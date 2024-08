Vox vota en contra del nombramiento del director general del Fycma y su sueldo

El grupo municipal de Vox Málaga considera "inaceptable" la propuesta planteada en el consejo de administración de Promálaga para nombrar al nuevo director general del Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), Ignacio Román, con una retribución anual que podría alcanzar los 108.400 euros. Esta cifra se desglosa en un sueldo base de 62.000 euros, un complemento del puesto del 35% y un 40% adicional basado en objetivos.

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Yolanda Gómez, considera que hay varias razones fundamentales que justifican el “no” a Ignacio Román. En primer lugar, “la cantidad total de 108.400 euros anuales nos parece desmesurada, ya que en el contexto económico actual, donde es fundamental una gestión prudente y eficiente de los recursos públicos, asignar una retribución de tal magnitud a un solo cargo resulta inapropiado”. Para Yolanda Gómez “el salario base de 62.000 euros ya es considerable y los complementos adicionales elevan el total a un nivel que consideramos excesivo y fuera de lugar”.

Además, “los objetivos que constituyen el 40% de la retribución están determinados por variables que, a nuestro juicio, corresponden a funciones propias del cargo de director general”, asegura la edil de Vox.

Esto, a juicio del grupo municipal de Vox Málaga “significa que estos objetivos no están diseñados para incentivar un rendimiento excepcional, sino que se utilizan para inflar el salario de manera poco transparente”. Este tipo de prácticas no cumplen con la verdadera función de los incentivos, que debería ser motivar el logro de metas extraordinarias y no simplemente aumentar el salario base.

Otro aspecto preocupante es la limitada responsabilidad del cargo. “A pesar de la elevada retribución propuesta, las facultades del director general estarán restringidas a operaciones que no superen los 300.000 euros”, ha explicado la edil, mientras que “las operaciones de mayor cuantía deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración”. Esta limitación en las responsabilidades del cargo no justifica el salario propuesto, que debería estar alineado con el nivel de responsabilidad real asociado al puesto.

Así, la concejala de Vox apostilla que es necesaria "una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos y la propuesta actual para el nombramiento de Ignacio Román no refleja estos principios y representa un gasto excesivo e innecesario que no está justificado por las funciones y responsabilidades del cargo”.

Por todo lo anterior, Yolana Gómez apuntó que su grupo planteó "votar en contra de este acuerdo por una mejor gestión de los recursos públicos, en beneficio de todos los malagueños”.