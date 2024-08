El Kanka: «Sé perfectamente lo que significa la Feria de Málaga para los malagueños»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, han presentado este martes 6 de agosto en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga al cantautor malagueño Juan Gómez, El Kanka, pregonero de la Feria de Málaga 2024 y le han hecho entrega del nombramiento.

La cita del pregonero de este año será la noche del primer sábado de la Feria, 17 de agosto, momentos antes del tradicional alumbrado del Real. El cantante se dirigirá a los malagueños en el recinto ferial del Cortijo de Torres, en un escenario instalado delante de la portada principal de la Feria. El Kanka ha expresado durante el acto, entre bromas, el honor de recibir este nombramiento: "Recibí un mensaje del alcalde, un mensaje que uno recibe todos los días, claro, avisándome de que me iba a llamar para que no me pillara de sorpresa, pero aun así el nombramiento lo ha sido, además de todo un honor", declaraba. Francisco de la Torre concordaba también en el honor que es para la provincia: "Creemos que ha sido un total acierto contar con El Kanka para esta edición de la Feria: él define completamente el concepto Málaga porque él es de Málaga, y así es como hemos creado una sinergia perfecta entre nuestra ciudad y lo artístico", afirmaba el alcalde.

Durante el acto se ha mantenido también un encuentro con los representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria: Mahou San Miguel y El Corte Inglés, en el cual, el director regional de Andalucía Mahou San Miguel, Javier Cochón, ha agradecido el honor de seguir un año más formando parte de estas festividades: "En 1965 montamos nuestra primera caseta en la Feria de Málaga y aquí seguimos, somos orgullosamente malagueños". También ha asistido el delegado regional de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero.

El Kanka

El Kanka decidió dejar su tierra natal para probar suerte en Madrid hace ya más de 15 años en la música y, a día de hoy, podemos decir que fue una de las decisiones más acertadas. Juan Gómez, así es su nombre real, es un artista hecho así mismo de una manera artesanal que puede presumir de ser uno de los artistas más laureados del territorio español, alcanzando un gran reconocimiento no solo en su país sino en múltiples territorios latinoamericanos. Aunque ha sido para esta edición de la Feria de Málaga cuando ha decidido visitar su casa de nuevo: "Soy de Málaga de toda la vida y por eso sé perfectamente lo que significa la Feria para los malagueños, la festividad más esperada del año. Aunque bueno, por saber, también sé lo que es montarse en la noria y salir 'perjudicado' de una caseta" afirmaba entre bromas el músico. Concretamente, de su repertorio destinado a la Feria 2024, no ha querido desvelar mucho porque espera que sea para los malagueños una actuación llena de sorpresas y expectación, pero ha declarado que mucho de su espectáculo va a tener que ver con sus memorias y recuerdos de cuando era pequeño.

En su haber tiene cinco discos: Lo mal que estoy y lo poco que me quejo - 2012, El día de suerte de Juan Gómez - 2014, De pana y rubí 2015, El arte de saltar - 2018 y Cosas de los vivientes -. Es curioso decir que el artista es fiel a su sonido, cuando en realidad se basa en una fusión particular de sonidos que dan vida a canciones variopintas con una gran combinación de estilos nutridos de herencias musicales, pero así es, cuando alguien escucha una canción de El Kanka, sabe identificarla desde el primer acorde. Su talento y naturalidad han cautivado a crítica y público allá por donde ha pasado.

El Kanka continúa derrochando optimismo en sus letras y trabajando por una música honesta muy enfocada a mostrar lo que siente en su interior. Un cantautor con mayúsculas, cuya legión de fieles seguidores sigue creciendo de manera imparable.