El PSOE exige a De la Torre que "escuche el clamor de los barrios" contra los pisos turísticos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que "escuche atentamente el clamor de los barrios" y que "de una vez ponga coto a la proliferación de pisos turísticos". Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez, apenas tres días después de que el grupo popular se opusiera de nuevo a la implantación de una moratoria para la concesión de licencias de viviendas turísticas, dado que "en la ciudad, con 590.000 habitantes, hay más de 12.000 pisos turísticos".

La "viralidad" de estos pisos en los barrios ha dado lugar a que Málaga sea la capital española con "el mayor aumento de precios del alquiler", ha subrayado en una nota. "El esfuerzo de los malagueños para el pago de la vivienda es superior al 42%, mientras que lo aconsejado es no invertir en ella más del 30% del salario", además el precio medio del arrendamiento "ya ha llegado a los 1.200 euros, el mayor de todo el país", ha advertido Pérez.

El esfuerzo medio ha subido un 13% este año, "muy por encima de las ciudades de Madrid y Barcelona", mientras que "De la Torre no hace nada por dar solución a este problema y la Junta de Andalucía no construye Viviendas de Protección Oficial (VPO) ni vivienda a precio asequible", ha agregado el edil del PSOE.

En este sentido, ha incidido en que "lo que nos encontramos en esta ciudad es un alcalde que no escucha a la ciudadanía, que no le duele que más de 37.000 residentes se hayan ido en los últimos cinco años". Así, ha criticado que al edil "no le tiembla la voz al decirle a sus ciudadanos que no es algo traumático irse de la ciudad si no pueden pagar un piso, que mudarse a otros municipios tiene una importancia relativa".

A esta falta de "escucha activa", el PSOE ha señalado que le quiere poner "fácil" al equipo de gobierno tener información sobre lo que opinan los malagueños. Por ello, ha indicado que se ha consultado a una veintena de personas al azar en los distritos Centro y Carretera de Cádiz. De este modo, ha solicitado al equipo de gobierno "que haga una encuesta online para conocer las opiniones de la ciudadanía".

En este contexto, el PSOE ha expuesto varias quejas de la ciudadanía malagueña como Jaime universitario de 22 años que ha señalado que "me parece que nos están echando un poco de Málaga", a quien acompaña Lidia, que ha informado que lleva "varios meses buscando un piso en alquiler" para independizarse de sus padres. "Es imposible encontrar algo digno por menos de 900 euros en cualquier barrio y no estoy dispuesta a pagar 1.000 euros por un cuchitril de 40 metros cuadrados", ha apostillado.

Asimismo, Vera, de 52 años propietaria de un piso que alquila en la modalidad de larga duración, ha comunicado que "estoy en contra de los pisos turísticos, porque impone que se eche fuera a los ciudadanos y que venga gente pudiente". "Por favor, le digo a los propietarios de viviendas que alquilar en larga estancia, no en alquiler turístico", ha indicado.

De igual forma, Antonio, jubilado de La Luz, ha solicitado al Ayuntamiento que "vigile los pisos turísticos ilegales, que hay muchos en mi zona", mientras que Eduardo, también jubilado y que ha retornado a Málaga después de 30 años en Francia, ha afirmado que "es lógico que los turistas paguen por disfrutar de la ciudad", en referencia a la tasa turística, "pero lo que no es justo es que los malagueños tengan que hacer la maleta e irse de su ciudad porque no encuentran nada razonable para alquilar acorde a su economía".

Por último, Fina, de 62 años y residente en distrito Centro, ha criticado que "falta policía para controlar el consumo de alcohol y el ruido de las terrazas". "No estoy en contra del turismo, porque Málaga vive de él, pero esto es un desmadre y se nos ha ido de las manos", ha concluido.