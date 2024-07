Detectan salchichas con puntas para perros en el Parque del Norte de Málaga

La Policía Local de Málaga investiga la colocación de salchichas con puntas metálicas en varios puntos del Parque del Norte, en el distrito Bailén-Miraflores, un acto que se asocia a la intención de causar daños internos o la muerte a los perros que puedan encontrar e ingerir la carne en zonas de esparcimiento. Fuentes municipales han confirmado que de las pesquisas se han hecho cargo los agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) del cuerpo municipal con el objetivo de identificar al responsable o responsables de los hechos. Afortunadamente, no consta que ninguna mascota haya sufrido daños. Esta acción supone un delito por maltrato de animales domésticos que puede castigarse con cárcel.

Las alarmas saltaron la mañana del pasado 9 de julio en el perfil de Facebook Vecinos de Nueva Málaga, una cuenta con más de 2.700 miembros en la que los ciudadanos informan de incidencias en el barrio y cuyos administradores las trasladan posteriormente al Ayuntamiento. Francisco Fernández, una de las personas que gestionan esa cuenta, recuerda que la primera persona que advirtió de la presencia de esta amenaza fue una mujer que informó inmediatamente al grupo. Esto movilizó a más vecinos y usuarios del parque y permitió encontrar ese mismo día nuevas pruebas a lo largo y ancho del recinto, que cuenta con un parque canino en la vertiente este. «Las salchichas con puntas estaban repartidas por distintos puntos del parque», indica Fernández, quien ese mismo día se puso en contacto con la Policía Local para informar de los hechos.

Sin nuevos hallazgos

Los vecinos, a los que les consta la presencia de agentes uniformados y de paisano en el parque desde entonces, aseguran que desde aquel día no se ha vuelto a detectar este peligroso cebo. Como en cualquier lugar de la ciudad, Francisco indica que en el parque se pueden producir desencuentros puntuales entre propietarios de perros y personas que les llamen la atención por no llevarlos atados en zonas comunes o por no recoger las heces de sus mascotas, pero considera inadmisible que la colocación de estos elementos tan perjudiciales para los animales: «son los que menos culpa tienen».