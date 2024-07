Los arquitectos, ante la escasez de vivienda asequible en Málaga: más VPO y rehabilitación

Los arquitectos han defendido la necesidad de seguir incentivando la construcción de VPO en Málaga, cuyo crecimiento demográfico y turístico "presiona al alza los precios" del mercado inmobiliario, y han incidido en la importancia de la rehabilitación para abordar la escasez de viviendas asequibles.

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha señalado este miércoles que la proporción de viviendas de protección oficial en el segundo trimestre del año indica que "todavía hay mucho trabajo por hacer para equilibrar el mercado y asegurar que más personas tengan acceso a viviendas a precios asequibles".

Esto subraya, ha añadido, la necesidad de continuar incentivando y facilitando la construcción de VPO en una provincia como Málaga, que está experimentando un crecimiento demográfico y turístico "más que significativo", lo que "presiona al alza los precios del mercado inmobiliario". En este sentido, ha manifestado que la "alta demanda" de vivienda en la capital y sus alrededores, donde los precios de las viviendas suelen ser más altos, "hace aún más urgente la necesidad de viviendas al alcance de la clase trabajadora".

En el segundo trimestre de este año se visaron 2.233 viviendas, lo que supone un aumento del 9,3 % en comparación con las 2.042 del año anterior, mientras que se terminaron 1.557 unidades, un 67 % más que un año antes. En cuanto a las VPO, de mayo a junio se visaron 530 viviendas de protección oficial entre unifamiliares (62) y plurifamiliares (468).

Otra oportunidad: La rehabilitación de viviendas

Asimismo, la decana de la institución ha destacado la importancia de la rehabilitación de viviendas, que "está ganando importancia a medida que avanza el año" y constituye "una estrategia clave para mejorar el parque inmobiliario", dándole "una segunda oportunidad.

En ciudades donde existan edificios en desuso, procedentes del tejido industrial que ya no está en funcionamiento, podrían reconvertirse en viviendas, ha señalado. "Este enfoque no solo sería más asequible que construir desde cero, sino que además no tendría un impacto en el consumo de suelo", al utilizar "terrenos ya existentes", ha explicado.

Ha recordado que la Junta de Andalucía ha integrado las ayudas de los fondos Next Generation dentro del Plan de Eco Vivienda, que no solo abarca la rehabilitación de viviendas existentes, sino también la mejora de la eficiencia energética.