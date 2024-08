El ministro Puente destaca que se trabaja en el tren litoral "de la mano" de todas las instituciones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles en relación con el tren litoral que técnicos trabajan "en posibles alternativas, en posibles trazados" y "vamos a ir de la mano" de las instituciones andaluzas y de Málaga "para intentar encontrar una solución y dotar a esa zona de España de un mejor servicio ferroviario".

Así lo ha señalado Puente en una entrevista en Antena 3, recogido por Europa Press, en que se ha referido al tren litoral, al tiempo que ha valorado la mesa de trabajo sobre movilidad que tuvo lugar en julio en la que participaron el Gobierno central, la Junta, la Diputación y ayuntamientos de Málaga y Cádiz, en la que, entre otros, el Ejecutivo central se comprometió a dar "pasos inmediatos" con los estudios de este proyecto.

Precisamente, sobre la reunión ha destacado el acuerdo al que se llegó, como fue, entre otros, la creación de un grupo de estable de trabajo que aborde el tren litoral, "que va a analizar las alternativas técnicas a ese tren del litoral que reclaman en Málaga".

"Tengo que decir que se ha producido con un enorme consenso y entera satisfacción de todas las instituciones", ha subrayado el ministro, quien, además, ha aplaudido "la labor" del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Al respecto, ha añadido que el secretario de Estado "fue allí en un escenario muy complejo, muy difícil y que logró arrancar un buen acuerdo que nos va a poner a trabajar en esa alternativa para ese tren".

El ministro Óscar Puente ha reconocido, no obstante, que "no es fácil, muchas veces hablamos de las infraestructuras como si fueran una línea en un mapa y la orografía entre Málaga y Marbella es muy compleja, hay un enorme desarrollo inmobiliario que no hace fácil".

Ha insistido, al respecto, en que "estamos trabajando, tenemos ya algunos técnicos trabajando en posibles alternativas, en posibles trazados y vamos a ir de la mano de las instituciones andaluzas y demás para intentar encontrar una solución y dotar a esa zona de España de un mejor servicio ferroviario", ha concluido Puente.