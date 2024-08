Carmen Villodres, la sastre de los tunos de Málaga

“¿Qué haces si te has comprado un traje de 3.000 euros y has adelgazado 10 kilos? ¿Tirarlo? Necesitas a un sastre que te lo arregle. ¿Y un vestido que te lo has puesto una vez en la vida? Igual quieres transformarlo en otra prenda. También puedes querer hacerte ropa a medida, porque, al final, comprar en Zara significa ir vestido igual que todo el mundo”. Estas son las necesidades que afirma que cubre la sastre Carmen Villodres Rey, dueña de la Sastrería Rey con más de 25 años de experiencia en la profesión. Algunos malagueños la conocerán por su negocio Don Arreglo, que estuvo ubicado en la calle Nueva durante muchos años, pero actualmente la pueden encontrar en el Paseo de Reding.

Una de las especialidades de la Sastrería Rey es transformar peletería; esos trajes de zorro o de visón que pertenecían a las abuelas o a las madres que ahora se pueden convertir en abrigos más modernos o juveniles. En este negocio lo convierten en lo que el cliente prefiera. También se dedican a transformar trajes de fiesta o boda en prendas de uso diario, aunque según Carmen Villodres: “Aquí no decimos que no a ningún arreglo”.

Además, se encargan de confeccionar y arreglar togas de abogado y magistrado, así como diseño de banderas y becas universitarias. Aunque sin duda, su mayor especialidad son los trajes de tunos, con sus capas españolas y bicornios.

“Ninguna empresa me contrataba por tener cuatro hijos”

Aunque su carrera no comenzó aquí. Carmen estudió el trabajo de programadora en la Escuela de Turismo, pero al divorciarse a sus 32 años y embarazada de su cuarto hijo, nadie quería contratarla: “Antiguamente, en las entrevistas de trabajo te preguntaban cuántos hijos tenías, y yo al tener cuatro, ninguna empresa me ofrecía ningún puesto”, recuerda la sastre.

Debido a esta situación, buscó otra alternativa de empleo y encontró a una modista de alta costura que le ofreció trabajo en su taller para aprender la profesión. Más tarde, se decantó por aprender sastrería y empezó a trabajar en El Corte Inglés: el sastre más mayor y con más antigüedad de estos grandes almacenes, cuando todavía existían los sastres en estas tiendas, claro, me animó a estudiar en Madrid durante tres años sastrería, y al final lo hice, pero él fue de quién más aprendí. Hacen falta hoy en día esos buenos profesores que te sepan guiar”, detalla Villodres.

Villodres está especializada en la confección de trajes de tuno. / Alex Zea / LMA

La complejidad del oficio

Villodres, también cuenta las dificultades de la profesión de sastre, afirmando que es un trabajo difícil de aprender y de llevar: “Si no eres sastre, no sabes desmontar un traje y rehacerlo. Los pantalones se cortan de una manera diferente a como te enseñan en modistería, las mangas también se ponen diferente; hay que aprender mucho, sobre tejidos, calidades: es un mundo eterno. Así que sí, la sastrería es complicada pero una vez que sabes de ello, sabes hacer de todo, y siempre está la parte positiva claro, la parte buena de ser sastre es que cobras incluso tres veces más que una modista”, explica Carmen. “Es una pena, porque es un oficio del que puedes vivir muy dignamente toda la vida, y se va a perder”, concluye.

Aunque hay que tener en cuenta que en los oficios nunca se deja de aprender, y es algo que lleva Carmen a día de hoy muy presente, ya que a sus 64 años sigue esforzándose por estar al día e informarse de cosas nuevas sobre su profesión: “Tienes que tener la mente muy abierta y la intención de seguir aprendiendo, aunque según tú misma ya sepas hacerlo todo”, declara.

También, la sastre comenta la importancia de saber aconsejar a los clientes: "La intención no es vender por vender, sino poder ayudar, lo que es uno de los motivos por lo que la gente debería valorar estos negocios de toda la vida, por la personalización del servicio".

Carmen Villodres en su taller del Paseo de Reding. / Alex Zea

La última sastre de trajes de tuna de Málaga

Según la sastre, su especialidad son las cosas difíciles y las que nadie quiere hacer, ya que empezó a dedicarse a la confección de trajes de tuna debido a la gran demanda que existía y que nadie cubría. Pero no solo es la única sastre de Málaga especializada en la elaboración de estos uniformes, sino que también es una de las pocas que queda en toda Andalucía. De hecho, envía pedidos a México y Holanda, donde estos trajes gozan de gran predicamento.

También se dedica a personalizar cada detalle a gusto del cliente: “A algunos les gusta que lleve encaje en el cuello, o que le personalice la manga. Incluso tengo varios modelos de camisa entre los que pueden elegir para posteriormente bordar el escudo”, cuenta.

Carmen Villodres, se jubila dentro de dos años y su trabajo se irá con ella: “Ninguno de mis hijos quiere el negocio, por lo que cuando me jubile tendré que cerrarlo”, explica la sastre: “Cuando yo me vaya, no va a quedar ningún sitio en Málaga que haga lo que yo hago”. También ha manifestado la dificultad de encontrar a especialistas del oficio: “La gente que viene y me dice que sabe de sastrería me doy cuenta de que no sabe nada, y ya no me da tiempo a enseñarle a nadie la profesión, pero me encantaría que no se perdiera”.

A lo largo de todos sus años de profesión, Carmen ha tenido muchas aprendices pero todas ellas se han cansado del trabajo: “Es un oficio que nadie ha estudiado, que nadie quiere y que es muy sacrificado. Yo me he tenido que llevar el trabajo a casa y pasarme noches en vela cosiendo”, declara. “Pero también es muy bonito y gratificante, y tienes que tener vocación, porque si no estás enamorada de tu trabajo como yo, ya te digo que no sacas el oficio adelante”, narra.

Actualmente, el panorama laboral de la sastrería es muy escaso. Según Villodres, "a día de hoy no existen becas ni ayudas económicas para estudiar sastrería y de peletería mucho menos, ni siquiera informan de los puestos de desempleo. Aunque, aparte del estudio, también tienen que existir profesores que te enseñen la práctica, que tampoco hay". Para que esta profesión no desapareciera completamente de nuestra sociedad habría que tomar medidas: "habría que buscar la estimulación de los jóvenes por estos trabajos de toda la vida, y que apoyaran económicamente estos estudios o preparaciones con becas y subvenciones, además de la búsqueda de profesionales que quieran enseñarles".

Suscríbete para seguir leyendo