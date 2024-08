«A De la Torre le encantan los proyectos en suelos que no son suyos y luego deja tirados»

¿Qué balance hace de estos tres años que lleva ya en el cargo, salvo el paréntesis de las elecciones generales?

El balance es muy positivo y muy intenso. La administración más dinámica en la provincia de Málaga, la que más invierte, la que mejor resultado está dando en datos de progreso es el Gobierno de España y todo eso pasa por la Subdelegación del Gobierno, como es lógico. Creo que España y Málaga están progresando en todos los datos, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de vida de los trabajadores de las clases medias de la provincia de Málaga, a nivel de inversiones, todo está progresando de esa forma gracias al Gobierno de Pedro Sánchez.

Hace justo una semana recibía usted en la Subdelegación del Gobierno a una amplia representación de administraciones públicas por el tren litoral, para acercar posturas y acabar también con la tralla política. ¿Con qué sensaciones salió de esta reunión?

Una sensación muy positiva porque el Gobierno de España,una vez más, afronta problemas de infraestructura de la provincia de Málaga. Viendo que hay un problema que va a ser peor dentro de 10, 20 años, de movilidad en la Costa del Sol, hemos tenido la iniciativa de intentar poner de acuerdo a todas las Administraciones, que es cosa complicada debido al clima político actual, pero afortunadamente en un clima de entendimiento se tuvo esa reunión, que no solo implica el tren litoral. Hay muchas actuaciones que hay que hacer a corto y medio plazo que también son competentes los ayuntamientos de la provincia y la Junta de Andalucía, como es la mejora del transporte metropolitano, que actualmente es un desastre prácticamente,y así lo dicen los usuarios de los municipios que lo utilizan, el transporte interurbano o el metro, que también es competencia de la Junta de Andalucía y que sería urgente abordar su ampliación. No es solo un asunto del Gobierno de España y el tren tampoco sería la única y exclusiva solución.

¿Qué va a garantizar que ese buen entendimiento que usted menciona y también los estudios previos que se van a hacer no acaben en un cajón en este caso?

El Gobierno de España cada vez que se compromete con Málaga lo ha hecho y ahí está toda la infraestructura que estamos haciendo ahora mismo en la provincia. En este caso, nos hemos comprometido primero a evaluar en esa mesa qué tipo de tren sería necesario y a partir de ahí, seguir ya con los presupuestos generales del Estado, hacer un estudio informativo para la posible licitación en el futuro. Los pasos se están dando.

¿Es partidario de alcanzar estos consensos con el Partido Popular para sacar proyectos adelante?

Creo que el Gobierno de España es el que más consenso y diálogo tiene en la historia de la democracia. Estamos en un Gobierno en minoría, por lo tanto, todos debemos hablar y consensuar con el resto de fuerzas políticas. Ahí también está la responsabilidad del Partido Popular, que gobierna en Andalucía y en Málaga, y tiene responsabilidad hacia los malagueños y malagueñas y hacia los andaluces. Desde luego, por nuestra parte, no va a quedar.

¿Habrá bonificaciones para el peaje de la AP-7 el próximo año?

El PP siempre reclama a todo lo que no le compete, a sus competencias mira para otro lado siempre. Entonces reclamaban, por ejemplo, algunos del PP en la provincia de Málaga la liberalización absoluta del peaje, que es una cosa imposible porque costaría tanto como el tren litoral, porque es evidentemente que una concesión privada que tiene unos derechos, con lo cual habría que indemnizar y sería desmesurado. Pero por parte del Gobierno de España nos hemos abierto a hacer una serie de bonificaciones que habrá que estudiarlas, en esas mesas se estudiarán, porque lo que queremos es que los beneficiados sean los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Málaga, los estudiantes, las personas que se mueven, sobre todo por la autopista, eso es lo que vamos a estudiar.

¿En qué estado está el proyecto del acceso norte del aeropuerto? El contrato para su redacción se adjudicó en octubre de 2022

Está en plena redacción del proyecto. Desgraciadamente, el acceso norte al aeropuerto de Málaga, tras el fiasco del Gobierno de Mariano Rajoy, que tenía un proyecto que no contemplaba el resto de administraciones, como era la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que tienen viales en la zona, por lo tanto, se tuvo que desechar y empezar desde cero la tramitación de un proyecto complejo. Estamos dando pasos para ello y en cuanto esté redactado se adjudicará.

