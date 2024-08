«Si ellos menstruasen los tampones con metales pesados serían un problema»

El 46% de las mujeres en España utilizan tampones. Con una media de cuatro por cada día de regla, cada española suma 7.400 unidades en su vida. Son datos del estudio de la Universidad de California que ha lanzado la alerta de que estos productos contienen metales pesados. Muchas voces expertas han quitado importancia a este informe. Sin embargo, el epidemiólogo y profesor de la Universidad de Granada Nicolás Olea reclama a las mujeres que no lo pasen por alto.

‘Investigadores encuentran metales tóxicos como plomo, arsénico y cadmio en tampones’: ¿qué significa esto? Voces expertas restan importancia a esta investigación.

El estudio está muy bien hecho. Incluye una revisión que señala que ya se había descrito en estudios previos la presencia en tampones de dioxinas, hidrocarburos, furanos, parabenos, ftalatos, glifosato o retardantes de la llama. Los tampones pueden ser de celulosa, celulosa sintética o algodón. Los naturales no están más limpios de sustancias tóxicas que los sintéticos. Los de algodón son los que presentan más arsénico.

El glifosato es un pesticida.

Está muy regulado el uso de pesticidas en alimentos pero no lo está tanto en los vegetales que no son destinados a ser comidos. Por ejemplo, para las plantas textiles las autoridades son más laxas en el uso de pesticidas. Donde la laxitud es brutal es en el cultivo del tabaco. Como nadie le va a dar tabaco a un niño y no es un alimento, usan como quieren los pesticidas en las plantas de tabaco. Lo mismo con el algodón. Solo la UE regula la presencia de plomo, cadmio y arsénico en los textiles pero en EEUU no.

Nos piden estar tranquilas, que los sigamos usando, que se precisan más estudios...

Todo el mundo advierte de que hay riesgo pero como no se ha demostrado el efecto, se propone seguir utilizándolos cuando la propia UE señala que no es la gente afectada, en este caso mujeres, sino los fabricantes de tampones los que deben demostrar que son inocuos. Se necesitan más estudios pero no para mostrar el daño sino para demostrar la inocuidad. Tendrían que demostrar antes de ponerlos en el mercado que no son malos.

También se ha señalado que no está acreditado que las sustancias del tampón –en este caso, metales pesados– pasen al torrente sanguíneo y resto del cuerpo.

Hay que tener en cuenta que la mucosa vaginal es muy activa. Durante mucho tiempo, hubo medicación que se aplicaban vía vaginal por su rápida absorción. Además, vía vagina, se evita el paso del fármaco por el hígado. Cuando se ingiere un medicamento, es el hígado el que aplica el filtro metabólico.

¿Por qué las autoridades sanitarias no ordenan de inmediato hacer más investigaciones?

Porque los tampones no están considerados fármacos. En EEUU están considerados como aparato médico. Tienen la obligación de medir las dioxinas. En Europa no tiene esa consideración.

¿Y qué hacer...?

Esa es la pregunta de oro. La única cosa que se me ocurre es que la Administración sea cada vez más consciente de los riesgos. Estás investigaciones sirven para que vosotras le digáis a las autoridades que tenían que haber hecho tests de seguridad de los tampones. Su inclusión en el mercado se ha realizado de manera gratuita, como si fuera una compresa. Y no lo es porque el tampón está en contacto con el epitelio vaginal [revestimiento de la vagina donde hay capas de células]. Hay que ser más cautos. Ocurre con los cosméticos. Una mujer española usa 14 cosméticos con 38 componentes cada uno. Son 474 compuestos diarios dosificados sobre la piel y la mucosa. Deberíamos tener mucho cuidado.

Son pequeñas cantidades de zinc, plomo... en un tampón.

Son tóxicos y no son tan pequeñas concentraciones. No sabemos cuánto se absorbe. No es bueno. Por supuesto, según este estudio, la presencia de metales pesados en los tampones contribuye probablemente a los niveles diarios de plomo, arsénico... ¿Por qué la mitad de la población tiene que soportar esto? La mitad del mundo menstrúa, menstruará o ha menstruado durante 39 años pero esto se les olvida a los machitos que regulan. Si ellos menstruasen los tampones con metales pesados serían un problema.

¿Ejercerán presión las empresas que venden tampones?

Los lobis actúan en cómo se clasifica un producto. Dependiendo de dónde esté la aplicación de la legislación será más o menos estricta. Si un tampón fuera un fármaco, tendrían que declarar toda su composición en la etiqueta. El tampón no declara nada en España, como si fuera un pañuelo para los mocos.