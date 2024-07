El Festival de Cine que nunca se celebró

En varias ocasiones, en este mismo periódico, se ha recordado el primer intento de celebrar anualmente en Málaga un Festival de Cine Español.

En agosto de 1953 se hizo realidad la ilusión de los directivos que fundamos la Sociedad Cinematográfica de Málaga, que un par de años antes creamos y pusimos en marcha un cineclub que quincenalmente celebraba sesiones en la sede de la Económica primero, en la Sala de Pruebas del Málaga Cinema después y finalmente en la Casa de la Cultura.

Buscar películas era una auténtica odisea porque en España todavía no existía entidad alguna que gestionara a nivel nacional una filmoteca.

Una de las entidades que hizo posible el éxito de varias sesiones fue la Alianza Francesa, que nos facilitó algunas películas antiguas y modernas, mudas y sonoras. La proyección de una película francesa moderna -en francés por supuesto- en la que se deslizaba una escena de «subido color», provocó un conflicto porque se divulgó en algunos medios que «el cineclub proyectaba películas que atentaban contra las buenas costumbres».

En 1953, sin ayuda oficial ni privada, se montó y celebró el Festival del que conservo una colección de fotografías de los asistentes (actores, periodistas) de las visitas y actos que se celebraron gracias a algunos apoyos…, así como recortes de las amplias informaciones publicadas en los tres medios de comunicación escritos que había entonces en Málaga, Sur, La Tarde y Hoja del Lunes.

De todo se ocupó de contar y valorar años después María Pepa Lara en su libro ‘Historia del cine en Málaga’ (1929-2013).

El director del nuevo Festival de Cine Español, Juan Antonio Vigar, al leer en La Opinión un artículo que se publicó en 2013 sobre el Festival de 1953, conoció su existencia y contactó conmigo para saber más detalles. Que desconociera la existencia era normal: en 1953 todavía no había nacido.

Como reconocimiento y homenaje de aquella iniciativa, sin la deseada continuidad en 1954, editó un libro en el que reproducía todo el material que tenía, el cual conservo. La presentación del libro se celebró en el Museo Thyssen con asistencia del alcalde, Francisco de la Torre.

Guillermo Jiménez Smerdou anuncia los ganadores del I Festival de Cine Español de Málaga en 1953. / Archivo Guillermo Jiménez Smerdou

No fue posible

Un mes después de la clausura -septiembre de 1953- me trasladé a Madrid para, con la ayuda de Carlos Fernández Cuenca, periodista, escritor cinematográfico y miembro de la Sociedad Cinematográfica de Málaga, y que formó parte del Jurado que otorgó los premios del Festival, entrar en contacto con los responsables de la información y crítica cinematográfica de los periódicos de la capital de España.

La visita tenía como fin pedir que publicaran las noticias relacionadas con el Festival de Málaga que llegaran a través de las agencias Efe y Logos. Conocí a varios de ellos (de Informaciones, Ya, ABC, Arriba…) y, gracias a Fernández Cuenca, todos me acogieron como un compañero más.

En la primera edición estuvieron presentes en Málaga el citado Fernández Cuenca y Luis Gómez Mesa; en nombre del festival les invitaba a asistir al certamen de 1954 como informadores. Había un largo camino que recorrer: casi un año.

El colofón de mi visita a Madrid (no tenía ni un duro y me alojé en casa de mi tío Porfirio Smerdou, que era un entusiasta de Málaga de donde fue cónsul de México y dejó huella de su bonhomía), Fernández Cuenca me citó en Radio Nacional para entrevistarme en su programa ‘El Cine, Hoy’ que se emitía los martes a las cuatro menos cuarto de la tarde.

Precauciones

Lo que me sorprendió de la entrevista fue algo que yo no había vivido en la emisora de Málaga en la que llevaba cuatro años con un programa dedicado al cine; Cine Invisible era su título. Carlos, aparte la presentación de mi persona, destacó la trascendencia que para el cine español tenía celebración del Festival celebrado en Málaga.

Había redactado ocho preguntas que me facilitó escritas y me pidió que las contestara también por escrito antes de su lectura ante el micrófono. Resumiendo: me puse frente a la máquina de escribir y redacté las respuestas. Milagrosamente localicé hace unos días entre mis papeles los tres folios (del 9 al 11) de la entrevista.

Antes de acceder al locutorio, mi entrevistador me dijo que esperara unos minutos, y se ausentó. Pasado ese tiempo regresó. Todo está correcto, me comentó…

Finalizada la entrevista que cerraba el programa de aquel día, la locutora que nos acompañó e intervino en la lectura de las noticias despidió el espacio con estas palabras escritas: «Así termina el número ochenta y dos de El Cine, Hoy, síntesis de actualidades cinematográficas de Radio Nacional de España, que escribe Carlos Fernández Cuenca. Señoras y señores, hasta el martes próximo, a las tres y cuarenta y cinco de las tarde, si Dios quiere».

