Familia Torres: un pilar del fútbol sala en España

El apellido Torres es sinónimo de ‘fútbol sala’ en Málaga, un deporte al que esta familia de La Virreina lleva unida medio siglo en todos los ámbitos posibles.

Pedro Torres

«Empecé a jugar al fútbol sala en el año 74, con 18 años, con la Peña El Duro», comenta Pedro Torres, de 67 años, el mayor de la saga. Este cordial malagueño recuerda que el fútbol de salón comenzó en Málaga «hacia el año 70», y que el primer partido se jugó «en el pabellón de Guadaljaire».

En ese estreno del año 74, por cierto, a Pedro le acompañó su hermano Lolo, de portero. Y al año siguiente, el mayor de los Torres decidió hacerse árbitro. Pedro ha pitado bajo el paraguas de la Federación Española de Fútbol; a partir de los 80, con la Federación Española de Fútbol Sala, «y el primer partido de toda España se jugó en Ciudad Jardín», recuerda.

Pedro ha pitado tanto en Primera, como en el primer campeonato del mundo de fútbol sala, y en el europeo que se celebró en Jaén.

Pedro Torres, junto al periodista José María García, en una concentración a favor del fútbol sala. / Archivo familia Torres

Además, luchó por una federación propia junto al popular periodista José María García. «Fue uno de los mejores defensores del fútbol sala», dice del locutor.

En la actualidad, es presidente de la Asociación Malagueña de Fútbol Sala y vicepresidente de la Andaluza, aunque confiesa que se sigue sintiendo «más árbitro que directivo». Por otra parte, y después de más de 35 años al frente del fútbol sala en Málaga, la liga que se juega en la provincia se ha ganado -aunque no le guste el protagonismo- el nombre popular de ‘la liga de Pedro Torres’.

Pedro Torres, en sus tiempos de árbitro. / Archivo familia Torres

Como subraya, en la liga participan casi 2.500 jugadores, «y hay desde los más pequeñitos hasta senior, y hemos llegado a tener ‘liga baby’ con niños de 3 y 4 años, una liga que quiero que haya el año que viene, porque ese es el futuro del fútbol sala». Y no descarta volver a tener liga femenina como en el pasado. «Las puertas están abiertas cada temporada», subraya.

Lolo Torres

«Antes no había ‘Play’ y había que jugar a lo que fuera; esa era la pasión por jugar», recuerda Lolo Torres, de 61 años. Comenzó, como se ha dicho, de portero en el 74, cuando era un chavea, y sus buenas artes bajo los tres palos hicieron que muchos entrenadores se fijaran en él. En esos comienzos, cuenta como curiosidad, muchos jugadores eran futbolistas retirados que se habían pasado al fútbol sala, «como Cantarutti, Espíldora o Álvarez», recuerda.

Lolo Torres (primero por la izquierda, agachado) en el Ciudad de Málaga, en la temporada 89/90, cuando subió a Primera con un entrenador brasileño. / Archivo familia Torres

Después de la mili, y como entonces «no había coderas y me rompía los codos», explica que dejó la portería y se puso a jugar «de pívot, de ala; de todo».

A finales de los 80, llegó a jugar en el Ciudad de Málaga, con los mejores jugadores malagueños, un equipo que ascendió a Primera y con el que jugó en esa División de Honor, con un entrenador brasileño, Antonio Maya, y jugadores cariocas.

Lolo Torres, con Rafael Gordillo, cuando en la capital de España coincidieron el Ciudad de Málaga de fútbol sala y el Real Madrid. / Archivo familia Torres

«Jugaba poco, pero yo me decía que estaba aprendiendo, y cada partido jugado eran 6.000 pesetas... yo ya tenía dos niños, y ya sabía que me iba a sacar el título de entrenador», recalca. De hecho, ya en 1982 había entrenado a su hermano pequeño, Fernando, en el Colegio 26 de febrero.

Lolo Torres lleva 42 años entrenando. «He sido entrenador y seleccionador de todas las categorías», explica. Además, cuenta con una escuela de fútbol sala en la Sagrada Familia. Pura vocación.

Fernando Torres

El pequeño de los hermanos Torres, de 53 años, se inició en este deporte en su Colegio 26 de febrero, «y quedamos campeones de liga».

Ha jugado de pívot, luego de ala y más tarde de cierre, «porque la edad te va echando para atrás».

Como su hermano Lolo, también es entrenador -desde hace unos 20 años- y tiene una escuela de fútbol sala, el Torres de Málaga, en el Colegio Revello de Toro. Cuando se enfrentan equipos de las dos escuelas, «es el Barça-Madrid», bromea.

Fernando Torres, con uno de sus pupilos, el jugador malagueño y futuro jugador del Real Madrid C.F. Brahím Díaz (señalado con el círculo). / Archivo familia Torres

Por cierto, subraya que lo primero que aprende un niño del fútbol sala en su escuela «es educación», así como a saber administrar victorias y derrotas.

Entre los jugadores que ha entrenado están el hoy madridista Brahím Díaz, cuando estuvo en la Selección Malagueña de fútbol sala; y Kevin, hoy jugador del Málaga C.F. «Eran unos fuera de serie», recuerda.

Mamen Torres

A sus 46 años, Mamen Torres, hija de Juan Torres -otro hermano y también árbitro de fútbol sala- lleva desde que empezó las prácticas de empresa, hace tres décadas, como secretaria de la Delegación de Málaga, con su tío Pedro. «Hacía las prácticas en una empresa que no me gustaba, fui a mi instituto, me informé si podía hacer las prácticas en una federación. Me encantó», resume, aunque el avance de la tecnología, reconoce, ha quitado parte del contacto humano con árbitros, familias, etc.

Lolo Torres jr.

Lolo junior (29) explica que empezó con 4 años y jugó en la escuela de su padre, (Lolo Torres). Siendo adolescente, ya fue monitor de los más pequeños y decidió dedicarse al fútbol sala. De hecho, ha jugado seis años en Italia, «en Segunda B y Segunda División, y la realidad es que se vive más allí el fútbol sala, es más profesional».

Ahora, en Málaga, trabaja de entrenador en la escuela de su padre y con un equipo ha sido campeón de Andalucía y de España.

Lolo Torres jr., durante un encuentro de la liga italiana. / Archivo familia Torres

Nando Torres

Por su parte, Nando Torres (25), hijo de Fernando, también ha sido afín a hacer las maletas, y en los inicios ha tenido una trayectoria similar a la de su primo Lolo: «He sido jugador de mi tío, de mi padre en la selección y he jugado en la liga de mi otro tío», detalla.

Nando Torres jr., en un partido con el equipo de fútbol sala de la UMA. / Archivo familiar

A los 16, probó en el equipo de fútbol sala de la UMA-Antequera, y, tras tres temporadas, ha jugado en Palma de Mallorca, Barcelona, Galicia y Zaragoza. Ahora, después de jugar de nuevo en su ciudad natal, y con la carrera de profesor de Educación Física en el bolsillo, vuelve a jugar en Zaragoza.

Así es la familia Torres, puntales del fútbol sala en España.

