Cruz Roja advierte del aumento de personas sin hogar en Málaga

Cruz Roja estima que unas 250 personas pueden vivir actualmente en las calles de la ciudad de Málaga y, en concreto, suelen ubicarse en las zonas de Huelin, El Palo, alrededor de los jardines Picasso, el centro, estación de autobuses y alrededores del albergue municipal. La responsable del proyecto ‘Atención integral a personas sin hogar’ de Cruz Roja Málaga, Virginia Iglesias, ha señalado que «ha habido un aumento bastante considerable de personas en situación de sin hogar» en la capital de la Costal del Sol y que «el perfil es muy variado», aunque la mayoría se dedicaban al sector de la hostelería o la construcción.

«Ha cambiado la tipología». Son, mayoritariamente, «personas de entre 30 y 50 años que han perdido su trabajo debido al Covid o personas que no pueden acceder a una vivienda porque cobran un ingreso mínimo vital». En este sentido, Iglesias ha aludido a que «una persona con 560 euros no se puede pagar una habitación», tal y como se encuentra el mercado de la vivienda en Málaga, ya que «alquilar aquí es horrible».

«El porcentaje de personas que a lo mejor antes estaban sobreviviendo en una habitación con alguna ayuda puntual, ahora se han visto en la calle o en una infravivienda, o durmiendo en una chabola», ha apuntado, al tiempo que ha añadido que, además, «hay mucha gente durmiendo en coches y furgonetas». Iglesias también ha indicado que «aunque haya más plazas de personas sin hogar en Málaga este año también hay más demanda que plazas», por lo que plazas y demanda «no crecen proporcionalmente».

En relación con el estigma del perfil de persona con adicción, la responsable de Cruz Roja ha resaltado que «no es mayoritario». Entorno al 40% de las personas que han atendido en los últimos meses eran consumidoras de alcohol.

Asimismo, ha continuado, «si tú tienes una problemática de adicciones o de salud mental se complica la hora de convivir si no tomas la medicación, y si la tomas, en la calle te la roban. Es como una pescadilla que se muerde la cola», ha apostillado.

«Las personas sin hogar atendidas por la Cruz Roja hasta finales de julio han sido 475. Esta cifra engloba personas sin techo, en vivienda insegura, inadecuada o, directamente, sin ella. No es solo la persona que está en calle, aunque si es cierto que el 80% de los atendidos carecían de vivienda», ha explicado.

Así, Iglesias ha advertido de que «el 70 % de las personas que están en calle no querrían estar así. Se han visto abocadas a esa situación por circunstancias, malas decisiones o por un mal momento en el que has vivido y no has tenido la mano que tirase de ti».