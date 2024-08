De Rafael a Bacon

En la inauguración de la muestra de Javier Calleja comenté a Pepe Lebrero que ante la avalancha de gran arte contemporáneo que se vivía en Málaga, quizás lo rompedor fuera traer una exposición de Rafael. A veces el clasicismo se convierte en revolucionario por simple contraposición con el cotidiano aburrimiento de lo eternamente vanguardista. La renovada inquisición obliga a acatar el orden nuevo con mansedumbre ovejuna. Estábamos junto a la esquina de estudio de Alicia, que acababa de tomar el pastel de crecer y disminuir en el país de las maravillas. Todos los objetos eran desmesurados y producían una extraña sensación de irrealidad. El deseo de ser un niño y tener un lugar en el que pintorrear papeles del tamaño de una pancarta con enormes lápices de colores y colgarlos en las paredes con grandes chinchetas coloreadas, gateando de la gigantesca silla al extenso tablero de la mesa. No sé qué asociación de imágenes pudo llevarme a pensar entonces en el maestro de Urbino. Es posible que la misma irrealidad de lo que teníamos ante nuestros ojos me trasladara al centro de Italia, cuna del maestro de la belleza irreal.

Epítome de la belleza en los cuerpos, en las vidas, en las indumentarias, en las miradas, en la dulzura, en la ternura, en los decires, en los escritos, en los cielos, en las arquitecturas. Nada es disconforme, nada es innecesario, nada sobra, todo encaja, todo está medido y sonado y consonado. Hoy Rafael está aquí. Nada es imposible. Dentro de la selección de la Colección Abelló, que la Fundación Unicaja exhibe hasta el 18 de agosto en una exposición realmente deslumbrante. Me gustaría ver como lidiaba Josep Pla con los adjetivos perfectos en un caso como este. Olvidaba decir que la muestra tiene lugar en el Centro Cultural que la Fundación Unicaja tiene en Málaga. Me cuesta aceptar el cambio de nombres con esta manía española de empeorarlos. El Hermitage, el Louvre, la Albertina, la Orangerie, el Trianon, el Prado, los Uffizzi, el Palazzo Vecchio, la Doria-Pamphili, el Belvedere, el Vaticano, el Grand Paláis, el Victoria y Alberto, nombres bellísimos consagrados por la historia, que no deben cambiarse. La importancia de un lugar la conceden la elegancia, el estilo, la belleza y la grandeza de lo que allí se celebra. De los acrónimos yankees me abstengo.

En la inauguración de esta exposición, el propio Juan Abelló explicó que no es una colección museística, sino lo que la belleza y el gusto suyo y el de Ana Gamazo, su mujer, que compran lo que encuentran, que les satisfaga plenamente y colocan la pieza en el lugar que creen más idóneo en las paredes de su casa. Pensar en la posibilidad de tener la fortuna de hacer algo semejante, produce una especie de somnolencia parecida al mareo en un barco, una cierta propensión a perder la cabeza, si se está en situación de poder hacerlo. Como la ebriedad del champan tras una fiesta con el relajo que produce la madrugada, con alguna mancha de chocolate en el desaliño indumentario, los ojos brillantes y la esperanza imposible de volver a encontrar a alguien que esa noche te ha sonreído. Puro sueño de una noche de verano.

