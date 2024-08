Los puentes del Guadalmedina y el problema del río

Se ha puesto de moda la palabra renaturalización; hace unos años también pusieron de moda los políticos una palabra de difícil pronunciación: resiliencia. Ambos vocablos están unidos en la definición de la primera, poco utilizada hasta que se ha renaturalizado el Guadalmedina.

La RAE la define muy bien. Renaturalización: «Estrategia para incrementar la resiliencia de las ciudades cumpliendo múltiples funciones sociales y ambientales». Clarísimo. Para resolver el endémico problema de qué hacer con el río Guadalmedina, partidos políticos, ecologistas, vecindarios y demás semovientes, proponen su renaturalización. La definición que le da Wikipedia es: «Dentro del campo de la ecología hace referencia a un conjunto de acciones y actitudes encaminadas a producir efectos compensatorios derivados de la actual crisis ecológica. Surge para coartar las vías desnaturalizadoras comúnmente aceptadas en su desarrollo de modernidad».

Busco y hallo una definición menos técnica: «Recuperación de la naturalidad de los tramos urbanos del río dentro de las posibilidades existentes actualmente en la ciudad». Otra explicación más breve: «Volver a lo natural». Como mi larga vida está ligada al río de la ciudad, he conocido parte de su historia desde que me alcanza la memoria, esto es, a partir de 1935 y hasta nuestros días, 2024, que es cuando redacto estas líneas.

Riadas

He vivido de cerca algunas riadas, no la de 1907, que fue una tragedia que se recoge en la historia de Málaga. Los destrozos y muertes del vulgarmente conocido por «el año de riá» los he conocido a través de recuerdos familiares y de los textos y fotografías recogidos y publicados en periódicos y libros de la época.

Pero sí tengo en la memoria otras riadas, menos catastróficas, pese a la construcción de los paredones o muros que protegen el cauce y que evitan que las aguas superen su altura. El pantano del Agujero se construyó en 1908, insuficiente para la protección de la ciudad, porque aguas abajo a la presa están los arroyos Quintana, Ángeles, Pastelero, Palma… Las aguas de estos arroyos quedaban fuera de control.

Efectos de la riá de 1907, el desbordamiento del Guadalmedina / Archivo familiar

La segunda presa, la del Limonero, construida en 1983, complementaba el tramo comprendido entre la primera y segunda presas. Pero algunos de los citados arroyos siguen desaguando en el cauce del Guadalmedina. Las aguas, a veces torrenciales, de otros arroyos (Caleta, Jaboneros, Gálica…) van directamente al mar, pero de vez en cuando provocan inundaciones. No ha pasado mucho tiempo de los daños causados en 1984 por el de la Caleta, que inundó los bajos y sótanos de las edificaciones del Paseo de Sancha.

Soluciones

A lo largo de los años posteriores a la inauguración del Limonero, las corporaciones municipales presididas por los alcaldes nombrados o elegidos, según las épocas, incluyeron en sus programas soluciones más o menos viables, teniendo en cuenta, además, que la última palabra la tiene la Comisaría de Aguas o el organismo que en la actualidad la sustituye.

Después de la inauguración del Limonero, las ideas sobre las actuaciones u obras a llevar a cabo se han sucedido… y ninguna ha sido aceptada. Por razones técnicas y sobre todo económicas se rechazó el desvío del cauce. Otra que se ha debatido es la cubrición, o sea, construir una avenida o vía y que las aguas del río corran por debajo hasta terminar en la misma desembocadura actual. El embovedado parece que tampoco es el más seguro, porque en caso de grandes torrenteras no tendría la capacidad suficiente para llevar las aguas hasta la desembocadura.

Puentes, puentes…

Mientras se llega a una solución satisfactoria, nuestro Ayuntamiento ha ido paliando la separación de las dos «Málagas» construyendo puentes. A los antiguos de Tetuán, Aurora, Armiñán, el del ferrocarril, el de «los alemanes»… se han ido incorporando otros como Carmen, Esperanza, Rosaleda, Palma-Palmilla, pasarela del museo de arte contemporáneo… y lo que te rondaré morena. Es, por decirlo de alguna manera, un falso embovedado. Toda esa palabrería se resume en cuatro palabras: volver a lo natural.

Los rebaños de cabras

Volver o regresar a sus orígenes, por ejemplo, sería demoler los muros o paredones para que las aguas (cuando vengan, si es que vienen) puedan ir a sus anchas sin encontrar obstáculos… porque así era en sus principios.

Sin remontarme al «año de la pera», o «de la polca», o de «la nana» (todas están en el diccionario), tengo en la memoria algunas imágenes del cauce del Guadalmedina cuando no tenía tantos puentes como ahora. Debajo de los tres más conocidos (Tetuán, Aurora y Armiñán) habitaban familias pobres que no disponían de medios para pagar el alquiler de una habitación en un corralón. Junto a los puentes, algunos gitanos trasquilaban los burros, mulos y caballos utilizados para el transporte de mercancías en bateas, coches de paseo por la ciudad y los de propietarios que los sacaban de las cuadras durante la feria y para pasear por la ciudad, porque fardaba un montón.

Los rebaños de cabras volverían a pastar desde el pantano del Agujero hasta el mismísimo puente de Tetuán limpiando el cauce del río de buenas y malas yerbas, lo que permitiría a los cabreros alimentar a su ganado si necesidad de piensos ni entrar en sembrados protegidos con vallas. Y como siempre había un hilillo de agua, los animales tenían donde abrevar. A esta «bucólica» imagen se unirían los areneros que cribaban la tierra para obtener arena con destino a la fabricación casera de cemento o mezclas para obrijos, chapuzas caseras en patios y viviendas particulares. La arena de los ríos y playas eran muy demandadas por su calidad.

Cambiando de escenario, quizás algún lector recuerde la estampa de los primeros clientes del Pez Espada de Torremolinos bañándose en la playa de La Carihuela junto a burros cargando arena para la construcción. Por ahí debe haber alguna fotografía de bañistas alternando con los burros

Bajo los puentes

Vuelvo a los puentes. Bajo los puentes de París, Nueva York… y grandes ciudades, en pleno siglo XXI viven familias desheredadas de la fortuna entre basuras. No hace mucho, en un programa de una televisión española, se pasaron imágenes de indigentes viviendo en los túneles de Las Vegas, el paraíso del juego, la música, de los espectáculos…

Algo parecido, pero salvando las distancias, puede repetirse en Málaga, donde son desahuciadas familias por no pagar la hipoteca o porque el propietario del edificio se lo ha vendido a una constructora que va a levantar un bloque de viviendas con piscina, squash, coworking, wifi y otras sugestivas atracciones que molan «dabuten».

Y, a renaturalizar, que es lo que priva... aunque no sé con referencia al Guadalmedina en qué consistirá. Lo que sé es que no tiene agua... Aunque sí existe la amenaza de que se puedan producir catástrofes como las que han padecido en ciudades españolas durante este mismo año de 2024.