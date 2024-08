Navarro asegura que "el metro cumplirá con su función de vertebrar toda la ciudad": "No vamos a parar"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha subrayado que mientras estén en el Ejecutivo regional el metro "cumplirá con su función, que es conectar y vertebrar con un transporte público y sostenible toda la ciudad de Málaga". "No vamos a parar", ha apostillado.

Precisamente, Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, acaba de cumplir su décimo aniversario con casi 70 millones de viajeros transportados. Así, Navarro, en una entrevista ha valorado que la Junta de Andalucía está "haciendo un esfuerzo ingente por cumplir con los proyectos del metro". En concreto, ha dicho, "primero trayéndolo al centro de la ciudad", ya que "mientras un metro no llega al centro de una ciudad no hay metro porque no sirve de nada". "Los metros están concebidos para conectar el extrarradio de las ciudades con el centro de las ciudades y mientras aquí no se ha conectado con el centro de la ciudad de Málaga, aquí no ha habido metro".

Navarro ha recordado que "hemos iniciado también ya las obras y se están ejecutando del primer tramo de esa nueva línea a la futura ciudad sanitaria", así como se ha licitado la obra del segundo tramo. Paralelamente, ha agregado, "estudiaremos las siguientes conexiones". Para Navarro, "lo importante es no parar".

Por encima de todo, ha asegurado que "los malagueños ya saben que no vamos a parar, que es lo importante", ya que "al final este metro, mientras nosotros estemos en el Gobierno, cumplirá con su función, que es conectar y vertebrar con un transporte público sostenible, toda la ciudad de Málaga".

Guadalmedina

Por otro lado, otro de los proyectos de ciudad es la integración del Guadalmedina y ha recordado que "no estamos hablando de un proyecto menor". "Hay que intentar hacer compatible un gran proyecto de transformación urbana, como es el proyecto que ha presentado el Ayuntamiento de Málaga, con las exigencias de la normativa europea, y un poco las tendencias también que hay en el urbanismo actual con respecto a la actuación en los cauces de los ríos", ha dicho.

En este punto, ha asegurado "para tranquilidad de todos los malagueños" que "nunca ha habido mejor o mayor nivel de entendimiento y más diálogo con el Ayuntamiento de Málaga, que desde 2019 a esta parte" con proyectos "fundamentales", citando el Guadalmedina, "donde ya la Junta ha cometido una parte importante de integración".

"Vamos a colaborar al máximo para que ese proyecto también transformador que ha presentado el Ayuntamiento de Málaga pueda llevarse a término", ha concluido.