Vivir el primer día como si no hubiera un segundo

Durante muchos años la Feria de Málaga irrumpía en el calendario de nuestro Centro Histórico de manera muy llamativa. Acostumbrados como se estaba entonces a un casco antiguo tranquilo, destinado a las gestiones y las compras, que de repente las calles se abarrotaran de personas dispuestas a la diversión suponía un elemento disruptivo, todo un acontecimiento. De un tiempo a esta parte, sin embargo, con un Centro convertido ya en paseíllo turístico por derecho, habituado ya al bullicio, al visitante y la fiesta hasta en día de diario, estos días de semana grande son como una especie de continuación de la rutina, ya no son esa pequeña revolución de costumbres durante una semana larga. Pero la Feria de Málaga sigue siendo la Feria de Málaga, con sus tipismos y sus destipismos (los descamisados), sus luces (estos días le brillan mucho los ojos a la gente) y sus sombras (para qué detenerse en ellas: además, las hay en todas fiestas).

Bailes, fotos, verdiales, bebida, colores, farolillos, lunares, sonrisas, historias, personas, la sana ambición de pasar un buen rato entre amigos y desconocidos. Eso es lo que pudo verse ayer, una jornada abarrotada para empezar la semana grande por todo lo alto. / ALEX ZEA

Así que ayer la calle Larios y sus alrededores se abarrotaron y se arrebataron entrado el mediodía, como exige el guión de nuestra fiesta que los malagueños y visitantes seguimos al pie de la letra año tras año. Las charangas tocan las mismas canciones, los espontáneos se arrancan por himnos imperecederos («Djobí, Djoba cada día yo te quiero más» et al), abanicos y lunares, farolillos, la recia belleza de los verdiales y el poco caso que les hacemos salvo para quejarnos del poco caso que les hacemos, los amores que empiezan y los que terminarán, las quejas por los precios de las cosas (¿la botella de Cartojal a 15 euros?), algunos con auriculares intentando escuchar el partido del Málaga CF entre el bullicio, el dilema de seguir la fiesta en el Real o ceder a la tentación de la comodad y regresar al hogar, desarmado y guarnío... La Feria y sus cosas. Hoy, cuidado, eso sí, que avisan que las temperaturas podrían llegar a ser inclementes (40 grados centígrados). En todo caso, no creo que puedan con las ganas de pasarlo bien de tantos y tantas que se echarán a las calles como si no hubiera un mañana. Quizás es que, en realidad, no lo haya.