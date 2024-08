Cables eléctricos a ras de suelo en la Sierra de Churriana

«Esto lo llega a hacer un particular y está en la cárcel por delito medioambiental», señalaba el pasado martes Maricruz Torres, portavoz de la asociación ecologista Ciriana. Para ella, su temor es que «por dejación, por omisión», una chispa provoque un incendio en la Sierra de Churriana.

Para este colectivo, el riesgo de incendio sigue siendo alto, y más en pleno agosto, por la presencia de una peculiar tubería de Emasa que, en lugar de agua, recorre cientos de metros de la Sierra de Churriana a ras de suelo, con cables de electricidad en su interior, y algunos de sus tramos oxidados o rotos; para alimentar una antena de Policía Local y Bomberos en lo alto de la sierra.

Como informó La Opinión de Málaga, en enero de 2023 el colectivo ecologista de Churriana denunció la situación a la Junta de Andalucía, que envió inspectores.

En marzo de 2023, este diario recogió la nueva denuncia de Ciriana, en esta ocasión por lo que consideró una deficiente reparación municipal, pues se habían sellado algunos tramos rotos de tubería con vendas sanitarias, lo que calificó de «tomadura de pelo».

Tramo roto, con los cables al aire, el pasado martes. / A.V.

«Cuando vas a quitar una infraestructura eléctrica, lo tiene que hacer una empresa especializada; pero mandaron a los servicios operativos de Churriana, que ponen gasas sanitarias y las pintan con purpurina», cuenta esta semana.

Para Maricruz Torres, un año y ocho meses después de la primera denuncia, la situación «está peor» en la sierra, porque, con la sequía, «el suelo se va moviendo» y la tubería se rompe. «Y no te puedes hacer idea de la cantidad de gente que viene aquí a hacer senderismo, de toda la provincia, y la gente no sabe que esta tubería no lleva agua sino electricidad; además, va por el suelo en un hábitat de interés comunitario», advierte.

Un tramo con numerosas oxidaciones en plena Sierra de Churriana. / A.V.

Como explica la portavoz, la Junta de Andalucía informó verbalmente a Ciriana de que había sancionado al Ayuntamiento de Málaga por partida doble, tanto por la tubería, como por la presencia de un par de pozos no autorizados de Emasa en la Sierra de Churriana.

Precisamente, al pie de la sierra, del primero de estos pozos sale esta tubería, a pocos metros de una instalación municipal eléctrica con la señal de peligro de muerte por alta tensión.

Para Maricruz Torres, los responsables de Emasa que autorizaron esta instalación irregular deben ser quienes paguen las multas, en lugar de endosarlas a los malagueños con «el recibo del agua». Por otro lado, la ecologista recuerda al Ayuntamiento que la mayoría de la Sierra de Churriana es terreno municipal, y remarca que el actual riesgo de incendio se puede eliminar instalando placas solares en la antena.

Maricruz Torres indica por último que si no se toman medidas acordes con la legalidad, Ciriana denunciará el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

Pozo de Emasa en la Sierra de Churriana. / A.V.

Junta y Ayuntamiento

Fuentes de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía informaron ayer a La Opinión de Málaga de que iban a enviar agentes de Medio Ambiente a inspeccionar la zona.

Por su parte el Distrito de Churriana se limitó a señalar que «tiene contacto permanente con la presidenta de la asociación Ciriana».

