La Diputación da luz verde a más de 6 millones en obras contra la sequía

Hay agua en los dos principales embalses del litoral. Es bastante más que hace un año. Pero en los pantanos malagueños de las cabeceras del Guadalhorce, la situación es bien diferente. En su conjunto, la provincia no deja de mirar al cielo. Hay municipios del interior que ya barajan la opción de intensificar los cortes y, con el horizonte de un otoño escaso en lluvias, como los anteriores, la Diputación acaba de aprobar 6,2 millones de euros en obras de emergencia para incrementar su lucha contra la sequía.

El pleno de este jueves en el ente supramunicipal daba luz verde a una modificación presupuestaria para ejecutar distintas actuaciones en los colectores situados en municipios como Marbella, Vélez-Málaga, Estepona y Algarrobo, «que permitirán un mejor aprovechamiento de las aguas regeneradas, eliminando intrusiones salinas en las tuberías».

La Administración provincial recordó que la salinidad ha complicado el uso de esas aguas procedentes de algunas de las grandes depuradoras de la provincia y cuyo destino es el riego agrícola, así como el de los campos de golf, uno de los principales motores turísticos de la Costa del Sol desde hace medio siglo, o el de los jardines, que también permiten aliviar las altas temperaturas en multitud de urbanizaciones y de espacios verdes urbanos.

La jornada de este jueves no sólo permitió abundar en la coyuntura hídrica de la provincia en el pleno provincial de la Diputación. También se le preguntó al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre los posibles cortes de agua en pequeños municipios del interior de la provincia. Alegó el regidor que la sequía «no ha terminado», si bien es cierto que no hay por el momento nuevas restricciones previstas en la capital.

Ahora mismo estamos con agua suficiente, pero el interrogante del otoño no lo tenemos despejado Francisco de la Torre — Alcalde de Málaga

«Ahora mismo estamos con agua suficiente, pero el interrogante del otoño no lo tenemos despejado», apuntó en relación a que las reservas no garantizan llegar a finales de año con solvencia. «Las reservas actuales, si no hay lluvia normal, no nos aseguran que podamos aguantar muchos más meses con el consumo normal», dijo a preguntas de los periodistas.

El Ayuntamiento de la capital apuesta por un consumo moderado del agua. De la Torre considera que es clave la mentalización de la ciudadanía: «Tenemos que ser respetuosos». Así subrayó que existe en este momento una ordenanza municipal para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga, donde se prohíbe cualquier uso de las fuentes para «bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar o bañar animales». Con esas prácticas irregulares hay tipificadas infracciones leves con sanciones de hasta 750 euros.

«Me encantaría poder decir pongamos agua en la zona de lavado de pies, etcétera, para evitar cualquier situación de incomodidad de los vecinos, pero pedimos la colaboración de todos. Sabemos del espíritu cívico de los malagueños y supongo del espíritu cívico de los de fuera», finalizó el propio De la Torre.

Mejoras en infraestructuras

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, explicó respecto a las nuevas infraestructuras para las que se han aprobado más de 6 millones de euros, destinados a un total de «cinco proyectos considerados urgentes», que son obras acordadas en la última reunión de la comisión provincial de seguimiento para la gestión de la sequía, donde participa la propia administración provincial, la Junta y las dos mancomunidades de municipios del litoral.

«Ante un problema tan grave es primordial la actuación conjunta de distintas administraciones y el uso conjunto y racional de todos los recursos hídricos disponibles, así como de otros recursos como la desalación y las aguas regeneradas. En este caso, siguiendo los criterios por parte del personal técnico de la mencionada comisión, se ha planteado la necesidad de ejecutar con la mayor celeridad diversas obras», manifestó.

Las actuaciones previstas corregirán el problema de conductividad en el colector de Torre del Mar y de Caleta de Vélez, que acometerá Aqualia por 1,2 millones; la rehabilitación de colectores de saneamiento en el paseo marítimo de Algarrobo-Costa, que realizará Hidralia con un coste de 630.000 euros; la rehabilitación del colector principal en el subsector Estepona-San Pedro, con unos 3 millones de euros adicionales; la rehabilitación del colector en el subsector La Víbora, en Marbella, con un coste de 1 millón; y la impermeabilización del colector de saneamiento en alta de Torre del Mar, que acometerá Axaragua por importe de casi 425.000 euros.