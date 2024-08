El arca de la Fuente del Rey, un BIC municipal abandonado

«Los titulares de los BIC son responsables de su mantenimiento y conservación». Estas palabras de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en la Comisión de Urbanismo de noviembre de 2023, parecen premonitorias porque, como recuerda esta semana Maricruz Torres, portavoz de la asociación ecologista Ciriana, durante años los distintos concejales de Churriana informaron a los vecinos y colectivos del distrito de que el arca de la Fuente del Rey, de 1728, que forma parte del BIC Acueducto de la Fuente del Rey, pertenecía a unos privados.

«No es cierto, el agua es pública; el arca y todo el perímetro del BIC es del Ayuntamiento. Era de Emasa y se lo cedió al Ayuntamiento en 2017; así lo reconoce Emasa en un informe, tras una pregunta que le hicimos», informa esta semana la portavoz de Ciriana.

Detalle de la entrada en una foto de 2022, en una visita con la Policía Autonómica. / L. O.

Maricruz Torres aprovecha para denunciar que, como reconoce Emasa en su respuesta a los ecologistas, la empresa municipal ha explotado el manantial sobre el que se levanta esta estructura del XVIII de 186 metros cuadrados, aunque «sólo ha funcionado los años de grandes lluvias como en 1989 aportando aguas de gran calidad», indica Emasa.

Como destaca la portavoz de Ciriana, «hemos preguntado a Dominio Público Hidráulico si existe un derecho de explotación sobre este manantial y no existe, y le hemos consultado a la Junta de Andalucía si hay autorizaciones para pozos en Churriana y no hay». Se trataría, por tanto, de un nuevo pozo de la empresa municipal sin autorización, como otros que realizó en la Sierra de Churriana y en los terrenos de Rojas, denuncia Ciriana, al tiempo que recuerda las importantes promociones inmobiliarias que se prevén en la zona, campo de golf incluido, «sin conocer los recursos hídricos de la zona», porque estos pozos no le constan a la Junta.

Vegetación en la cubierta del Arca de la Fuente del Rey, en 2022. / L. O.

Conservación del Acueducto

Cuestión aparte es el mal estado de este BIC. Como recuerda Mari Cruz Torres, en la mencionada Comisión de Urbanismo de noviembre de 2023, todos los grupos, por unanimidad, respaldaron una moción presentada por el grupo socialista para restaurar y conservar este elemento del BIC Acueducto de la Fuente del Rey.

Como recordó en esa comisión el historiador y profesor de la UMA Carlos Gozalves Craviotto, «la Fuente y el Puente del Rey sin duda ninguna es la obra de arquitectura e ingeniería más grande que se ha hecho hasta el momento en Málaga; una obra colosal que se construyó en un 70 por ciento; un conjunto único en el mundo».

El profesor de la UMA pidió a los representantes políticos, algunos de ellos «con poder dentro del Ayuntamiento», que se tomaran esta labor «en serio y se preocupasen». Nueve meses después de su intervención, la asociación Ciriana denuncia que continúa el abandono y deterioro en este Bien de Interés Cultural de propiedad municipal, con una importante pintada en la fachada que da al Camino del Pilar.

nterior de esta obra hidráulica a punto de cumplir tres siglos, en la visita de 2022. / L.O.

Además, alerta Maricruz Torres, hay un almencino creciendo en la cubierta. «Está claro que nadie lo ha vuelto a limpiar y el tejado se hundirá. Ya no hay excusa: este BIC es del Ayuntamiento».

Este diario intentó recoger esta semana el punto de vista de la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico o de algún responsable del Área de Cultura, sin resultado.

