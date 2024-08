Málaga planea una corona de aparcamientos disuasorios con más de 5.000 plazas

No es ya ningún secreto que los objetivos de descarbonización marcados por Europa -un 55% menos de emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2030- y las nuevas formas de movilidad sostenible que se están desarrollando, están empujando, sin vuelta atrás, a que los trayectos urbanos evolucionen, abandonando progresivamente el coche privado en pro del transporte público. En ese objetivo tan global, Málaga no está ajena a los cambios que deben producirse en la movilidad de sus ciudadanos, por ejemplo, con el despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se espera, según la última fecha estimada por el Ayuntamiento de Málaga, a finales del próximo año.

La ZBE supondrá la primera limitación al tráfico rodado en la capital fuera del casco histórico y algunos tramos del Soho, en un área de 437 hectáreas. Aunque los primeros años impondrá restricciones muy suaves, estas irán in crescendo con el paso de los años, endurecidas previsiblemente por la Ley de Movilidad Sostenible en la que está trabajando el Gobierno central. Medidas como esta implicarán que malagueños y visitantes no podrán acceder con sus coche privado a determinadas zonas del núcleo de la ciudad, obligándoles a abandonar el vehículo en un punto y hacer uso, a partir de ahí, del transporte público. Por ello, uno de los planes en los que está trabajando el Área de Movilidad para hacer frente a esos cambios son los aparcamientos disuasorios, conocidos también como «park and ride» o intercambiadores lineales.

Vista aérea de la estación de Cercanías Guadalhorce. / Google Earth

Estos son grandes zonas de estacionamiento en zonas periféricas de la ciudad, donde se aparca el coche privado y se continúa hacia el destino en transporte público u otras opciones como la bicicleta u otros vehículos de movilidad personal. Por ejemplo, en el municipio de Madrid hay ya una veintena de este tipo de aparcamientos en funcionamiento. En esta línea, el Plan de Movilidad Sostenible de Málaga, aprobado en 2021, ya contempla el diseño de toda una «corona» de aparcamientos disuasorios en la ciudad, como lo definió la propia concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, en un foro organizado por La Opinión de Málaga.

Ese Plan de Movilidad Sostenible incluye una quincena de aparcamientos disuasorios en diversos puntos de la ciudad -junto a otro tipo de intercambiadores modales- que suman más de 5.000 plazas. El proyecto pionero de aparcamiento disuasorio en Málaga se establecerá en la gran explanada ubicada junto al estadio Martín Carpena, donde se proyectan 500 plazas de estacionamiento. «Creemos que es el punto idóneo donde ya hay un transporte público colectivo, tanto el metro como el autobús», explicó la concejala de Movilidad, que añadió que estos estacionamientos se incluirán en los abonos de transporte por un leve incremento del coste. «Es casi gratuito para el usuario y significa que si yo tengo un abono de transporte, por un poquito más, que será testimonial, podrás hacer uso durante la jornada de trabajo de ese aparcamiento».

Aparcamiento disuasorio previsto en el Carpena / Google Earth

Para ello, el Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, ha encargado un estudio de demanda de la movilidad que generaría la implantación de este aparcamiento para cuantificar tanto las dimensiones necesarias del espacio, su capacidad, tipos de acceso y conexiones con la vía principal, además de afecciones al viario urbano. Con respecto a los accesos, se plantearán diferentes conexiones con las vías principales, como son la MA-20, MA-21, MA-22 o la avenida Imperio Argentina.

Toda una red

El Plan de Movilidad Sostenible diseñó toda una red de aparcamientos disuasorios por la ciudad. Estos son los que cuentan con plazas previstas: Contempla un aparcamiento disuasorio junto a la estación de Cercanías de Guadalhorce, donde se crearán 1.000 plazas de estacionamientos disuasorios. «Se ubica en un punto estratégico para coordinar viajes desde la zona de Campanillas y Los Prados hacia la Costa. Asimismo, supone una opción de conectividad directa con el centro de la ciudad», se indica en el documento.

En el Plaza Mayor se crearán 500 plazas para favorecer la articulación de viajes interurbanos y urbanos, estos últimos, entre Churriana y el núcleo urbano de Málaga. Además, dispone de buenas conexiones con el transporte público, con el cercanías y el autobús. En el bulevar Louis Pasteur, en el entorno de la Ciudad de la Justicia -cerca de la MA-20-, se harán 500 plazas de aparcamiento disuasorio. Dispone de conexión con el metro, la EMT y cercanía con itinerarios ciclistas. En Ciudad Jardín se proyecta un intercambiador modal en la plaza John F. Kennedy, donde se recogen tráficos de la MA-45 y de la A-7, y esta conectado por la EMT e itinerarios ciclistas. «No obstante, su máximo potencial se alcanzaría en caso de implantar la línea de metro». Aquí se quieren ubicar 500 plazas de estacionamientos disuasorios.

También en la zona de los Asperones se pretende ubicar un intercambiador que recoja el flujo de vehículos que vienen desde Campanillas y Cártama en dirección al centro de la ciudad, además de poder transformar los viajes de los ciudadanos que se dirigen al PTA. El aparcamiento disuasorio se construiría junto a la parada de metro «Andalucía Tech» y estaría reforzado con la EMT y acceso a itinerario ciclista. Se harán 500 plazas. En el Arroyo de Totalán se proyecta uno de los aparcamientos disuasorios de mayor capacidad, con 1.500 plazas previstas y establecido junto a la cementera, en el acceso este de la ciudad. «Su cometido principal será recoger los tráficos del entorno comprendido entre Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, que aportan una movilidad importante de carácter obligado a la ciudad».

En la zona de San Ignacio, entre la calle Almería, la carretera de Olías y el Arroyo Gálica, se creará otro aparcamiento disuasorio con 500 plazas. En Cañaveral, en el Puerto de la Torre, se dispondrán otras 500 plazas pensadas para recoger el tráfico privado que se dirige a la ciudad. En la misma línea y con la misma capacidad, se ubicará otro en los Baños de Carmen. «Se encontrará ubicado junto al Paseo Marítimo, en una zona de gran atracción por motivos de ocio, deporte y hostelería, y constituyendo una primera puerta hacia la zona más céntrica de la ciudad».

Junto al río Campanillas, para dar servicio a los núcleos de la carretera de la Fresneda y otras zonas del distrito se prevén 500 plazas de aparcamientos disuasorios. «Pasarían por él una plataforma reservada de autobús y el metro hacia el PTA». En la Glorieta de Camino de Suárez, bajo el campo de fútbol actual, se plantean 500 plazas que captarían los tráficos de Suárez, La Corta y Miraflores, zonas especialmente pobladas de la capital. En el Pizarrillo, en Churriana, se crearán 500 plazas para dar servicio a los habitantes de la parte central y oeste del distrito.