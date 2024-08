Las obras para trasladar los cines del Málaga Nostrum empezarán en octubre

La gran operación que remodelará por completo el centro comercial Málaga Nostrum arrancará después del verano con la reforma para trasladar las salas de Mk2 Cinesur.

El calendario que maneja la propietaria de este complejo y promotora del proyecto, Bogaris Retail, contempla el inicio de las obras en la nave que acogió el edificio de Conforama antes de que esta cadena se trasladase al polígono Bahía Azul hace ya más de una década.

Este edificio se va a adaptar para acoger un pequeño centro comercial que alojará las 18 salas de cine previstas en una segunda planta. Para ello, es necesario acometer una gran reforma que incluso requerirá elevar levemente la altura del inmueble para ubicar un espacio técnico destinado a las cabinas y los proyectores cinematográficos.

Estos cines serán más pequeños que los multicines actuales pero, asegura la propietaria, serán «más punteros», con butacas reclinables y tecnología avanzada en sonido e imagen.

Sin embargo, como Bogaris ha aclarado en varias ocasiones, los cines de Málaga Nostrum no dejarán de prestar su servicio en ningún momento, ya que hasta que no estén inauguradas las nuevas salas, no arrancarán las obras en el edificio principal.

«El día que cierren será porque abra el nuevo edificio», explica el director de Bogaris, Javier Marín, que estima que la apertura de los nuevos cines será ya el próximo verano debido a que la reforma del edificio de Conforama requerirá nueve meses de trabajo.

Construcción del Costco

Con los cines ya operativos el próximo verano, se podrá comenzar la demolición del edificio en el que se alojan las salas en la actualidad, además de toda la zona de restauración, la bolera y otros establecimientos de ocio.

Con el solar ya despejado, empezará la construcción de la nueva nave que acogerá a la cadena multinacional Costco Wholesale, un hipermercado «low cost» en el que hay que ser socio para poder comprar sus productos.

El conjunto de la intervención, que incluye la construcción de una gasolinera, comenzará en el último trimestre de 2025 y tendrá una duración de unos 10 meses.

Por tanto, la apertura del Costco será ya a finales de 2026. «Estamos muy contentos porque ya tenemos todos los permisos y vamos a poder empezar afortunadamente», celebra el director de Bogaris Retail.

El primer anuncio de este plan para renovar las instalaciones del Málaga Nostrum llegó en marzo de 2022. Desde entonces se han sucedido dos años de tramitación urbanística que ya ha concluido y que permite iniciar los trabajos.

Costco, un club privado de compra de origen norteamericano Costco Wholesale es una cadena multinacional fundada en 1976 en San Diego bajo el nombre de «Price club». En 1993 esta firma se une con la compañía Costco, que había abierto en Seattle en los años ochenta. «Desde la reconversión a Costco en 1997, la compañía ha crecido en todo el mundo superando los 64,000 millones de dólares», relata la propia compañía en su página web, que cuenta con almacenes en una docena de países, como Puerto Rico, Canadá, Reino Unido, México, Japón, China, Corea, Australia, Francia o España, donde cuenta con cuatro establecimientos. Al funcionar como un «club privado de compra», los clientes deben estar afiliados y pagar una cuota anual -en 2022, la cadena contaba con 116,6 millones de socios-, lo que les permite acceder a productos «exclusivos» por precios asequibles. En la página web, se ofertan dos tipos de afiliación, la business, indicada para negocios y empresas, por 30,25 euros al año (IVA incluido) y la Gold Star, por 36,30 euros (IVA incluido) para uso individual. La cadena Costco ofrece un catálogo amplio de productos, desde alimentación, productos de limpieza, ropa y complementos ,joyería, electrodomésticos o muebles. Estos centros disponen también de servicios de óptica, de audición, centro de neumáticos o gasolinera.