Terminada felizmente la entrevista, Carlos Fernández Cuenca me aclaró que lo de escribir las respuestas en lugar de improvisarlas sobre la marcha era norma de la «casa»; antes de radiarse cualquier información, reportaje, entrevista o cualquier texto, «alguien» tenía que darle el «visto bueno».

Para entendernos, un censor tenía que dar pláceme y así evitar cualquier idea, frase o palabra que pudiera herir, por decirlo de alguna manera, al régimen imperante. En la emisora de Málaga, también de Radio Nacional, no se tomaban tantas precauciones. El director de la emisora, en determinados espacios, sí daba el «visto bueno» antes de la grabación. Algunas veces -muy pocas- me tachó alguna frase o chiste. Muchas de las críticas de cine se las leía u oía después porque le gustaba el cine. No siempre coincidíamos, pero no me corrigió nunca.

Adelanto del Festival de 1954

A una de las preguntas que me formuló Fernández Cuenca sobre la proyectada segunda edición y el cambio de fecha (en lugar de verano, en invierno), mi respuesta fue: «Ha habido que desecharla por impracticable. En los meses de enero y febrero, que serían los meses más indicados por el clima de Málaga, no hay películas españolas por estrenar, pues todas las que tienen algún valor se presentaban antes del 31 de diciembre para optar a los premios nacionales del Sindicato de Espectáculos. Para reunir producciones inéditas en número suficiente hay que esperar al verano».

Sobre las reformas o cambios en la estructura del certamen, le adelanté que solo se seleccionarían películas españolas, que se estudiaba la posibilidad de hacer extensivo el Festival a Torremolinos y Marbella porque los ayuntamientos de esas dos localidades habían expresado su interés; tendrían preferencia las películas rodadas en Málaga, porque en aquellos años había sido elegida por directores para algunas películas (Los últimos de Filipinas, La mies es mucha, Bambú…) por escenarios naturales de los jardines de La Concepción, La Aurora, playas, algunas calles típicas…

Se barajaba una nueva denominación, Festival Costa Bella. La adopción de la marca Costa del Sol fue posterior, pero en el mismo año de 1953. El único documento escrito que he encontrado en el que se cite ‘Costa del Sol’ referido al litoral de la provincia de Málaga está en la página 7 del libro ‘Historia de la Costa del Sol’, en el capítulo ‘La gran historia de la Costa del Sol’ firmado por Víctor M. Mellado y Vicente Granados, en el párrafo «…ante el fenómeno que supuso no sólo la llegada de los primeros turistas (que no viajeros) en la década de los 50 sino la posterior avalancha que dio origen al término boom para explicar el desaforado desarrollo del litoral que en ese mismo periodo inicial tomó a través de las páginas de Sur el nombre de una marca como Costa del Sol, quizás la primera y más conocida en los mercados internacionales».

Si la memoria no me falla, la marca Costa del Sol ya existía en la península, concretamente en Portugal, la zona costera de Estoril. Desconozco si una de las dos Costa del Sol (Estoril o Málaga) puso en práctica lo que se usa en estos casos, el famoso aviso de Trade Mark o Marca Registrada. De momento conviven como hermanos, uno en la costa atlántica y el otro en la costa mediterránea.

Pero no pudo ser

Todas las ideas y proyectos quedaron en eso, proyectos. Yo no estuve en el equipo que se encargaba de los asuntos económicos de la organización. La única gestión que me fue encomendada fue gestionar con los propietarios del cine Victoria el alquiler de la sala para varias proyecciones de películas del Festival: 10.000 pesetas…, adelantadas.

Al finalizar el Festival de 1953, la situación económica de la Sociedad Cinematográfica de Málaga era catastrófica; tanto es así que el presidente y promotor de la idea del certamen, Calixto Lozano López, libró la cantidad de 50.000 pesetas a beneficio del I Festival.

María Pepa Lara, en el libro citado al principio de este reportaje, contó con todo detalle los problemas de la Sociedad. Todo acabó con su disolución en 1966. De todos los que trabajamos de forma altruista (Calixto Lozano, Rafael y José Navarro Espín, Juan del Río Indart, Antonio Roig, Antonio Gallardo…) solo quedo yo para contarlo. Todos nos dejamos la piel en el proyecto.

El nuevo festival

En 1998, la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, y el xoncejal de Cultura, Antonio Garrido, crearon el I Festival de Cine Español de Málaga, que hoy, en 2024, se viene celebrando anualmente y cada vez con mayor aceptación nacional e internacional.

Los promotores de la idea y espectacular desarrollo posterior desconocían que, cuarenta y cinco años antes, hubo un festival con el mismo título e intención: defender el cine español.