Venezolanos en Málaga reaccionan a la victoria de Maduro: "Ha sido un fraude, nos han robado los votos"

Eran unas de las elecciones más esperadas de Latinoamérica. Maduro se jugaba continuar al frente del mandato ante el clamor de una población que pedía un cambio. Su opositor: Edmundo González.

Votaciones que parecían abrir la puerta a una nueva Venezuela. Sin embargo, la esperanza se truncó al conocerse el resultado: Maduro se volvía a proclamar presidente de la república bolivariana con el 51,2% de los votos.

Para la opinión pública se trata de un "pucherazo". Reino Unido ha expresado este lunes su preocupación por las denuncias de "irregularidades", mientras España exige la publicación de las actas "mesa por mesa" en Venezuela para reconocer a Maduro.

Una opinión compartida por los miles de exiliados venezolanos: "Es totalmente un fraude porque no es posible que haya ganado en todos los estados. Eso es mentira. No se justifica que hayan dado los resultados cinco horas después. Las elecciones han sido totalmente fraudulentas", manifiesta Emili Rodríguez.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra con Cilia Flores tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales este lunes, en Caracas (Venezuela) / EFE/ Ronald Peña R

Esta joven llegó a Málaga hace un año. A sus 27 años se vio obligada a abandonar su país natal, dejando atrás a su familia: "Mi vida antes de emigrar a Venezuela era una vida llena de escasez. Los supermercados estaban totalmente vacíos. Comprábamos harina o azúcar a través del número de cédula, es decir, los últimos números del DNI; iba por turnos y estaba racionado. Por ejemplo, no podía comprar a partir de dos kilos de azúcar. Vivía junto con mi familia y teníamos escasez en la casa, no comíamos carne ni nada de eso porque era muy costoso y no se conseguía", recuerda

Emili estudiaba Medicina, un grado cuyo desarrollo se dificultó debido al contexto social y político, además de la falta de insumos médicos: "Los centros de salud estaban totalmente destrozados, no había medicinas, ni camillas ni salas suficientes, tampoco no había aire acondicionado. La universidad paraba mucho por protestas en contra del Gobierno, que nos amedrentaba y la Guardia Nacional nos disparaba. El que opinaba diferente se le etiquetaba. No podías opinar diferente, tenías que apoyar al gobierno o simplemente no decir nada".

A la izquierda, Emili en una de las últimas manifestaciones a las que asistió en Venezuela. / La Opinión

"Venezuela siempre ha sido un país con problemas, pero allí tenía un buen trabajo que tuve que dejar después de 10 años, porque las cosas cada día se hacían más cuesta arriba. Hablamos de cosas básicas, como alimentos y medicinas", cuenta Marielena Castellanos.

Ingeniera química de profesión, abandonó hace seis años Valencia, una ciudad al centro-norte del país, y lo hizo junto a su bebé de 2 años y su marido, Edwar. Este último fue el primero en abandonar su país, hace dos décadas: "2016 y 2017 fueron años muy duros, de largas colas para poder comprar comida o recorrer farmacias para conseguir un medicamento", recuerda.

"Llegamos a Málaga con mucha ilusión de empezar una vida nueva, empezar de cero"

Tener un hijo fue el punto de inflexión para que Castellanos decidiera dejarlo todo y cruzar el charco: "No podía quedarme. Ese no era el futuro que le quería ofrecer, era la esperanza de un mejor futuro para ella y para mi familia".

De los ocho millones de venezolanos que viven fuera de su país, alrededor de cinco millones son mayores de edad y podrían haber votado en las elecciones, pero solo 69.000 estaban habilitados para hacerlo. Esto se debe a "las trabas administrativas" para inscribirse y el elevado costo de obtener documentos como el pasaporte vigente, que permite votar en el exterior.

Marielena junto a su pareja Edwar y su hija, durante sus primeros años en Málaga. / La Opinión

"Llevamos años yendo a elecciones con los mismos resultados. Esta vez como muchas más había la esperanza de lograr el cambio, el pueblo se ha movilizado. Amigos que viven fuera de Venezuela han ido solamente a votar, pero nos han robado los votos", denuncia.

Un futuro incierto

La resaca electoral plantea nuevos dilemas en el horizonte. Para los que ya no viven ahí, ·el resultado de estas elecciones traerá mucha migración·: "Los jóvenes que quedan van a salir, va a haber mucha más migración, la gente perdió la esperanza. En mi caso, mi familia, no tienen calidad de vida, la gente se muere porque no los atienden o porque no tienen los medios necesarios", apunta Rodríguez.

"Lo que veo ahora mismo en mi país es una nueva avalancha de personas saliendo de él, más familias separadas y mucha tristeza", afirma con resignación Castellanos.

Para Marielena la solución de "una Venezuela mejor" pasa por "salir del chavismo y la unión para poder sacar al país adelante": "Son muchos años de decadencia y se necesita un trabajo en equipo para poder recuperar lo que un día fue".

Algo que no puede conseguir sin "la ayuda internacional": "Necesitamos que haya intervención por parte de las Naciones Unidas, también apoyo internacional y que haya un golpe de Estado por parte de los militares. Son los primeros que se tienen que revelar para así solicitar apoyo internacional", recalca Emili.

Tanto Marielena como Emili aún guardan la esperanza de volver algún día a su país: "Siempre tengo la esperanza de volver porque mi familia está ahí y Venezuela es mi casa. Volvería las veces sean necesarias, pero necesitamos ayuda. Queremos volver al lugar donde hemos sido felices", añaden.