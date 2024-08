Fallece el histórico comerciante de la calle Granada Zoilo Montero

Ha muerto un referente del comercio tradicional de Málaga de los últimos tres cuartos de siglo. Zoilo Montero Álvarez ha fallecido este miércoles y con él desaparece una figura habitual, cercana, siempre detrás del mostrador, de su más que clásica tienda de ultramarinos de la calle Granada.

Nacido en 1935 en el pueblo sevillano de Herrera, era el más veterano de los comerciantes del Centro. A Zoilo la vocación por el negocio de los comestibles y el contacto siempre atento con el público le vino de su tío Antonio Álvarez, que tenía una tienda en Pedregalejo, frente a los Baños del Carmen, y con el que se fue a trabajar cuando apenas contaba con 14 años de edad. Se encargaba de hacer el reparto a domicilio en bicicleta.

En 1950 se estableció en la tienda que antes de Zoilo era conocida como Florido, y que regentaba otro tío, Isidoro Álvarez, así que pasó a llamarse Ultramarinos Álvarez. El nombre de Zoilo no llegó hasta que el joven sevillano regresó de la mili. «Vino uno que quería traspasarla y me dije, para eso me la quedo yo», recordaba en un reciente reportaje publicado en La Opinión de Málaga.

Los primeros tiempos no fueron fáciles, ya que la tienda comenzó con las cartillas de racionamiento, dentro del contexto aún de posguerra. Pero en las calles Granada y Tomás de Cózar vivían muchos vecinos y pronto se granjeó una fiel clientela.

Todo cambió mucho en el Centro. Ya no quedan vecinos. Durante su últimos años de Zoilo en su célebre tienda atendía, fundamentalmente, a turistas atraídos por el Museo Picasso, aunque también a muchos malagueños que se mantenían leales a la calidad de sus productos y al trato siempre amable de su fundador y de su hija Luisa, una economista que decidió seguir con el negocio familiar, a la que Zoilo, aun con edad de jubilarse, seguía ayudando.

Ha fallecido a los 89 años.

Sus restos mortales se velan en la sala 29 de Parcemasa. La misa por su eterno descanso se celebrará a las 17.00 horas, en la capilla 1 de San Gabriel.