MLG 24-07-2024.-Javier Salas, Subdelegado del Gobierno en Málaga. / Álex Zea

¿El Gobierno va a participar en el consorcio que se ha creado para el Auditorio de Málaga?

Esto es otra de las cosas que estamos acostumbrados con el Ayuntamiento de Málaga o la Junta de Andalucía, que siempre mira al Gobierno de España, siempre que el Gobierno de España ayude en cosas que son a lo mejor competencias propias y no miran para sus propias administraciones. Es decir, el alcalde de Málaga se ha dirigido al Gobierno de España a que ayude, pero todavía no sabemos el compromiso que tiene la Junta de Andalucía en ello. El Ministerio de Cultura está dispuesto a implicarse.

Sobre el IMEC, que empezará a diseñarse ya después del verano, ¿qué inversión tiene prevista el Gobierno?

La inversión es importantísima, es enorme, todavía no está definida del todo, pero prácticamente toda la inversión va a ser por parte del Gobierno de España, una pequeña parte será en ayudas y luego una pequeñísima parte se implicaría en la Junta de Andalucía en ello. El Ayuntamiento de Málaga no se implica en ningún tipo de ayuda ni de inversión en la misma, lo único que se ha comprometido es agilizar los trámites. Va ser un antes y un después, es la inversión más importante que va a tener la ciudad de Málaga en este siglo.

La Junta se niega a declarar las zonas tensionadas y va a tramitar su propia Ley de Vivienda, ¿qué espera de ella?

Yo solo espero que cumpla con la estatal y veremos a ver cuando esté desarrollada, todo lo que sea ir a favor de la ley estatal y seguir profundizando en ella será un acierto. Me extraña mucho que la Junta de Andalucía lo haga porque obedece a otros intereses, no obedece al interés de los malagueños y malagueñas que quieren alquilar una vivienda sino obedece a intereses especulativos o empresariales como estamos viendo en todos los aspectos, ya sea en educación, sanidad o en turismo, por lo que desgraciadamente no lo veo yo por muy buen camino porque la Junta de Andalucía no trabaja para los malagueños y malagueñas.

¿Qué le parece que la administración municipal asuma que haya población que se tiene que ir a municipios limítrofes a vivir?

Son declaraciones impropias de un alcalde de ciudad. Él vive en el parque, es decir, que no puede hablar de eso siquiera cuando vive al lado de su puesto de trabajo. Es que vamos en contra de todo lo que es una ciudad habitable, una ciudad amigable y una ciudad de futuro.

La ministra de Vivienda también hizo unas declaraciones la semana pasada que también indignaron, en la s que se preguntaba quién atendería a los turistas si los malagueños no tenían dónde vivir. ¿Fue un planteamiento desafortunado?

Como todo lo que se saca de contexto, se le puede sacar punta. Ella se refería a que el turismo en Málaga crea mucho empleo, a esos trabajadores que trabajan del turismo. No quería menospreciar a los malagueños, sabe que hay de todos los sectores pero la principal industria de Málaga es el turismo.

El Gobierno ha entregado ya el proyecto de urbanización para las 1.400 VPO en la zona de Buenavista, que bueno, hasta ahora es la gran zona de expansión de la capital. El Ayuntamiento ahora lo tiene que tramitar, pero ¿cuándo estima el Gobierno que esas viviendas van a poder estar entregadas?

Como dice la tramitación es del Ayuntamiento de Málaga, ellos podrían decir mejor las fechas. Lo que sí quiero destacar es que las competencias para vivienda pública son de la Junta de Andalucía, sin embargo, el mayor promotor de vivienda pública en Málaga sin tener las competencias es el Gobierno de España, es decir, que cumplimos con nuestras competencias y cumplimos con las que no son nuestras.

¿Qué opinión tiene el Gobierno de ese plan B para el desarrollo de los usos logísticos, crear un parque empresarial de sostenibilidad urbana?

Siempre estamos abiertos a conversaciones con otras Administraciones. Ahora bien, también quiero decir que al alcalde le encantan los proyectos en terrenos que no son suyos y luego los deja tirados. Un ejemplo fue la famosa cárcel de la Cruz de Humilladero, una cárcel que reclamó que se la cediera al Gobierno de España para un espacio cultural y desde entonces está abandonada y ahora parece ser que la quiere destinar a un centro privado de formación.

