"El 40% de los pacientes acude al dentista cuando ya tiene un problema"

El odontólogo Francisco Javier Herrera Briones se ha convertido en el primer profesional malagueño en entrar en el Colegio Internacional de Dentistas. Fundada en 1928, se trata de la sociedad odontológica más antigua del mundo, a la que solo se puede acceder mediante invitación de otros miembros y siempre que varios comités científicos acrediten una excelencia en el ejercicio profesional así como un compromiso en proyectos humanitarios y en el desarrollo de la profesión.

Nacido en Andújar, Francisco Javier Herrera Briones ejerce la odontología en Málaga desde que comenzó su carrera profesional hace 24 años, con una larga trayectoria en la que además colabora con la Universidad de Granada, donde leyó su tesis doctoral en 2011, y en la que imparte clases en el Máster de Cirugía Odontológica.

Usted es el primer malagueño que ingresa en el Colegio Internacional de Dentistas. ¿Cuántos miembros tiene la organización?

El Colegio Internacional de Dentistas tiene unos 12.000 miembros de 140 países, entre los que solo hay tres andaluces y 52 españoles. Este año, en la ceremonia de ingreso, que se tuvo que celebrar en Chipre por la guerra en Israel, solo hemos entrado dos españoles: el vigués Pedro Guitián y yo.

¿Qué supone entrar en esta institución?

Entrar en esta sociedad es un orgullo porque supone el reconocimiento de otros odontólogos a tu trayectoria profesional. Uno siempre intenta estar al día en cuanto a los nuevos tratamientos y hacer las cosas de la mejor manera posible para el paciente. Que te reconozcan tus colegas por ello es muy satisfactorio.

Javier Herrera Briones recibiendo la distinción del ICD / L. O.

¿Qué compromisos adquiere al entrar en esta sociedad?

Esencialmente dos: un compromiso científico de seguir trabajando en la misma línea de exigencia profesional que todos estos años, formándome de manera continua para ofrecer a los pacientes las técnicas más actualizadas, con los mejores materiales, eliminando aquellas partes del ejercicio de la profesión que puedan ser más mercantilistas para ofrecer siempre el mejor tratamiento para que el paciente pueda conservar sus dientes el mayor tiempo posible.

¿Y el otro compromiso?

Colaborar en proyectos solidarios para devolver a la sociedad parte de lo que nos da como profesionales, fomentando la salud bucodental en los barrios más marginales de ciudades del primer mundo o en países más subdesarrollados de África, Asia o Sudamérica, para que las personas puedan prevenir las enfermedades orales.

¿Por qué decidió estudiar odontología?

Tenía claro que quería hacer una carrera sanitaria y me decidí por odontología al ver estudiar a mi hermana, dos años mayor que yo, y que trabaja conmigo en la consulta como ortodoncista. Aquello me gustó y creo que acerté porque la odontología me apasiona y las cosas hay que hacerlas con pasión, si no es mejor no hacerlas.

¿Cómo ha evolucionado la odontología en los últimos años?

La última gran revolución de la odontología fueron los implantes, que nos permiten rehabilitar a pacientes y hacer cosas impensables hace unos años con nuevos materiales, acortar los tiempos de tratamiento y prever los resultados para poder combinar tratamientos multidisciplinares, donde se trabaja la ortodoncia, la implantología, las prótesis y la cirugía. Esa odontología digital no es el futuro, sino el presente y esa es la gran revolución de los últimos años. No por ser digital uno es mejor, pero si eres bueno en lo digital vas a conseguir mejores resultados.

Francisco Javier Herrera Briones, tras ser admitido en el Colegio Internacional de Dentistas. / l.o.

¿Acudimos tarde al dentista?

Sí, seguimos acudiendo tarde. En el cuestionario de la primera visita, siempre le pregunto al paciente cada cuanto acude al dentista y el 40% afirma que acude cuando le duele algo. Eso es llegar tarde porque lo importante es acudir antes de tener un problema para que, en caso de que exista, sea pequeño y fácil de solucionar. De esta manera, el coste va a ser menor, la intervención va a ser menos agresiva y le va a molestar menos al paciente.

¿Con qué frecuencia se debe ir al dentista?

Por regla general, al menos una vez al año, pero cada paciente necesita un tratamiento individualizado. Los pacientes con alto índice de caries, los niños, los pacientes con enfermedad periodontal (piorrea) o con implantes deben acudir cada seis meses porque cualquier problema que aparezca puede solucionarse. Además, los implantes no son perfectos: pueden surgir infecciones y problemas que son más difíciles de tratar que en un diente normal. Por eso, en estos casos es fundamental actuar cuanto antes y estos pacientes deben acudir cada seis meses. Los demás, como regla general, al menos una vez al año.

¿Está justificado ir con miedo al dentista?

Hoy en día no tiene sentido ir con miedo al dentista. Por las técnicas de anestesia que tenemos hoy en día, los tratamientos pueden ser más o menos molestos o incómodos por estar mucho tiempo con la boca abierta, pero no dolorosos. Hoy en día incluso en las cirugías más complejas hacemos sedación; vienen los anestesias a la consulta y operamos durante varias horas, pero los pacientes no se enteran de nada porque están dormidos con total tranquilidad.

¿Qué consejos daría para tener una buena salud bucodental?

Básicamente dos. Por un lado, la prevención. Acudir al dentista de manera periódica. Cuanto más acuda al dentista menos miedo va a tener porque le van a hacer intervenciones menos importantes: una limpieza, aplicar flúor, un pequeño empaste... De esa manera, vamos a prevenir caries, enfermedad periodontal y lesiones de tejidos blandos. El cáncer oral también es una enfermedad que el dentista puede detectar. Un cáncer de colon es muy difícil de ver porque no ves el colon por dentro, pero si abres la boca el dentista puede ver si tienes una lesión en la lengua, en el labio o en la mejilla.

Este año sólo han ingresado dos españoles: los odontólogos Francisco Javier Herrera Briones y Pedro Guitián. / L.O.

¿Y por otro lado?

El siguiente paso sería la higiene. Precisamente, en el congreso durante el cual ingresé en el Colegio Internacional de Dentistas presentaron varios estudios entre ellos uno muy interesante que hizo una ONG en Londres, donde una señora acudía a los colegios de barrios marginales y enseñaba a los niños a lavarse los dientes. Al menos una vez al día, todos los días, estos niños se lavaban los dientes con esta señora y observaron cómo se producía una reducción del 60% en el índice de caries, simplemente por lavarse los dientes una vez al día. Asi que las dos claves para tener una buena salud bucodental son la prevención y la higiene.