Escribir sobre el coleccionismo es ciertamente difícil. Las motivaciones pueden ser muy diversas, desde el puro divertimento a la compleja inversión financiera, sin olvidar el deseo de impresionar, el afán de poderío y grandeza, el intento de asombrar al posible enemigo, el mecenazgo hacia los artistas pobres, la simple afición a reunir objetos más o menos inútiles…Venecia en su letal belleza no es más que una ciudad edificada sobre pilotes de madera en medio de una zona pantanosa e insalubre. Pero sus palacios, iglesias, plazas, su música barroca, sus dorados bizantinos, el color de sus grandes maestros pintores frente al predominio del dibujo y la escultura florentina - cuando aún se debatía la primacía de la escultura o la pintura - y su imponente flota comercial y guerrera la convirtieron en la reina del Adriático. Los Visconti, los Borromeo y los Sforza de Milan, los Gonzaga de Mantua, los Este de Ferrara y Módena, los Medici de Florencia, los Montefieltro de Urbino, los Baglioni de Perugia y Verona eran grandes señores que rivalizaban en opulencia, belleza, oros y terciopelos, cristales sedas y terciopelos adamascados en un delirio propio de Fortuny, papados y arzobispados, protectores de científicos y filósofos y a veces artistas ellos mismos. En el momento de la Historia en que Dios deja de ser el centro del universo para que el Hombre de Vitrubio y Leonardo se convierta en el eje de la creación. La Tierra deja de ser el pretendido centro de los astros celestes, cuyo lugar pasa a ocupar el sol, adorado desde tiempos prehistóricos en la cita fiel de cada amanecer. «No jures por la luna, por la inconstante luna…».

Colgar y exponer una colección de este tipo es muy difícil. Para los comisarios y para los espectadores. Para los primeros porque suelen desconocer la motivación que el coleccionista ha tenido para comprar determinadas obras. Para los visitantes porque en vano buscan el hilo argumental que han de seguir para entender y aprehender lo que se admira. A veces el relato es la pura distribución temática de las obras. Quizás sea mejor simplemente dejarse llevar, andar errante por entre personajes históricos, paisajes soñados y grandes maestros que nos contemplan desde sus atalayas. Y uno se siente observado.

Déjense llevar al etéreo San Francisco de El Greco en la primera sala con los ojos enardecidos de amor y vueltos al cielo en la contemplación de la Divinidad, entre nubes, rocas y hábito que se confunden y los afilados dedos siempre en la misma posición de esas manos bizantinas consagradas, que transportan directamente a la basílica de Asís, a los azules de Giotto y al silencio quebrado por las voces gregorianas en un lugar en el que todo es verticalidad. Manuel Bartolomé Cossío decía que no había figura de santo que El Greco hubiera amado más que San Francisco. Las vidas de estos tres personajes tienen un poso de espiritualidad y desapego que recuerdan la rotunda verdad de las piedras.

Contemplen a la Virgen niña de Zurbarán aprendiendo a leer en una humanizada visión de una familia humilde de Nazaret entre sábanas blancas arrugadas sin sentido, solo para mostrar la blancura y el prodigio del pintor de las telas, Sigan adelante y entre pequeños bodegones de Cezanne contemplen el prodigio metafísico de Sánchez Cotan, que imposiblemente recuerda a Giorgio de Chirico en la vacuidad de las hortalizas colgadas de cuerdas sobre un fondo negro – los fondos negros del barroco español – y llegarán a darse de frente con un prodigioso Picasso blanco de un desnudo de mujer con la cabeza vuelta hacia un espejo en el que el pintor no ha levantado la mano en el contorno de la figura de ecos velazqueños de la National Gallery en la Venus regalada a Wellington por el miserable Rey Felón. Entre turbias mujeres cordobesas del injustamente maltratado Romero de Torres por pura incomprensión e ignorancia, enfréntense a un brutal Millares, que casa perfectamente con el abrupto y espesado ruedo de Barceló, paseen por la Ribera del Darro que recoge exactamente la luz gélida de la caída de la tarde en el invierno granadino de las melancólicas tristezas adolescentes y contemplen muy cerca los cuerpos brillantes de agua de los niños de la Malvarrosa de Sorolla, en el que nos parece oír las risas infantiles de los revolcones de las olas siempre recomenzadas. Que contraste entre la belleza del silencio atardecido granatense y el deslumbre de la algarabía estallada valenciana. La Ronda aérea y profunda de la sima del Tajo inteligentemente ahondada por Pérez Villalta con la presencia lateral de sus imprescindibles elementos arquitectónicos, remedando a Rile, una profundidad es todas las profundidades. Recuerdo la elegancia humana de Guillermo cuando hace muchos años le pedí a través de un amigo galerista que iluminara las vidrieras inconclusas de la Catedral como Rueda había hecho en la de Cuenca, y presentó un hermoso proyecto iconográfico en azules del Génesis, la Creación del Hombre, que fue rechazado por algunos canónigos, compendios de la ignorancia y, lo que es peor, del retorcimiento moral. Guillermo no dijo nada, no protestó, recogió sus bocetos y se fue. Y no hubo nada. Ni siquiera un Braghettone.