La Junta ha cerrado la puerta a implantar la tasa turística. En el ayuntamiento se insiste en que al ser la tasa un impuesto, el Gobierno también podría implantarla.

La competencia para ello es de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos. Siempre mirar para otro lado es fácil, pero las competencias son locales. La Junta de Andalucía no quiere impuestos de este tipo, porque hay que subir los impuestos, pero no hay mayor subida de impuestos que degradar los servicios como la sanidad y la educación, porque está obligando a la población a contratar servicios privados. La tasa turística en ciudades tensionadas de turismo, como Málaga, sería positiva porque el Ayuntamiento tendría más recursos.

¿Cuenta la Policía Nacional con medios suficientes para afrontar el aumento de delitos como los secuestros por parte del crimen organizado, los ciberdelitos y las violaciones, según el último balance del ministerio?

Afortunadamente tenemos la Policía y la Guardia Civil mejor dotada en la provincia de Málaga de la historia. Afortunadamente porque está el Gobierno de Pedro Sánchez. Este Gobierno ha cometido importantes inversiones en los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado a nivel nacional y a nivel de la provincia de Málaga. Mejoras salariales y mejoras de personal, pero también mejoras en los materiales que utilizan los policías. Y después tenemos el plan de infraestructura de la provincia de Málaga, que nunca se había cometido un plan de infraestructura de mejora de cuarteles de la Guardia Civil o de comisarías de la Policía Nacional

Este curso político ha sido especialmente complicado para el PSOE de Málaga, con facciones muy críticas con la dirección provincial, con renuncias, con mociones de censura. ¿Qué necesita su partido para salir de esta mala racha?

El Partido Socialista aspira a que el trabajo que hemos realizado, que estamos realizando y el trabajo futuro que podemos realizar por los malagueños y las malagueñas llegue a todos los ciudadanos para que vean una opción mejor que cualquier otra votar al Partido Socialista. Si eso no es así, como está ocurriendo actualmente, evidentemente algo falla. Nosotros somos un partido abierto, con mucha autocrítica, con mucha libertad interna de opinión, cosa que la derecha no tiene. Cada cuatro años tenemos nuestros congresos para renovar nuestra estructura, ya estamos acercándonos a ese cuarto año y en periodos precongresuales empiezan las voces críticas a oírse un poco más. Es lógico, es normal, es natural, siempre ha pasado y siempre pasará. Las críticas tal vez las podamos compartir o no, pero cuando se abran los congresos será el momento de hablar para que seamos ese partido que vuelva a ser referencia a nivel andaluz y a nivel de Málaga.

¿Usted se vería liderando la ejecutiva provincial si su partido se lo pidiese?

Como siempre, el latiguillo que usamos es ‘lo que el partido decida’. Yo desde luego no me postulo, estoy muy contento siendo el referente socialista, como llevo muchos años, en la Carretera de Cádiz, y estoy muy contento siendo el portavoz y el referente del Gobierno de España en la provincia de Málaga. Ahí no voy a dar ningún paso más. Cuando llegue el momento, los militantes y las militantes decidirán. En Andalucía tendrán que decidir si quieren que siga Juan Espadas en su proyecto y que siga Dani Pérez en su proyecto.

No se postula ahora, pero ¿le cierra la puerta en el futuro?

Ahora mismo no está en mi cabeza ningún tema orgánico. Jamás puedes decir de este agua no beberé pero ahora mismo no me lo planteo en absoluto.

Sobre el giro de los ERE y la sentencia del Constitucional, ¿qué siente al volver a ver a Chaves en la vida política?

Lo de los ERE fue una cacería política que hizo el PP con colaboración de algunos jueces leales y amigos, porque en la judicatura hay de todo. A Chaves, a Griñán, a Magdalena Álvarez y a otros los metieron en la cárcel por cumplir una ley que aprobó el Parlamento de Andalucía con los votos del PP. El PP grita porque se le desmonta todo el argumento de que ellos vienen a regenerar la Junta de Andalucía cuando era absolutamente corrupta y jamás van a reconocer que estaban equivocados. Yo conmino a Juanma Moreno Bonilla que pida perdón a esas personas inocentes.