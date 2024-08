La nueva financiación catalana alarma a empresas y sindicatos de Málaga

El preacuardo entre el PSC y ERC, que otorgaría la soberanía fiscal a Cataluña, hace que empresarios y sindicalistas malagueños muestren desde ya preocupación por el futuro de las empresas y de los servicios que recibirán los ciudadanos de la provincia. Así coincidieron el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, la secretaria general de UGT Málaga, Soledad Ruiz y el Secretario General de CCOO Málaga, Fernando Muñoz Cubillo.

El acuerdo entre ambos partidos todavía no está aprobado, pero las partes consultadas por este diario ya muestra disparidad de opiniones sobre sus posibles consecuencias. Por un lado, los empresarios son tajantes sobre lo que supondría este pacto catalán: "Este es un acuerdo que no se sostiene, y si sale adelante tendría un alto coste para las empresas. No me atrevo a predecir si se aprueba o no, en este país hemos visto situaciones muy difíciles que se han dado, como delitos graves que acaban en indultos", afirma Javier González.

El rechazo de los socios a esta nueva financiación catalana deja a Pedro Sánchez sin margen para cumplir con ERC. El presidente del Gobierno, de hecho, reconoce las “dificultades” para llegar a acuerdos en el Congreso, mientras que los socios ponen en duda que haya apoyos suficientes a las reformas pactadas con los republicanos, de ahí las dudas de que finalmente este pacto pueda llegar a buen término.

Por otro lado, los sindicalistas son más conservadores sobre unas posibles consecuencias negativas. "No nos queremos anticipar, hemos visto casos de favores hacia Cataluña que, teóricamente, eran perjudiciales para el resto de comunidades autónomas y resultaron ser beneficiosos. Eso sí, no vamos a permitir que, si se da este pacto, sea negativo para la población andaluza y malagueña", afirma Soledad Ruiz.

Por su parte, Fernando Muñóz, de CCOO se mostró más crítico: "La población española debe de tener los mismos servicios y la misma calidad. Este pacto puede afectar a Andalucía y Málaga, pero no será el principal problema. El Gobierno Andaluz no puede ir pidiendo dinero por la pérdida que puede suponer la soberanía fiscal catalana cuando hace poco rechazó ayudas para instaurar la Educación Infantil gratuita, por ejemplo".

Solidaridad fiscal

La solidaridad fiscal es el asunto que más preocupa sobre la soberanía fiscal catalana. "Esto rompería el principio de solidaridad entre comunidades autónomas y generaría un gran desequilibrio inasumible, nos va a perjudicar a todos. Hemos estimado que se dejarían de recargar casi 26 mil millones de euros, dinero que se cargaría a otras comunidades", afirma tajante Javier González de Lara.

Los representantes sindicales también están alarmados por este asunto, pero no culpan tanto al pacto catalán sino a la gestión económica del propio Gobierno andaluz. "No hay dudas de que el pacto puede generar desequilibrios, pero lo que más rompe la solidaridad fiscal es bajar los impuestos a las rentas más altas y luego pedir dinero al Gobierno, como hace el Partido Popular", critica Soledad Ruiz.

"Si hay problemas económicos no serán a causa de este pacto, sino de una mala gestión económica del Gobierno andaluz. El reparto de riqueza a nivel territorial no se puede dar si pagan los mismo impuestos las grandes riquezas que el resto, no podemos ir a dos velocidades. Eso sí, no se puede cambiar la financiación autonómica si no es aprobada en el congreso, el País Vasco y Navarra tienen este modelo económico porque lo aprobaron los Reyes Católicos hace más de 500 años", recuerda Muñoz.

Carolina España ya dejó clara la posición del Gobierno andaluz sobre el pacto catalán cuando prácticamente nada más ser nombrada como portavoz del Gobierno andaluz: "Es catastrófico y supone un grave perjuicio para Andalacía pero también para el resto de España. Si Cataluña va a recaudar el 100% de los impuestos, cuando los demás tenemos la mitad, significa que va a recaudar 32.000 millones más", ha declarado Carolina España. La también consejera de Economía y Hacienda considera que esta concesión afecta directamente "al estado de bienestar del resto de comunidades autónomas y en particular de Andalucía".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España / Álex Zea

"Un cupo catalán que, a diferencia del régimen fiscal especial para el País Vasco y para Navarra, no está contemplado en la Constitución y, es inconstitucional", ha indicado la consejera andaluza, quien ha señalado que la Carta Magna "no ampara ninguna singularidad ni ningún reconocimiento histórico para Cataluña".