Archivo Eugenio Taillefer

«Empecé a preparar todo, pero luego, mi padre me vino un día y no me dio explicaciones; pero me dijo: lo siento, pero no puedes ir a las Olimpiadas», recuerda.

Sin embargo, el joven Eugenio no cejó en su empeño y aunque la lotería -siempre el mismo número- no tocaba; como trabajaba a la vez que estudiaba y podía ahorrar, tomó la decisión: «Yo voy a ir a Roma». Las de 1960 en la capital italiana fueron sus primeras Olimpiadas, a las que acudió con su mujer, Mirentxu de Haya. «La experiencia fue muy buena y, además, deportivamente», recuerda.

Eugenio Taillefer incluye en sus álbumes recortes de periódicos con fotos de pruebas olímpicas, algunas de ellas con los nombres de sus protagonistas, como esta final de los 100 metros en Tokio 64. / Archivo Eugenio Taillefer

Desde esa primera cita, trató de no perderse nunca sus deportes favoritos, atletismo y natación, aunque también acompañaba a su mujer a ver gimnasia rítmica.

De Tokio 64 guarda un gran recuerdo: «Fue fantástico», resume, al tiempo que destaca cómo su mujer, que a veces no le acompañaba al estadio, «iba por la calle, y entonces no había ningún europeo, y la miraban como a un bicho raro».

México 68

Y como su punto de vista nunca ha sido el de un deportista alojado en la Villa Olímpica, un dirigente o un periodista, sino el de un espectador, como tal concluye que la peor Olimpiada de todas a las que acudió, desde el punto de vista organizativo, ha sido la de México 68. «En el futuro no puede haber nunca una ciudad que prepare algo como esto; fueron terroríficas», señala.

A este respecto, recuerda la falta sistemática de los periódicos informativos de cada jornada o el detalle de ese conductor de autobús, que bajó a unos atletas para poder subir a unos turistas españoles y llevarlos al estadio. Y no faltaron los guardias con metralleta, por la reciente matanza de estudiantes en Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas.

Mapa y entradas de las Olimpiadas de México 68, algunos de sus muchos recuerdos olímpicos. / Archivo Eugenio Taillefer

De Munich 72, recuerda haber escuchado «por la radio», el atentado terrorista de Septiembre Negro contra la delegación israelí, que ensombreció los Juegos, y del que conserva recortes de prensa. De esa cita, a la que acudió en barco hasta Génova y luego en su Seat 1430 hasta la capital bávara, no se le olvidarán los triunfos del gran nadador Mark Spitz.

No pudo asistir, por cuestiones económicas, a Montreal 76, pero no faltó a Moscú 80, tras recorrer miles de kilómetros al volante de su Seat 131 desde Génova y visitar toda Europa del Este. «En Rusia nos paraban cada 25 kilómetros», recuerda. Allí, tuvieron que alojarse en un hotel-camping.

Delante del estadio olímpico de Munich, en las Olimpiadas de 1972. / Archivo Eugenio Taillefer

A Eugenio de Taillefer, de Los Ángeles 84, lo que más se le ha quedado ha sido el sentido práctico de los americanos: «Sería la Olimpiada donde más dinero ganarían. No hicieron cosas para lucirlas, hicieron cosas de madera que luego las quitaron al terminar la Olimpiada».

Seúl 88 fue, en cuanto a la organización, parecida a Tokio, aunque no llegara a su altura, destaca.

No guarda el mismo recuerdo de Barcelona 92, que coloca solo un peldaño por encima de México 68, y pone el ejemplo de la vez que el matrimonio malagueño acudió a sus asientos y se encontró con que otra pareja tenía los mismos: las entradas estaban duplicadas. Además, el de Montjuic fue el único estadio olímpico con un sólo marcador, en lugar de dos, y se perdió los resultados.

Eugenio Taillefer, en el estadio olímpico de Seúl en 1988. / Archivo Eugenio Taillefer

La reina Sofía

La novedad de Atlanta 96 fue que asistió solo, y Sidney 2000 la califica sin duda como la mejor de todas: «La gente, cómo funcionaba; todo era perfecto», destaca.

En la ópera de Sidney, por cierto, su mujer volvió a coincidir con la reina Sofía (en Seúl fue la primera). En esa ocasión, Mirentxu le contó de sus viajes olímpicos. «La reina le preguntó que si yo era atleta o si éramos de la organización», recuerda su marido.

Con su mujer, Mirentxu de Haya, en Seúl 88 / Archivo Eugenio Taillefer

Atenas 2004 le agradó porque se esperaba peor organización, aunque como anécdota, descubrieron que se estaban alojando en una ‘casa de citas’, readaptada para las Olimpiadas.

Asistió a Pekín 2008 y si ‘colgó las botas’ tras Londres 2012 fue porque conseguir entradas se había convertido ya en un difícil ‘deporte olímpico’.

En todo caso, en su haber particular están esos 13 Juegos Olímpicos, de los que conserva un caudal de fotos, recuerdos y películas, y el hecho de ser uno de los pocos españoles con semejante 'medallero'.