Olviden el incidente y contemplen las falúas reales en Aranjuez en medio de las grandes fiestas barrocas de la corte borbónica de vuelta ya de la frustrada excursión del Quinquenio Real en Sevilla, mientras seguramente en la ribera del río Farinelli entonaría «Vedró col mío diletto», o en la barcaza del Rey algún Nebra estaría tocando una pastorela, mientras los largos remos hendían acompasadamente la placidez estancada de las aguas. Adéntrense en los canales venecianos de Canaletto y la perfecta espaciosidad pétrea de la Plaza de San Marcos en un recorrido enmarcado en oros. Ya habrán dejado atrás el prodigioso incendio de Goya, una obra pequeña en tamaño, pero terriblemente significativa de alaridos, terror y negruras rotas por las llamas del incendio del hospicio de Zaragoza, aunque uno llega a pensar que no es más que el infierno interior del pintor en el torbellino incomprensible de sus circunvoluciones cerebrales.

Y como final pasen a la última sala, que merecería un redoble de tambores y fanfarrias doradas, tal es la incomparable acumulación de arte y belleza. Posiblemente nunca se haya contemplado en Málaga una sala como esta en la que un dibujo de Goya, una obrita de Warhol, un niño italianizante de Murillo, un soberbio tríptico de Bacon, que por sí solo merece un artículo que a lo mejor llega, un autorretrato de Lucien Freud, el hijo de don Sigmund, que está en el mismo caso, pierden protagonismo con la otra mitad de la sala, hábilmente dividida por un bellísimo Modigliani a dos caras. Se encontrarán de cara a la obra de Rembrandt, que constituye la portada del catálogo ya agotado, un retrato de su hermana. No puedo cometer la insensatez de describir un cuadro de esa entidad en dos líneas. Solo les diré que he estado varias veces deambulando por la exposición y en este caso lo que me pregunto es en qué disposición colocó Rembrandt las velas que iluminan el rostro de la mujer hasta conseguir que las luces y sombras den la impresión de luz natural con fondo oscuro. Ayudan a crear el ambiente mágico la carnación lechosa de la mujer, las cadenas de oro, el transparente de algunas sedas, la paleta clara, el irisado de las perlas, la luz transparente y clara. Toda la sabiduría del genio y de la pintura flamenca burguesa se unen en una obra epitome de la belleza.

Y a la izquierda dos pequeños retratos de dos de los pintores que más han alargado las horas de mi vida. Un pequeño tondo pintado en pórfido por Rafael, el hombre que quiso convertir su propia persona y su vida en un espejo de la belleza, el retrato de Valerio Belli, orfebre pintado en piedra semipreciosa por otro artista que con ello le homenajea. El perfil refleja la hermosura de Vicenza, la ciudad de Palladio, a partir del cual la arquitectura seria otra a nivel mundial. Y un espléndido retrato de Cosme I de Medicis, obra del Bronzino, el discípulo de Pontormo, genios del más alto manierismo italiano, retratista preferido por Leonor Alvarez de Toledo, la española que casó con Cosme y cuyo retrato en los Uffizzi merece por sí solo una visita a Florencia.

Digo adiós mirando fijamente el retrato de Isabel de Austria, la pálida niña educada en la corte de Malinas en la que su tía Margarita de Saboya urdió su triste matrimonio con Cristian II de Dinamarca. Los Austrias no sonreían. Estaban demasiado cerca de las alturas. Su cuerpo yace en la iglesia de San Knut en Odense, bajo las heladas y neblinosas nieves nórdicas.